新冠肺炎｜染疫印傭曾住上環宿舍　外傭逢假日開大餐　垃圾堆梯間

新冠肺炎疫情再次蔓延至外傭宿舍。衞生防護中心今日（6日）公布，再多一名印傭初步確診。她曾於7月1至31日，入住安盛僱傭公司宿舍，與另外4至6名外傭同住。 涉事公司位於上環建安商業大廈，保安員向記者透露，外傭們愛在假期到該公司「開大餐」，從白天逗留至深夜才離開。假期翌日，總有多袋「冷飯菜汁」等垃圾被棄置在該樓層的樓梯旁。

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保安員透露，即使疫情肆虐數月，每逢假期均會有多名外傭進出10樓，十分熱鬧。（羅君豪攝）

記者於傍晚6時到達安盛僱傭公司所在的上環建安商業大廈。一名保安員站在大門旁邊，要求記者出示該大廈公司的員工證，否則拒絕進內。

他表示，衛生防護中心未派員到場清洗，10樓的僱傭公司仍有外傭居住，尚未撤走，平日不時有外傭合約結束後，會在該公司宿舍暫住。

保安員透露，即使疫情肆虐數月，每逢假期均會有多名外傭進出10樓，十分熱鬧。「全日都有人出出入入，有啲人係成日見，有啲就生面口」。他又稱，外傭們愛在該公司宿舍「開大餐」，當中部份人從白天逗留至深夜才離開。假期過後，總有多袋「冷飯菜汁」等垃圾被棄置在該樓層的樓梯旁。

安盛僱傭公司位於位於上環建安商業大廈10樓。（羅君豪攝）

記者致電安盛僱傭公司查詢，一名女士接聽，惟不願透露自己是否負責人，她稱該名初步確診的外傭在宿舍居住時，只有4人共住，現時4人仍留在宿舍內等待簽證，未找到新僱主。

她強調，初步確診的外傭在宿舍逗留期間沒有發燒及咳嗽，十分健康，而員工也有為宿舍住客探熱及做清潔消毒。

記者採訪期間，一名沒戴口罩的女士站在一樓平台，向地面丢膠袋。（李恩慈攝）

記者採訪期間，一名沒戴口罩的女士站在一樓平台，向地面丢膠袋。保安員透露她是業主，平常住在這裡，另外亦有零星租户在該商廈長住。

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