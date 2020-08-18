新冠肺炎｜跨境生新學年或無教科書上課　校長：郵寄內地隨時被扣

疫情持續，本港新學年未能如期開學，中小學生繼續在家學習時，亦要有教科書配合，然而，跨境生或面對新學年無課本上課的難題。 北區小學校長會主席梁志文透露，因現時應對疫情措施，跨境生無法親身回港購買來年教科書；曾打算將課本寄回內地，但內地對入境書本有限制，若要符合數量及價值要求，每名小學生書本需分成3個包裹才能寄出，且當中須夾附證明文件，加上曾有學校反映，郵寄內地亦要面對教科書被內地海關扣查的風險，最終書本未必送到學生手上，令學校難以處理。 他稱，7月底已向教育局反映，期望港府與內地部門協商，建立臨時官方途徑，讓跨境生新學年有書本學習。教育局回覆時指，建議校方透過互聯網將學習材料傳予學生，又指會研究如何能為跨境生提供更適切支援及協助。

跨境生新學年或面對無課本上課的難題。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄上月曾表示，跨境生涉兩地政府安排及大量資源，預計下學年極其量只可容許中四至中六跨境生回港上學，而局方會與學校商討如何協助中三或以下的跨境生。但北區小學校長會主席梁志文反映，跨境生新學年隨時沒書本上課，而上月底起向局方反映，但至今近半月，尚未有消息，擔心跨境生新學年無書本可用。

寄書往內地有價值及數量限制

梁志文解釋，內地對入口書籍有要求，每次投寄書籍價值不可高於800元人民幣，且限制數量，以他任職校長的福德學社小學為例，每名學生新學年教科書、練習及作業等合共接近30本，價值逾1600港元，為安全起見，每名學生用書要分3次才可投寄，且每份均須填寫申報表、夾入書單等。

他直言，與友校分享經驗時，獲悉內地海關有機會扣起書籍檢查，意味著即使教職員完成多次行政工夫，學生亦未必收到書，令不少學校卻步。

此外，有消息指，因本港部分教材被指「敏感」，內地部門將對境外教科書實施更嚴格規定，下學年起內地的學校，不宜直接使用境外教科書，入境書籍審查亦較以往嚴謹。

北區小學校長會主席梁志文期望，教育局與內地當局協調出「官方途徑」，協助跨境生將書本送往內地。（資料圖片）

學校曾與書商商討開放電子版本予學生 因涉境外版權 至今未有結果

梁志文表示，為解決教科書問題，不少學校正與書商洽談特別安排，希望書商開放電子版本予境外學生上課及溫習，惟每校所用書籍不同，各科書本書商不同，且涉及境外版權問題，故需花額外時間及人手跟進，至今未有結果。

梁稱，即使書商願意幫忙，初小生難長期以電子書有效學習，故7月下旬已向教育局分區主任反映，期望教育局與內地當局協調出「官方途徑」，協助跨境生將書本送往內地，或因安排須兩地多個部門配合、需時協商，至今未有消息。

荃灣商會學校安排跨境生在港親友代領教科書。（受訪者提供）

荃灣商會學校安排跨境生在港親友代領



而同樣有跨境生入讀的青衣的荃灣商會學校，則安排跨境生在港親友代取，校長周劍豪指，該校約有180名跨境生，估整體學生約45%，在教育局宣布9月也未能回校上課，預計內地跨境生短期難以回港，故聯絡書商，為跨境生安排訂書。在跨境生家長匯款及出示證明後，班主任會代為通知書商，書商再統一將教科書運往學校，校方再通知跨境生親友到校領取。

周劍豪解釋，聽聞過內地郵寄書籍有數量及金額限制，校方難以代寄，而該校大多跨境生有親友在港，可代為郵寄，亦有跨境生安排可免檢疫往來兩地的親友代領。他相信該校大部分跨境生在新學年開始前收到教科書，與本地生同步電子學習。而校方會與跨境家長保持聯絡，了解他們有否其他難處或需要。

教育局回覆《香港01》查詢時表示，知悉學校為跨境學生寄送課本遇到困難，正研究如何能為他們提供更適切的支援及協助。（資料圖片）

教育局：知悉為跨境學生寄送課本遇困難



教育局回覆表示，學校可透過校網、電郵或社交平台，將學習材料予傳學生及跨境生，又稱教育局知悉學校為跨境學生寄送課本遇到困難，強調跨境學生也是香港學生，教育局會關顧其學習需要，正研究如何能為他們提供更適切的支援及協助。

另外，教育局指，若因疫情關係，出版社未能適時交付已購買教科書，學校可按實際情況與家長及出版社聯繫，作適當應變及跟進。而教育局和香港教育城網頁整合了不少資源，學校、師生和家長可瀏覽和使用。