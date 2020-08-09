新冠肺炎．最新｜今晨4名長期病患長者醫院離世　累計51死　

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續。衞生署昨（8日）公布新增69宗確診個案，創近18日單日新低，但仍有44%、30宗源頭不明。昨半日新增初步確診個案有40至50宗，屬較少個案日子。 鑑於上周有轉工印傭染疫，又住過中介公司宿舍，衞生署擔心會爆發外傭群組。勞工處聯同警務處及食環署昨起一連兩天，在外傭經常聚集的地方進行流動廣播，呼籲他們遵守限聚令及口罩令，並派發宣傳單張。有檢測公司今日會向外傭派發病毒檢測套裝。

【10:43】醫管局發言人表示，4名確診2019冠狀病毒病病人於今晨離世；4人均有長期病患，入院後情況持續惡化。

4人分別屬明愛醫院的90歲女病人（個案編號：2269），於7月22日因腹痛入院，於今日凌晨零時十一分離世。



北區醫院的88歲女病人（個案編號：2429）於7月23日因發燒及咳嗽入院，於今日凌晨三時五十七分離世。



屯門醫院的78歲女病人（個案編號：2955）於7月27日因發燒及咳嗽入院，於今日早上五時三十七分離世



瑪麗醫院的81歲男病人（個案編號：3714）於8月4日因確診感染2019冠狀病毒病入院，於今日上午七時五十二分離世。



連同上述4名病人，本港至今共51名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世；其中第2955個案78歲女患者屬屯門康和護老中心黃金分院院友，該院舍累計錄7宗死亡個案。

↓↓政府跨部門昨向外傭宣傳2人限聚令及口罩令↓↓

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【02:08】衞生防護中心昨晚更新確診者住所資料，顯示有3名新確診者都居於港鐵康城站一帶的中產住宅，分別居於晉海、領都、峻瀅，當中居於峻瀅的個患者，是直銷公司Star Global群組的一名22歲女子。

另外，有患者住在深水埗區的星匯居，也有患者住在黃埔花園3期翠楊苑，亦有兩名患者居於太古城金殿臺唐宮閣，另有一人住在順利紀律部隊宿舍。九龍城區的隆基大樓D座和深水埗區的白田邨麗田樓都各增3宗個案。

新冠肺炎｜患者曾到食肆增25間 旺角蘇媽蘇媽、IFC翡翠拉麵上榜

【00:42】新冠肺炎疫情持續。衞生署周六（8日）晚更新確診個案行程，新增25間食肆有患者足跡，遍布全港，其中多間連鎖食肆再有分店上榜，如「薩莉亞意式餐廳」的大埔大元街市及荃灣荃薈分店；位於IFC的「翡翠拉麵小籠包」繼3月上榜後，今再有確診者足跡；另外旺角上海街618號的「蘇媽．蘇媽馬來西亞茶餐室」首上榜。

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