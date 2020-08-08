新冠肺炎｜沙田街市與初確診個案有關　今晚提早在7時關閉清洗

社會新聞
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新冠肺炎爆發第三波疫情，近日有多宗確診個案與街市有關。食物環境衞生署今日（8日）指，有初步確診個案與沙田街市有關連，為保障街市檔戶及市民的安全，沙田街市今日提早一小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。

近日有確診個案與沙田街巿有關連，該街巿今日提早1小時於下午7時關閉清洗。（資料圖片／胡家欣攝）

​食物環境衞生署指，近日有初步確診個案與沙田街巿有關連，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿今日提早1小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。期間，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，呼籲街巿的檔戶配合，在各自攤檔範圍進行清潔及消毒，以改善街市整體的衞生情況。此外，食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔。清潔消毒工作預計需時約4小時。

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明起陸續清洗12個街市

此外，食環署將於明日起陸續清洗12個公眾街市，涉及的街市亦會提早1小時在下午7時關閉。明日將在上環街市
、駱克道街市、渣華道街市及榮芳街街市清潔；下周一(10日）將於銅鑼灣街市、漁光道街市、電氣道街市及仁愛街市清潔；下周二（11日）則於田灣街市、長洲街巿、官涌街市、深井臨時街市清潔。

食環署亦指，已在八個人流較多的街市，包括牛池灣街市、牛頭角街市、紅磡街市、北河街街市、大成街街市、大角咀街市、灣仔街市及大埔墟街市，安裝體溫探測系統。

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