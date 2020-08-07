新冠肺炎・最新｜料每日檢測50萬　中山紀念公園檢測中心內部曝光

本地新冠肺炎疫情未見緩和，截至今日（6日）凌晨，單日新增89宗確診個案，32宗源頭不明，另外暫有60宗初步確診，累計增至3,939宗。 特首林鄭月娥公布，兩周後開始做全民檢測，屬自願性質，不會實施禁足令，但未有詳情，亦計劃在亞博館外建設「港版火神山醫院」。

特區政府選定位於西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室。（政府新聞處圖片）

【21:40】威爾斯親王醫院發言人表示，一名86歲確診女病人（個案編號：2789）晚上離世。病人本身有長期病患，上月27日因肺部感染及大便出血入院 。病人其後病情持續惡化，至今晚8時27分離世。患者居於美林邨美楓樓，上月18日發病。

院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。至今共有47名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

新冠肺炎｜居大圍美林邨86歲女病人離世 累計47人染疫亡

政府選了西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室，內設有16間，料可日檢13個樣本。（政府圖片）

【20:38】為落實大規模檢測計劃，內地檢測支援隊與特區政府商討提供支持，透過三間國家的檢測服務提供者，即華大基因（透過在港開設的華昇診斷中心）、金域檢驗，以及凱普醫檢（透過在港開設的香港分子病理檢驗中心），加快加大提升香港的檢測能力。這些檢測服務提供者在內地屬於極富檢測經驗及極具規模的第三方檢測機構，亦受本港相關法例規管。在三間國家檢測服務提供者提升檢測能力後，預期它們每日可以在香港進行接近50萬個檢測。



為了支持推行普及社區檢測計劃，華大基因已着手設立氣膜實驗室。特區政府選定了位於西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室。

全民檢測｜政府料每日檢測50萬個 華大中山公園火眼實驗室曝光

▼中山公園現「火眼實驗室」物資▼

全民檢測｜內地檢測支援隊來港獲豁免專業資格 責任由機構承擔

新冠肺炎｜單日增89宗確診 染疫印傭曾住禮頓希雲大廈等4間宿舍

新冠肺炎｜薄扶林檢疫營工作人員確診 上月曾於港泰護老中心工作

【18:00】一隻居於屯門的混種短毛貓，由於其畜養人確診2019冠狀病毒病，貓隻8月4日被送到漁護署接受檢疫，檢測對新冠病毒呈陽性，但該貓隻無病徵。

【16:40】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：將軍澳醫院一名62歲女病人，有長期病患，昨晚因腸胃不適，入急症科急症房，今早初步確診，即時轉去隔離病房，其餘5名病人曾同一病格，將會檢疫觀察。

【16:31】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：截至今日凌晨，單日新增89宗確診，8宗輸入個案，81宗本地個案，當中32宗源頭不明，另外有50多宗初步陽性個案。Star Global直銷群組，再多5人確診。多一名的士司機確診。

首名住宿舍確診的印傭（#3664），警方在追查多一個住處，7月25至29日、8月1至3日，住過銅鑼灣希雲大廈，但目前仍未找到業主，未能進入調查。曾同住的28人，只有1人去了新僱主工作，連工作人員做了30個測試，未有陽性個案，其他人正等待採樣。

昨日初步確診的另一名印傭，今日確診（#3909），幾位外傭、工作地點的同事會檢疫。

全民檢測｜港府兩周後展開全民自願性檢測 在港進行化驗

全民檢測｜700萬市民可自願免費檢測新冠病毒 一文看清詳情

新冠肺炎｜亞博將增千床「方艙醫院」 旁邊用地建「火神山醫院」

【15:59】先後有記者問，若檢測出錯或有事故，如何監督和負責，林鄭月娥指，三間機構都有香港註冊，責任由三間機構負責。

【15:56】林鄭月娥指，內地檢測人員詳細了解香港取樣的方法和設備。相信反對內地人員來港的聲音，是極少數。

【15:40】兩支支援隊，分別負責檢測和方艙醫院建設。檢測支援隊共60人，做病毒檢測；方艙醫院支援隊仍未到，林鄭相信不會成千上萬建築工人來。人員以公務簽證來港，各自放下內地的工作，完成後不會留在香港。

記者問，專業資格豁免的問題，以及在香港如何受監督。陳肇始稱，有法律框架，稍後刊憲《醫務化驗師（特別規例）》，有效期兩個月。陳說，內地人員有衛健委的化驗資格，香港以法律豁免他們在香港的資格，為期兩個月。

