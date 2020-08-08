新冠肺炎・最新｜消息：新增60多宗確診　料為18天低位

本港第三波疫情持續嚴峻，衞生署昨（7日）公布，周四（6日）單日新增89宗確診個案，連續五日新個案維持在100宗以下，累計個案達3,939宗。 消息指，今日新增60多宗確診，料今日（8日）總個案將衝破4,000大關。 早前紅磡及土瓜灣街市先後出現多宗確診個案，食環署已進行全面大掃除及為檔戶及公共地方徹底清潔消毒，今日亦重新開放。

【14:50】食環署宣布，因應近日有初步確診個案與沙田街巿有關連，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿今日提早一小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衞生情況；食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔。清潔消毒工作預計需時約四小時。

【14:06】本港新冠肺炎肺炎疫情再度爆發，由7月初起12類處所再停業，其中包容美容及推拿行業。香港美容健體專業人員總會及香港推拿理療專業人員總會批評保就業計劃「不貼地」，認為現在保就業對員工保障不足，形容「保就業」也要「保飯碗」。因為若僱主用放無薪假方式處理，僱員則有可能不合資格獲補貼，認為應該直接發放予僱員以補漏洞，希望政府正視問題。

兩會促政府應盡快推出第三輪抗疫基金，並應涵蓋自僱及自由身的工作者，建議向沒有強積金戶口的自僱人士發放一次性的7,500元津貼及每人最高每月的9,000元「失業現金津貼」，為期六個月。

保就業計劃｜美容推拿工會批不能「保飯碗」 促直接資助自僱人士

工聯會屬會，香港美容健體專業人員總會及香港推拿理療專業人員總會於今日（8日）召開記者會。（楊嘉朗攝）

【13:37】本港新冠肺炎第三波疫情反彈，各區多個街市先後出現確診個案，紅磡和土瓜灣街市有多個魚檔有人確診，當局關閉採樣和消毒，今日重開。街市只有約一半檔口重開，有檔販指人流及生意大跌八成。有到場買餸的市民認為，街市經過消毒後應該交其他地方更為安全，「平時唔嚟架，今日專登嚟支持下，再唔嚟嘅話大家冇飯開，好慘。」

新冠肺炎｜紅磡、土瓜灣街市重開 僅一半檔口營業 人流減八成

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【13:00】消息指，今日新增60多宗確診，是連續第六日回落至雙位數，亦是自7月22日之後，18日以來的低位。

【12:34】新冠肺炎疫情持續多月，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇一直感言，早前他有三名下屬離職，更有親建制派人士質疑他眾叛親離，他回應指門生眾多，有更好發展感到是榮譽，對質疑感到奇怪，又指文革式謾罵對社會無好處。

但袁國勇坦言港大微生物系人手嚴重不足，即使他已64歲，仍不時負責前線工作，笑言是感覺年輕了，又指「始終香港出生，個心始終在香港，能為香港做到，在退休前做的，我都希望可做下去。」

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【11:54】新冠肺炎疫情下，港府公布將推全民自願病毒檢測，料兩周後實行。其中一間負責檢測的凱普集團的子公司、「香港分子病理檢驗中心」主任黃利寶指，本港法例對檢測機構的持牌醫務化驗師有規管，若化驗師負責管理的實驗室工作出錯，須承擔責任，他認為是合理做法。

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【11:16】政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇在商台節目中批評，政府6月中放寬多項防疫措施是很大的錯誤。他解釋，本港第三波疫情有逾2,800人確診，主要屬本地個案，相信是由豁免檢測所致，而港府6月放寬防疫措施，市民鬆懈，街上人頭湧湧，約一成人沒有戴口罩，直言明顯是很大錯誤。他強調，首要是做好關口把關，即使會有漏網之魚，亦不應在社區傳開。

全民檢測｜袁國勇：政府6月中放寬防疫措施、市民鬆懈是很大錯誤

8月8日，袁國勇出席商台節目。（梁鵬威攝）

【11:06】新冠肺炎第三波疫情爆發，特首林鄭月娥日前宣布將推行自願性「全民檢測」，估計兩星期後可推行。香港檢測和認證局主席、香港生物科技協會主席于常海今日（8日）在港台節目《香港家書》中，再次提出用「混合樣本」的方式節省檢測所需要的時間及成本，即將樣本分成多個小組一次過作檢測。

全民檢測｜檢測認證局主席于常海倡混合樣本檢測 以節省時間成本

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【02:50】新冠肺炎疫情持續。據衞生署截至周五（7日）最新公布的確診個案行程，新增24間食肆有患者足跡，遍布全港，其中較著名的有置地廣塲Café Landmark、The One鮨千寿、沙田八月花、元朗金朗大廈爭鮮迴轉壽司、灣仔鼎泰豐等、荃灣龍門冰室等。

另外，有一名45歲確診男子，在潛伏期內曾到23個地方，主要集中於油尖旺、九龍城區，不少是酒店、商場。

新冠肺炎｜增24間食肆曾有患者到訪 Café Landmark荃灣龍門上榜

【01:00】本港新冠肺炎確診個案再新增89宗，即將衝破4,000大關。衛生防護中心周五（7日）晚上更新確診者住所，Star Global直銷群組新增的5宗確診個案中，當中有人居於馬鞍山的銀湖．天峰3座。此外，新確診的一名印傭，月初已到新僱主住所工作，她報稱住址為將軍澳中心12座。

此外，多個屋苑及樓宇續爆疫，例如黃大仙慈樂邨，新增3宗確診個案，過去14日該屋苑累計有25宗確診；而大埔麗和閣單日亦新增5宗確診個案，當中涉及兩名8個月大的女嬰。

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