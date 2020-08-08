新冠肺炎・最新｜增69宗確診　九龍灣港鐵車廠、葵涌碼頭小型爆發

本港第三波疫情持續嚴峻，衞生署今日（7日）公布，截至凌晨單日新增69宗確診，其中30宗源頭不明，另外有40至50宗初步。累計全港共4008人感染，單日確診數是17天以來最低，但張竹君強調數字仍高，未能放鬆社交距離措施。 九龍灣港鐵車廠、葵涌貨櫃碼頭，有小型群組爆發；仁濟醫院一名病人陰轉陽，曾住內科病房。

【16:56】有線電視新聞部早前一名攝影師確診，今日新增一名外判司機初步確診。

【16:53】張竹君認為，60多宗確診仍是高數字，新增確診回落速度跌得較慢，仍不能鬆懈。被問及數字有所回落，是否仍要內地支援建設臨時醫院有無必要，張指數字仍高，可能會一下子大爆發，甚至過千數字。

【16:45】長沙灣鴻裕大廈A座，自上月24日起至今已累計13人確診，張竹君指涉及六個單位，部份是幾戶同層，會安排今日和明日派樽，讓居民檢測。

【16:38】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻：

仁濟醫院，一名44歲男病人，有發燒、肚瀉症狀，首次檢測陰性後入住內科病房，但8月7日仍有病症，醫生決定轉去負壓病房，再化驗後初步陽性。

屯門醫院女護士今日返工前發現自己低燒，檢測結果是初步陽性，她在觀察病房上班，有穿裝備，用過地方清潔，包括茶水間，下午才有結果，正開會翻看紀錄，稍後再交代。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：新增69宗確診，2宗輸入、67宗本地個案。本地個案中，30宗源頭不明。

九龍灣港鐵車廠，有小型爆發，涉及4至5宗個案，包括外判司機。

葵涌貨櫃碼頭亦有多宗個案相關，是貨櫃車司機（#2189、3764、3977）和搬運工（#3313）。

一名中醫師確診（#3996），是旺角王子大廈的謝斯里中醫師，8月6日看過兩個病人，會送檢疫。直銷公司Star Global群組增加1宗。

順寧道敬福護老院，增加兩名護理員確診（#3962、3963）。朗逸居多一名院友確診，病毒量高，可能早前染病。

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【14:50】食環署宣布，因應近日有初步確診個案與沙田街巿有關連，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿今日提早一小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衞生情況；食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔。清潔消毒工作預計需時約四小時。

新冠肺炎｜沙田街市與初確診個案有關 今晚提早在7時關閉清洗

【14:06】本港新冠肺炎肺炎疫情再度爆發，由7月初起12類處所再停業，其中包容美容及推拿行業。香港美容健體專業人員總會及香港推拿理療專業人員總會批評保就業計劃「不貼地」，認為現在保就業對員工保障不足，形容「保就業」也要「保飯碗」。因為若僱主用放無薪假方式處理，僱員則有可能不合資格獲補貼，認為應該直接發放予僱員以補漏洞，希望政府正視問題。

兩會促政府應盡快推出第三輪抗疫基金，並應涵蓋自僱及自由身的工作者，建議向沒有強積金戶口的自僱人士發放一次性的7,500元津貼及每人最高每月的9,000元「失業現金津貼」，為期六個月。

保就業計劃｜美容推拿工會批不能「保飯碗」 促直接資助自僱人士

工聯會屬會，香港美容健體專業人員總會及香港推拿理療專業人員總會於今日（8日）召開記者會。（楊嘉朗攝）

【13:37】本港新冠肺炎第三波疫情反彈，各區多個街市先後出現確診個案，紅磡和土瓜灣街市有多個魚檔有人確診，當局關閉採樣和消毒，今日重開。街市只有約一半檔口重開，有檔販指人流及生意大跌八成。有到場買餸的市民認為，街市經過消毒後應該交其他地方更為安全，「平時唔嚟架，今日專登嚟支持下，再唔嚟嘅話大家冇飯開，好慘。」

新冠肺炎｜紅磡、土瓜灣街市重開 僅一半檔口營業 人流減八成

【13:00】消息指，今日新增60多宗確診，是連續第六日回落至雙位數，亦是自7月22日之後，18日以來的低位。

【12:34】新冠肺炎疫情持續多月，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇一直感言，早前他有三名下屬離職，更有親建制派人士質疑他眾叛親離，他回應指門生眾多，有更好發展感到是榮譽，對質疑感到奇怪，又指文革式謾罵對社會無好處。

但袁國勇坦言港大微生物系人手嚴重不足，即使他已64歲，仍不時負責前線工作，笑言是感覺年輕了，又指「始終香港出生，個心始終在香港，能為香港做到，在退休前做的，我都希望可做下去。」