【15:36】林鄭月娥：若沒有「禁足令」，檢測效果是有折扣，但要看香港市民的承受能力。相信現時不能接受。

▼北京臨時檢測「火眼實驗室」▼

+ 2

【15:24】林鄭月娥：中央支援包括派出三間國家級機構的香港分支做檢測，分別為華大、金域、凱普。

在中山紀念公園，建俗臨時的「火眼實驗室」。檢測人員會根據法例豁免資格等，由食衛局局長負責。

除了亞博館，還在其他地方額外建設多1000個有負壓病房，可稱為「港版方艙醫院」或「港版火神山醫院」。亞博館外，有3萬平方米用地，建設「港版火神山醫院」。

林鄭月娥引述兩位專家隊長。核酸檢測隊長、廣東省衛健委余德文：「以最專業的態度做好檢測，香港有需要我們協助，我們義無反顧。」方艙隊長、武漢方艙醫院院長萬軍：「這次支援香港，既要將武漢方艙醫院經驗帶到香港，也要帶中央對香港的深厚情誼。」

希望市民勿被言論誤導，同心抗疫。特區政府都有兩支工作組與內地對接，發展局局長黃偉綸負責社區治療設施，食衛局常秘陳松青負責檢測方面；政制局負責與中央協調。

+ 4 + 3 + 2

【15:15】林鄭月娥：中央不遺餘力支持，核酸檢測支援隊隊長余德文今日來港，方艙醫院支援隊已候命。由於網上有謠言，我們會先交代已確定框架，但部份未有細節。

病毒檢測三管齊下：第一是衞生署與醫管局做病學檢測，不會抽調資源去做公眾群組。

第二是特定群組檢測，高危群組等日常工作接觸市民，政府提供免費特定群組。如郵差、教職員、公共交通工具員工、院舍等。近日安排家庭傭工

夥拍仁濟醫院，周一起為孕婦檢測，並會發出檢測報告。

第三類是普及社區檢測，市民想做就可以做，不分是否高危群組。自願性質，規模龐大，數以百萬計香港市民。兩周後展開。

幾大原則：短時間內開始；避免人群聚集；便民、電子化；追蹤樣本瓶；保障個人私隱，實驗室無需要、不知道樣本擁有人的身份資料。

+ 2

【15:09】林鄭月娥：因檢測能力有限，此前集中從醫院開始，逐步有八層檢測，包括市民到門診取樣本瓶。是時候要做普及病毒檢測，需要短時間增強檢測能力。

香港一直將所有患者送院，早前有超過200名確診者等待入院，情況不理想。社區治療方面，香港患者適合，因為超過90%患者病情穩定，甚至毋須治療，送去社區治療中心，可減輕醫院壓力。有亞博館的社區治療中心、鯉魚門等，今日情況有所改善，但冬天可能有另一波爆發，要短時間內增加社區治療設施。

【15:00】林鄭月娥：疫情仍然嚴峻，確診數字7月起大增，源頭不明個案佔40%。

擴大檢測特定群組，完成13.7萬個，陽性個案54個，百分比為0.0004%，即1萬人中，有4個陽性。若對比750萬人口，非高危人群百分比減半，有1500人陽性。

完成1048間院舍，檢測逾3.2萬人，佔所有員工超過80%，找到1個陽性。

的士司機群組，最新檢測1500名司機，確診12個，百分比0.08%，比整體的0.0004%要高。

飲食界，3.2萬員工測試，陽性6個。街市測試3800人，找到5個陽性。上水屠房檢測1900人，確診5個，百分比為0.26%。物管檢測2.3萬人，3個確診。黃大仙、慈雲山檢測2.8萬人，找到20人陽性，百分比0.07%。寄宿部份特殊學校，檢測750職員，全部陰性。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

【14:33】渣打香港表示，接獲一名馬鞍山分行員工通知，其初步確診感染新型冠狀病毒。該員工工作期間一直佩戴口罩。馬鞍山分行已暫時關閉進行徹底清潔消毒，直至另行通知。該分行之員工亦即日起自行隔離14日。渣打會聯繫與該員工有直接接觸的客人，提醒他們注意健康狀況。

【13:35】據消息人士透露，政府預料公布全民自願檢測，料每日化驗約40萬個樣本。位於西營盤的中山紀念公園體育館料設立檢測中心。有關全民檢測安排，將需要市民自行以咽喉拭子採樣，暫未知會否讓市民選擇使用深喉唾液樣本。

