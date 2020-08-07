女生街頭突遭陌生男強行脫短褲　患精神分裂無業漢認罪囚16月

無業漢無故在街衝向並推倒一名女生，然後跪在她面前揭起其校服裙，並擘開她雙腿欲脫去其短褲，女生同行的同學及途人即合力制止，無業漢最後被捕，事後發現他患有精神分裂，案法時未有依時覆診及服藥。他早前承認非禮和襲警罪，案件今（7日）在高等法院判刑，法官考慮到被告已有社工跟進，報告亦不建議判他入院治療和感化令，但考慮被告行為涉暴力亦令女生受驚，判被告監禁16個月。

被告周天誠，41歲。他承認於去年4月1日在深水埗南昌街非禮X，及襲擊警員黃偉發。

病情受控毋須入院

法官判刑時透露，被告於2005年被診斷有精神病，翌年被確診有精神分裂症。惟被告自去年3月起，未有準時覆診和服藥，被告明顯是受精神病影響下犯案。兩名精神科醫生亦在相關報告稱，被告病情現已受控，毋須接受住院治療。至於感化報告則指被告已有社工跟進，被告亦稱將會按時覆診和服藥，故不建議他接受感化。

官指非禮案情嚴重

法官因此接受辯方的陳詞，判被告監獄，讓他可盡早獲釋。法官又指，涉案的非禮罪案情嚴重，被告施行暴力，令X受傷和受驚，最終就兩罪判他監禁16個月。

被告突揭事主裙欲脫其褲

案情指，X和兩名同學沿深水埗南昌街步行，但前方的被告突轉身並衝向X，將她推倒在地上。被告擘開X的大腿，跪在她大腿之間及揭起X的裙子。被告接著試圖脫下X的短褲，她掙扎但不果，在兩名同學及數名途人協助下脫險，被告則逃走。

警員查問被打傷前額

有途人尾隨被告，並通知警員。惟警員準備查問時，遭被告打其前額。最終另一警員及數名途人出現，協助制服被告。被打的警員中指受傷，並扭傷右腕。

案件編號：HCCC90/2020