華美前女高層涉騙膳費1.5萬　數百元單據改成過千　交易期不在港

華美銀行前第一女副總裁，涉嫌用太興、正斗等5間食肆共8張虛假資料的收據，向公司申領逾1.5萬元膳食費，她否認指控，案件今（6日）於東區法院開審。控方開案陳詞指，被告提交單據，其中3張數百元的帳單，改成過千元，其中一次交易她更不在香港。被告接受調查時卻堅稱沒有詐騙，反形容自己在簡單環境長大，很容易輕信別人。

單據食肆包括太興正斗

被告王争（41歲）案發時在美國註冊的華美銀行任職，她被廉署控以8項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，指她於2016年3月至2017年5月期間，八次使用虛假的食肆收據報銷費用，意圖欺騙華美銀行。被告涉嫌使用的單據的食肆包括：太興、正斗、星月樓，北園酒家、忠誠茶庭泰國菜等。

女被告王爭聲稱在北京出生，生活環境簡單，很容易輕信別人。(林樂兒攝)

數百元單據疑被加上「1」字

控方案情指，被告2015年入職華美，在財富管理部工作，3年後辭任。她曾提交8張由5間餐廳發出的收據以報銷費用，每次餐費由1346至2954元不等。惟餐廳職員核對後，確認當日並無該些交易，而其中3張收據的金額只有數百元，但疑似被人加上「1」字，變成消費過千元。調查更發現，被告在某次用餐日子並不在港。

聲稱會把單據交其他人報銷

被告於2018年11月被捕，警誡下聲稱會把單據交由他人替她報銷費用，她同意其中一些收據似曾被修改，但不知是誰偽造。

北大畢業就事件被扣花紅

控方又播放警誡會面錄影，被告稱她出生北京，在北京大學取得金融學系碩士學位，在華美主要負責中國大陸客戶。被告指，華美曾要求她解釋逾20筆報銷費用，並就事件扣起花紅。她的精神情緒受到打擊，一度想放棄獎金，最終委屈辭職，轉往某間瑞士銀行工作。

指公司默許用其他單據報銷

她透露，上司有時會用手機程式召的士，但沒有收據，會著她找其他單據報銷。她形容這是上級默許的做法，本質上並非佔便宜，堅稱無意欺騙公司。而被問及會否查看公司有無把費用轉到其戶口時，她自言在簡單的環境長大，很容易相信別人，不會常存置疑之心，故未有查看記錄。

案件編號：ESCC1749/2019