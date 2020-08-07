新冠肺炎・最新｜增89確診　兩周後全民檢測　未有細節

本地新冠肺炎疫情未見緩和，截至今日（6日）凌晨，單日新增89宗確診個案，32宗源頭不明，另外暫有60宗初步確診。 林鄭月娥公布，兩周後開始做全民檢測，屬自願性質，不會實施禁足令，但未有詳情，亦計劃在亞博館外建設「港版火神山醫院」。

▼中山公園現「火眼實驗室」物資▼

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：將軍澳醫院一名62歲女病人，有長期病患，昨晚因腸胃不適，入急症科急症房，今早初步確診，即時轉去隔離病房，其餘5名病人曾同一病格，將會檢疫觀察。

【16:31】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：截至今日凌晨，單日新增89宗確診，8宗輸入個案，81宗本地個案，當中32宗源頭不明，另外有50多宗初步陽性個案。Star Global直銷群組，再多5人確診。多一名的士司機確診。

首名住宿舍確診的印傭（#3664），警方在追查多一個住處，7月25至29日、8月1至3日，住過銅鑼灣希雲大廈，但目前仍未找到業主，未能進入調查。曾同住的28人，只有1人去了新僱主工作，連工作人員做了30個測試，未有陽性個案，其他人正等待採樣。

昨日初步確診的另一名印傭，今日確診（#3909），幾位外傭、工作地點的同事會檢疫。

全民檢測｜港府兩周後展開全民自願性檢測 在港進行化驗

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新冠肺炎｜亞博將增千床「方艙醫院」 旁邊用地建「火神山醫院」

【15:59】先後有記者問，若檢測出錯或有事故，如何監督和負責，林鄭月娥指，三間機構都有香港註冊，責任由三間機構負責。

【15:56】林鄭月娥指，內地檢測人員詳細了解香港取樣的方法和設備。相信反對內地人員來港的聲音，是極少數。

【15:40】兩支支援隊，分別負責檢測和方艙醫院建設。檢測支援隊共60人，做病毒檢測；方艙醫院支援隊仍未到，林鄭相信不會成千上萬建築工人來。人員以公務簽證來港，各自放下內地的工作，完成後不會留在香港。

記者問，專業資格豁免的問題，以及在香港如何受監督。陳肇始稱，有法律框架，稍後刊憲《醫務化驗師（特別規例）》，有效期兩個月。陳說，內地人員有衛健委的化驗資格，香港以法律豁免他們在香港的資格，為期兩個月。

【15:36】林鄭月娥：若沒有「禁足令」，檢測效果是有折扣，但要看香港市民的承受能力。相信現時不能接受。

▼北京臨時檢測「火眼實驗室」▼

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【15:24】林鄭月娥：中央支援包括派出三間國家級機構的香港分支做檢測，分別為華大、金域、凱普。

在中山紀念公園，建俗臨時的「火眼實驗室」。檢測人員會根據法例豁免資格等，由食衛局局長負責。

除了亞博館，還在其他地方額外建設多1000個有負壓病房，可稱為「港版方艙醫院」或「港版火神山醫院」。亞博館外，有3萬平方米用地，建設「港版火神山醫院」。

林鄭月娥引述兩位專家隊長。核酸檢測隊長、廣東省衛健委余德文：「以最專業的態度做好檢測，香港有需要我們協助，我們義無反顧。」方艙隊長、武漢方艙醫院院長萬軍：「這次支援香港，既要將武漢方艙醫院經驗帶到香港，也要帶中央對香港的深厚情誼。」

希望市民勿被言論誤導，同心抗疫。特區政府都有兩支工作組與內地對接，發展局局長黃偉綸負責社區治療設施，食衛局常秘陳松青負責檢測方面；政制局負責與中央協調。

【15:15】林鄭月娥：中央不遺餘力支持，核酸檢測支援隊隊長余德文今日來港，方艙醫院支援隊已候命。由於網上有謠言，我們會先交代已確定框架，但部份未有細節。

病毒檢測三管齊下：第一是衞生署與醫管局做病學檢測，不會抽調資源去做公眾群組。

第二是特定群組檢測，高危群組等日常工作接觸市民，政府提供免費特定群組。如郵差、教職員、公共交通工具員工、院舍等。近日安排家庭傭工

夥拍仁濟醫院，周一起為孕婦檢測，並會發出檢測報告。

第三類是普及社區檢測，市民想做就可以做，不分是否高危群組。自願性質，規模龐大，數以百萬計香港市民。兩周後展開。

幾大原則：短時間內開始；避免人群聚集；便民、電子化；追蹤樣本瓶；保障個人私隱，實驗室無需要、不知道樣本擁有人的身份資料。

【15:09】林鄭月娥：因檢測能力有限，此前集中從醫院開始，逐步有八層檢測，包括市民到門診取樣本瓶。是時候要做普及病毒檢測，需要短時間增強檢測能力。

香港一直將所有患者送院，早前有超過200名確診者等待入院，情況不理想。社區治療方面，香港患者適合，因為超過90%患者病情穩定，甚至毋須治療，送去社區治療中心，可減輕醫院壓力。有亞博館的社區治療中心、鯉魚門等，今日情況有所改善，但冬天可能有另一波爆發，要短時間內增加社區治療設施。