【13:12】消息指，特首林鄭月娥將於今日（7日）下午3時將召開記者會，宣布免費為全港市民進行自願性病毒檢測。檢測非強制性，每人免費做一次，參考慈雲山區居民檢測的方法，即是由市民自行到診所獲取化驗瓶，並需自行交回。

【13:00】消息指，今日新增約80多宗確診，是連續五日回落雙位數。

新冠肺炎｜檢驗中心︰咽拭子難自行採樣 步驟出錯結果易有假陰性

【11:00】香港分子病理檢驗中心主任黃利寶指，內地與本港的檢測流程不同，內地使用咽拭子採樣，檢測時容易處理「混樣（樣本混合檢測）」的程序，能大規模進行人口篩查。他認為，咽拭子和深喉唾液的採集方式同樣相對準確，只視乎採集的方法是否正確，以及達到標準。

新冠肺炎｜慈愛苑派咽拭子檢測 居民：似扣喉 或比深喉唾液容易

【10:30】民政事務總署聯同慈善團體和社會服務機構，今日起擴大2019冠狀病毒病社區檢測計劃，陸續在黃大仙、觀塘、屯門和油尖旺四個地區推行，涉及八萬多居民。民政總署與東華三院人員今天先到慈愛苑派發咽拭子採樣套裝，有居民認為咽拭子採樣比深喉唾液採樣容易，亦有居民表示對中資化驗商信心不大。

新冠肺炎｜內地核酸檢測支援隊余德文及成員離開酒店 抵達政總

【09:30】中央政府派出內地核酸檢測支援隊來港，隊長余德文昨日抵港，今日早上與其他先遣隊隊員，離開下榻的九龍維景酒店，之後抵達政府總部。

昨日總覽：新冠肺炎・8.6｜累計46人死 政府免費為住宿舍外傭檢測

新冠肺炎｜增95宗個案 再添一印傭初步確診 僱主全家要檢疫隔離

新冠肺炎｜張竹君憂變新加坡外勞宿舍大爆發 或擴大外傭測試

新冠肺炎｜亞博館考慮加建負壓艙處理急救情況 由醫管局策劃

新冠肺炎｜政府擴大社區檢測 向黃大仙、觀塘等8.6萬名居民採樣

【08:00】截至周五（7日）上午8時，全國確診病例88,900宗，累計死亡人數4,685人，疑似病例2宗，治癒病例82,005宗，累計境外輸入2,110宗。

【00:00】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周四（6日）報告周三（5日)錄得95宗確診個案。衞生防護中心周四晚上更新確診患者到訪過的地方，新增14間食肆，包括青衣城別府駅前料理、荃灣荃新天地羅麥記、屯門大興商場大家樂、及馬鞍山廣場美食廣場的Pepper Lunch等。

另外，屬於直銷群組的23歲女患者（編號3369）還曾到訪過旺角兆萬中心的韓式炸雞店Yadllie Plate。該患者發病日期是7月27日，確診日期為8月1日，而根據衞生防護中心資料，她到訪炸雞店的最後到訪日期/報告日期則為7月24日。

新冠肺炎｜確診者訪食肆增14間 青衣城別府、荃新天地羅麥記上榜

【00:00】新冠肺炎確診個案宗數未見回落，周四（6日）單日新增95宗確診個案，大部分屬本地感染。衛生防護中心晚上更新確診者住所，發現部分疫廈有多人中招，例如深水埗鴻裕大廈新增3宗確診，黃大仙慈樂邨樂旺樓亦新增6宗確診，兩疫廈在過去14日分別累計有13宗確診個案。

在豪宅區方面，日出康城領都2座新增一宗確診個案，而元朗溱柏在過去14日內，亦首次上榜。

新冠肺炎｜確診患者大廈更新 日出康城領都、元朗溱柏上榜

新冠肺炎｜中大研究揭深喉唾液假陰性率或達31% 遜於鼻咽拭子

新冠肺炎｜港大醫學院成功研發兩種預防疫苗 待應用於人體試驗

新冠肺炎｜紅磡及土瓜灣街市環境樣本呈陰性 將於周六重開

新冠肺炎｜廣華、明愛有病人及支援部員工中招 醫管局料院外感染

一周兩度收緊 明起香港入境澳門 須提交24小時病毒檢測陰性報告

新冠肺炎｜深圳收緊貨車司機入境安排 非必要不准下車、接觸他人