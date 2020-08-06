THEi畢業生分享海葡萄綠茶「秘方」　供港人留家抗疫製消暑飲料

本港第三波新冠肺炎疫情持續，有香港高等教育科技學院（THEi）畢業生，去年以日本沖繩人氣特產海葡萄作為畢業作品主題，成功研製「海葡萄蜂蜜綠茶」，飲品具抑制癌細胞及降血壓功能。其畢業作品受到內地海葡萄養殖場東主青睞，正計劃商討合作機會，在未推出市場前，她將調配「秘方」公諸同好，供港人在家抗疫時製作消暑良品。

目前任職食物安全顧問的梁毓晴，去年於港高等教育科技學院食品科學及安全課程畢業。（VTC提供）

目前任職食物安全顧問的梁毓晴，去年於港高等教育科技學院食品科學及安全課程畢業，其後再於本地大學攻讀碩士。毓晴自小鍾情烹飪的，熱愛自創菜式，中學畢業後雖獲護理、物理等課程取錄，但仍心繫美食研究，報讀THEi食品科學及安全課程。

毓晴在學時，得悉有「綠色魚子醬」之稱的日產海葡萄具高營養價值，具抑制癌細胞及降血壓功能，惟難以保存，不能烹煮，有咸腥味，不易入口。於是，她以海葡萄為畢業作品主題，最終研製一款健康飲品，以名為「海葡萄蜂蜜綠茶」。

她說，「經過30次反覆嘗試，以不同份量、配搭和方法製作，最終想到加入蘋果醋闢除海葡萄的腥味，而蘋果醋亦有效降血糖，對二型糖尿病患者尤其有益。此外，為避免原粒海葡萄易變壞和出水，於是將其榨汁取代原粒海葡萄。」

其畢業作品期後受到內地海葡萄養殖場東主青睞，正計劃商討合作機會，而在未推出市場前，她將調配「秘方」免費公開，供港人在家抗疫時製作為消暑良品。她又特別提醒沖調的秘訣，「以60度水溫浸泡綠茶5分鐘最能泡出茶香；以代糖代替部份蜜糖，降低飲品的升糖指數。」

日本沖繩人氣特產海葡萄，含豐富維生素和礦物質。（資料圖片）

海葡萄蜂蜜綠茶

材料及份量（每500 毫升）： 材料： 份量： 綠茶葉 5克 60度熱水 500克 海葡萄汁 10克 蜂蜜 3.3克 蘋果醋 2.5克 代糖 0.8克

海葡萄蒟蒻

材料及份量（每50克）：