新冠肺炎｜袁國勇：下屬離職有更好發展是榮譽 眾叛親離說法奇怪

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【11:54】新冠肺炎疫情下，港府公布將推全民自願病毒檢測，料兩周後實行。其中一間負責檢測的凱普集團的子公司、「香港分子病理檢驗中心」主任黃利寶指，本港法例對檢測機構的持牌醫務化驗師有規管，若化驗師負責管理的實驗室工作出錯，須承擔責任，他認為是合理做法。

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【11:16】政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇在商台節目中批評，政府6月中放寬多項防疫措施是很大的錯誤。他解釋，本港第三波疫情有逾2,800人確診，主要屬本地個案，相信是由豁免檢測所致，而港府6月放寬防疫措施，市民鬆懈，街上人頭湧湧，約一成人沒有戴口罩，直言明顯是很大錯誤。他強調，首要是做好關口把關，即使會有漏網之魚，亦不應在社區傳開。

全民檢測｜袁國勇：政府6月中放寬防疫措施、市民鬆懈是很大錯誤

8月8日，袁國勇出席商台節目。（梁鵬威攝）

【11:06】新冠肺炎第三波疫情爆發，特首林鄭月娥日前宣布將推行自願性「全民檢測」，估計兩星期後可推行。香港檢測和認證局主席、香港生物科技協會主席于常海今日（8日）在港台節目《香港家書》中，再次提出用「混合樣本」的方式節省檢測所需要的時間及成本，即將樣本分成多個小組一次過作檢測。

全民檢測｜實驗室播毒？ 檢測認證局于常海：檢測時病毒已活滅

【10:58】本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，政府選址西環中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室。有關物資由前晚（6日）起運抵體育館，至今早仍有多個由木箱裝載的貨物陸續到達；警方則動員機動部隊、軍裝及便衣警員，包圍體育館看守。

上午11時許，華大基因旗下的華昇診斷中心有限公司董事胡定旭及專家小組成員離開下榻的九龍維景酒店，駛往大埔一帶，其後到體育館視察。現場消息指，將有200名內地檢測人員長駐館內，冀每日檢測40至50萬個樣本。

全民檢測｜檢疫物資陸續運抵中山體育館 胡定旭率專家小組到場

【09:09】政府公布將展開全民自願免費檢測，估計兩星期後可推行。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，內地北京、武漢及湖北等地以全民檢測成功控制疫情，是因為配合居家令，隱形傳播者及病人不在社區穿梭，才可截斷傳播鏈。他直言本港難推居家令，但呼籲政府推行全民檢測時，私營機構僱主盡可能安排僱員在家工作，控制人流，找出隱形傳播者，截斷傳播鏈。

全民檢測｜許樹昌：本港難推居家令 再籲在家工作減人流斷傳播鏈

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【04:13】新冠肺炎疫情嚴峻，政府選址西環中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室，物資自前前晚開始（6日），亦已運抵館內。其中5名中西區區議員，昨早在場抗議時，涉違「限聚令」被警方票控。

警方昨日則動員機動部隊、軍裝及便衣警員近200警力，包圍體育館看守。至今日凌晨（8日），再有貨車將物資運抵公園，一批工人則用鏟車搬運水馬，將公園重重包圍，大批警員亦封鎖附近部分路段。

全民檢測｜再有物資運抵中山體育館 工人凌晨架設水馬圍館

【02:50】新冠肺炎疫情持續。據衞生署截至周五（7日）最新公布的確診個案行程，新增24間食肆有患者足跡，遍布全港，其中較著名的有置地廣塲Café Landmark、The One鮨千寿、沙田八月花、元朗金朗大廈爭鮮迴轉壽司、灣仔鼎泰豐等、荃灣龍門冰室等。

另外，有一名45歲確診男子，在潛伏期內曾到23個地方，主要集中於油尖旺、九龍城區，不少是酒店、商場。

新冠肺炎｜增24間食肆曾有患者到訪 Café Landmark荃灣龍門上榜

【01:00】本港新冠肺炎確診個案再新增89宗，即將衝破4,000大關。衛生防護中心周五（7日）晚上更新確診者住所，Star Global直銷群組新增的5宗確診個案中，當中有人居於馬鞍山的銀湖．天峰3座。此外，新確診的一名印傭，月初已到新僱主住所工作，她報稱住址為將軍澳中心12座。

此外，多個屋苑及樓宇續爆疫，例如黃大仙慈樂邨，新增3宗確診個案，過去14日該屋苑累計有25宗確診；而大埔麗和閣單日亦新增5宗確診個案，當中涉及兩名8個月大的女嬰。

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