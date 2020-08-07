新冠肺炎・最新｜確診個案直逼4000宗大關　今起擴大社區檢測範圍

本地新冠肺炎疫情未見緩和，衞生署昨日（6日）報告前日（5日）單日新增95宗確診個案，累計個案增至3,850宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨半日新增約60宗初步確診個案，直逼4,000宗大關。 先後有兩名曾住僱傭中介公司宿舍的印傭確診，因宿舍環境擠迫、員工共享屋內設施，本港有出現如新加坡外勞宿舍般的大爆發風險。政府昨晚深夜表示，會免費為居於中介所宿舍的外傭檢測，並派發口罩。 此外，民政總署今日（7日）起擴大社區檢測計劃的服務範圍，涉及黃大仙、觀塘、屯門及油尖旺區，涵蓋46座樓宇、約8.6萬名居民。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎・8.6｜累計46人死 政府免費為住宿舍外傭檢測

新冠肺炎｜增95宗個案 再添一印傭初步確診 僱主全家要檢疫隔離

新冠肺炎｜張竹君憂變新加坡外勞宿舍大爆發 或擴大外傭測試

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新冠肺炎｜政府擴大社區檢測 向黃大仙、觀塘等8.6萬名居民採樣

【08:00】截至周五（7日）上午8時，全國確診病例88,900宗，累計死亡人數4,685人，疑似病例2宗，治癒病例82,005宗，累計境外輸入2,110宗。

【00:00】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周四（6日）報告周三（5日)錄得95宗確診個案。衞生防護中心周四晚上更新確診患者到訪過的地方，新增14間食肆，包括青衣城別府駅前料理、荃灣荃新天地羅麥記、屯門大興商場大家樂、及馬鞍山廣場美食廣場的Pepper Lunch等。

另外，屬於直銷群組的23歲女患者（編號3369）還曾到訪過旺角兆萬中心的韓式炸雞店Yadllie Plate。該患者發病日期是7月27日，確診日期為8月1日，而根據衞生防護中心資料，她到訪炸雞店的最後到訪日期/報告日期則為7月24日。

新冠肺炎｜確診者訪食肆增14間 青衣城別府、荃新天地羅麥記上榜

【00:00】新冠肺炎確診個案宗數未見回落，周四（6日）單日新增95宗確診個案，大部分屬本地感染。衛生防護中心晚上更新確診者住所，發現部分疫廈有多人中招，例如深水埗鴻裕大廈新增3宗確診，黃大仙慈樂邨樂旺樓亦新增6宗確診，兩疫廈在過去14日分別累計有13宗確診個案。

在豪宅區方面，日出康城領都2座新增一宗確診個案，而元朗溱柏在過去14日內，亦首次上榜。

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