全民檢測｜負責公司：內地人員若出錯　機構持牌化驗師須承擔責任

新冠肺炎疫情下，港府公布將推全民自願病毒檢測，料兩周後實行。其中一間負責檢測的海普集團的子公司、「香港分子病理檢驗中心」主任黃利寶指，本港法例對檢測機構的持牌醫務化驗師有規管，若化驗師負責管理的實驗室工作出錯，須承擔責任，他認為是合理做法。

凱普生物集團2月9日舉行記者會，公布成功研發出基於國際通用的螢光PCR法和Sanger測序法等兩款新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒。右一為黃利寶。（張浩維攝）

黃利寶在港台節目《星期六問責》中解釋，本港法例對檢測機構的持牌醫務化驗師有規管，化驗師負責管理實驗室及檢驗人員的職責，若化驗出錯須承擔責任。若在該實驗室工作的內地人員出錯，責任由機構及持牌化驗師負責，亦是合理安排。

海普集團分公司、「香港分子病理檢驗中心」主任黃利寶在港台節目中表示，若來港負責檢測的內地人員出錯，華大、金域及凱普三間在港註冊機構須承擔責任。（資料圖片 / 張浩維攝）

對於政府預期自願性全民檢測時，每日檢測量可達50萬，黃利寶直言，深喉採樣難混合樣本，需要「釋樣」，難度較大，建議以拭紙取樣再混合樣本，相信可達每日50萬目標。以該公司為例，在提升檢測能力後，不混樣也可每日處理3萬至5萬檢測，混合樣本後料每日可完成十幾萬次檢測。

不少市民憂慮交由內地協助檢驗存在資料外漏問題。但黃利寶強調，實驗室只有條碼，不會知悉市民身份。他解釋，條碼由英文及數字組成，英文字是代表哪間化驗公司負責，象徵市民身份的數字則是隨機分配。