【15:00】林鄭月娥：疫情仍然嚴峻，確診數字7月起大增，源頭不明個案佔40%。

擴大檢測特定群組，完成13.7萬個，陽性個案54個，百分比為0.0004%，即1萬人中，有4個陽性。若對比750萬人口，非高危人群百分比減半，有1500人陽性。

完成1048間院舍，檢測逾3.2萬人，佔所有員工超過80%，找到1個陽性。

的士司機群組，最新檢測1500名司機，確診12個，百分比0.08%，比整體的0.0004%要高。

飲食界，3.2萬員工測試，陽性6個。街市測試3800人，找到5個陽性。上水屠房檢測1900人，確診5個，百分比為0.26%。物管檢測2.3萬人，3個確診。黃大仙、慈雲山檢測2.8萬人，找到20人陽性，百分比0.07%。寄宿部份特殊學校，檢測750職員，全部陰性。

【14:33】渣打香港表示，接獲一名馬鞍山分行員工通知，其初步確診感染新型冠狀病毒。該員工工作期間一直佩戴口罩。馬鞍山分行已暫時關閉進行徹底清潔消毒，直至另行通知。該分行之員工亦即日起自行隔離14日。渣打會聯繫與該員工有直接接觸的客人，提醒他們注意健康狀況。

【13:35】據消息人士透露，政府預料公布全民自願檢測，料每日化驗約40萬個樣本。位於西營盤的中山紀念公園體育館料設立檢測中心。有關全民檢測安排，將需要市民自行以咽喉拭子採樣，暫未知會否讓市民選擇使用深喉唾液樣本。

【13:12】消息指，特首林鄭月娥將於今日（7日）下午3時將召開記者會，宣布免費為全港市民進行自願性病毒檢測。檢測非強制性，每人免費做一次，參考慈雲山區居民檢測的方法，即是由市民自行到診所獲取化驗瓶，並需自行交回。

【13:00】消息指，今日新增約80多宗確診，是連續五日回落雙位數。

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新冠肺炎｜檢驗中心︰咽拭子難自行採樣 步驟出錯結果易有假陰性

【11:00】香港分子病理檢驗中心主任黃利寶指，內地與本港的檢測流程不同，內地使用咽拭子採樣，檢測時容易處理「混樣（樣本混合檢測）」的程序，能大規模進行人口篩查。他認為，咽拭子和深喉唾液的採集方式同樣相對準確，只視乎採集的方法是否正確，以及達到標準。

新冠肺炎｜慈愛苑派咽拭子檢測 居民：似扣喉 或比深喉唾液容易

【10:30】民政事務總署聯同慈善團體和社會服務機構，今日起擴大2019冠狀病毒病社區檢測計劃，陸續在黃大仙、觀塘、屯門和油尖旺四個地區推行，涉及八萬多居民。民政總署與東華三院人員今天先到慈愛苑派發咽拭子採樣套裝，有居民認為咽拭子採樣比深喉唾液採樣容易，亦有居民表示對中資化驗商信心不大。

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新冠肺炎｜內地核酸檢測支援隊余德文及成員離開酒店 抵達政總

【09:30】中央政府派出內地核酸檢測支援隊來港，隊長余德文昨日抵港，今日早上與其他先遣隊隊員，離開下榻的九龍維景酒店，之後抵達政府總部。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎・8.6｜累計46人死 政府免費為住宿舍外傭檢測

新冠肺炎｜增95宗個案 再添一印傭初步確診 僱主全家要檢疫隔離

新冠肺炎｜張竹君憂變新加坡外勞宿舍大爆發 或擴大外傭測試

新冠肺炎｜亞博館考慮加建負壓艙處理急救情況 由醫管局策劃

新冠肺炎｜政府擴大社區檢測 向黃大仙、觀塘等8.6萬名居民採樣

【08:00】截至周五（7日）上午8時，全國確診病例88,900宗，累計死亡人數4,685人，疑似病例2宗，治癒病例82,005宗，累計境外輸入2,110宗。

【00:00】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周四（6日）報告周三（5日)錄得95宗確診個案。衞生防護中心周四晚上更新確診患者到訪過的地方，新增14間食肆，包括青衣城別府駅前料理、荃灣荃新天地羅麥記、屯門大興商場大家樂、及馬鞍山廣場美食廣場的Pepper Lunch等。

另外，屬於直銷群組的23歲女患者（編號3369）還曾到訪過旺角兆萬中心的韓式炸雞店Yadllie Plate。該患者發病日期是7月27日，確診日期為8月1日，而根據衞生防護中心資料，她到訪炸雞店的最後到訪日期/報告日期則為7月24日。

新冠肺炎｜確診者訪食肆增14間 青衣城別府、荃新天地羅麥記上榜

【00:00】新冠肺炎確診個案宗數未見回落，周四（6日）單日新增95宗確診個案，大部分屬本地感染。衛生防護中心晚上更新確診者住所，發現部分疫廈有多人中招，例如深水埗鴻裕大廈新增3宗確診，黃大仙慈樂邨樂旺樓亦新增6宗確診，兩疫廈在過去14日分別累計有13宗確診個案。

在豪宅區方面，日出康城領都2座新增一宗確診個案，而元朗溱柏在過去14日內，亦首次上榜。

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