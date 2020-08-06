新冠肺炎｜居中介公司宿舍外傭可免費檢測　入境處加快處理合約　

新冠疫情持續，接連有曾住中介公司宿舍的印傭染疫。政府今晚（6日）宣布，將會擴大檢測範圍至入住職業介紹所住宿設施的外傭，由檢測承辦商Prenetics Limited提供的一次過免費檢測服務。 另外，政府會安排經由持牌職業介紹所向入住的外傭派發口罩。入境事務處亦會盡快處理相關轉換僱主申請。政府將繼續向外傭宣傳，呼籲避免在休息日不必要的聚眾活動，而截至8月2日，共有12名外傭違反公眾地方羣組聚集的指示，被定額罰款2,000元。

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政府發言人表示，Prenetics Limited負責提供一站式採樣及檢測服務，會於短期內派員到提供外傭職業介紹服務的持牌職業介紹所，派發樣本瓶予入住的外傭，以收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。檢測承辦商會與勞工處緊密合作，根據職業介紹所住宿設施的入住人數、人手資源等釐定先後次序。

政府會在周六（8日）至下周一（10日）經由持牌職業介紹所向入住的外傭派發口罩。

入境處兩星期可完成外傭轉僱主審批

此外，入境事務處亦會盡快處理外傭在僱傭合約屆滿後在港轉換僱主的申請，以縮短外傭須入住職業介紹所宿舍時間。處方回覆記者查詢指，一般而言，如申請人已遞交外傭轉換僱主申請的全部所需文件，可最快在2星期內完成審批。

政府指，根據勞工處處長頒布的《職業介紹所實務守則》，職業介紹所如在已領有牌照的地址或其他處所進行任何其他活動，例如舉辦訓練班或提供臨時居所，或與職業介紹所無關的業務，必須時刻遵從適用的法例。違反《實務守則》的職業介紹所可被勞工處處長撤銷牌照或拒絕續發牌照。

政府又再呼籲外傭避免於休息日參加聚眾活動，並指截至8月2日，共有12名外傭違反限聚令被定額罰款2,000元。勞工處、食物環境衞生署及警方將於周末（8日及9日）在外傭經常聚集的地方，以中文、英文及外傭的主要語言廣播，呼籲遵守有關規例，期間並會派發以外傭語言印製的單張。警方亦會加派人手在場加強巡查。

政府發言人指出，僱主可鼓勵外傭留在家中休息，或讓他們在平日而非周末放取休息日。勞工處提醒僱主，根據《僱傭條例》，如僱主要求外傭在休息日工作，必須在原定休息日後的30天之內安排另定休息日予外傭，僱主並須在原定休息日後的48小時內通知外傭另定休息日的日期。

另外，如外傭同意，僱主可另定休息日代替原來指定的休息日，但另定休息日須安排在同一個月內的原定休息日之前，或在原定休息日後的30天之內。若僱主在未得外傭同意下而強迫外傭在休息日工作或不給予外傭休息日，均屬違反《僱傭條例》的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款五萬元。

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