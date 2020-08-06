新冠肺炎｜政府委託檢測公司用貨車收樣本　職員：全日收得幾個樽

本港新冠肺炎疫情持續，政府委託基因檢測公司Prenetics為食肆及街市員工檢測病毒。該公司由本周二起（4日），利用兩輛改裝貨車，停泊在不同區域收集樣本瓶。 記者今日（6日）到鰂魚涌觀察收集樣本瓶的情況，記者觀察近90分鐘，直至貨車離去，未有任何市民遞交樣本瓶；而鰂魚涌區內的多間食肆職員則表示，至今沒收過樣本瓶，質疑當局宣傳不足，未知如何參與檢測。

記者今午（6日）到鰂魚涌海澤街附近的貨車收集點，發現位置遠離民居，鄰近東區走廊，街上的行人稀少。（歐陽德浩攝）

記者今午（6日）到鰂魚涌海澤街附近的貨車收集點，發現位置遠離民居，又鄰近東區走廊，街上行人稀少。Prenetics受托主要為街市及食肆員工化驗，不過收集樣本貨車的停泊位置，附近既無食肆，亦無街市。記者等待至貨車離開，觀察近90分鐘，均沒有市民遞交樣本瓶。

記者現場所見，貨車上僅得一個透明膠箱放置黑色膠袋，其他膠箱則未有放置任何物品；而貨車離開前，有職員手持消毒噴霧清潔車廂。

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不願上鏡的檢測公司職員表示，全日僅得數名市民，分別於不同時段到貨車遞交樣本瓶，「成日先得嗰幾個樽。」雖然擔心收集樣本瓶工作易受感染，但他稱，樣本瓶被盒子和膠袋包裹，相信十分安全。他又指，鰂魚涌一帶沒有泊車位，今日亦曾有警察要求貨車稍為調整位置。

鰂魚涌部分食肆未有營業，但多間有營業食肆向記者表示，目前尚未曾收到樣本瓶，亦不知道政府委託的檢測公司，有貨車於附近收集樣本瓶，認為當局的宣傳不足。有食肆員工亦質疑，收集樣本瓶的貨車停泊位置偏遠，「架車泊到咁遠，我都唔想行過去為咗交個樽啦！」

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