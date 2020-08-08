全民檢測｜檢測認證局主席于常海倡混合樣本檢測　以節省時間成本

新冠肺炎第三波疫情爆發，特首林鄭月娥日前宣布將推行自願性「全民檢測」，估計兩星期後可推行。 香港檢測和認證局主席、香港生物科技協會主席于常海今日（8日）在港台節目《香港家書》中，再次提出用「混合樣本」的方式節省檢測所需要的時間及成本，即將樣本分成多個小組一次過作檢測。

香港檢測和認證局主席、香港生物科技協會主席于常海提出「混合樣本」檢測方式。（資料圖片／龔嘉盛攝）

香港檢測和認證局主席、香港生物科技協會主席于常海在《香港家書》中稱，全民檢測可以找出隱形患者，打斷病毒的傳播鏈。他指早在今年初提出「混合樣本」的方式作檢測，以節省檢測所需要的成本及時間，即將檢測者的樣本分成多個小組，每個小組的樣本會被混合並一次過作檢測。若當中發現有陽性個案，便可將該小組內的樣本取出逐個覆檢。

若十人一組 全港檢測量可降至80萬次

他舉例，若將十個人組成一個小組作檢測，則可將全港800萬人次的檢測量降到大約80萬次檢測。他指，現時美國、德國及中國大陸都已採納混合樣本檢測，認為是一個確實可行及有效的方法，指若本地公私營機構能大規模採用「混合樣本」的方法，「全民檢測」可以成功。

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他又提到，社會上有反對「全民檢測」的聲音，當中有人關注實驗室所在地可能散播病毒，及收集市民基因的疑惑。他指，政府有嚴格規定實驗室操作的流程，而檢測時病毒已活滅。

他指，早前曾組織行業會議探討全民檢測，涉及生物科技界、檢測界、學術界等多個界別，他們認為「全民檢測」執行上比較困難的部分，包括品質控制、物流分配、確保資料保密等。但他指，現已有一套解決問題的方案，而科學、技術的問題亦已解決。他希望能夠找出大部份隱形患者，將他們隔離及盡早醫治，令政府日後可專心做好民生保障工作。