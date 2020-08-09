新冠肺炎．直播｜跨政府部門中環巡查　執行「限聚令」　

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情持續。衞生署昨（8日）公布新增69宗確診個案，創近18日單日新低，但仍有44%、30宗源頭不明。昨半日新增初步確診個案有40至50宗，屬較少個案日子。 鑑於上周有轉工印傭染疫，又住過中介公司宿舍，衞生署擔心會爆發外傭群組。勞工處聯同警務處及食環署昨起一連兩天，在外傭經常聚集的地方進行流動廣播，呼籲他們遵守限聚令及口罩令，並派發宣傳單張。有檢測公司今日會向外傭派發病毒檢測套裝。

跨政府部門下午於中環一帶展開聯合巡查行動，呼籲市民及外傭遵守「限聚令」。（黃詠榆攝）

【14:35】多個政府部門於中環一帶，展開聯合巡查行動，執行「限聚令」。數十名身穿制服警員及特務警員，於皇后像廣場一帶，提醒市民不要違反「限聚令」。有人員向懷疑距離不足1.5米的群組，要求保持距離。

有勞工處人員則舉起不同語文的告示牌，呼籲外傭不要有多於2人的群組聚集。現場亦有廣播，以不同語言提醒「限聚令」的規定。記者現場所見，行動大致以勸喻性質。

【14:04】消息指，今日增約70宗新型肺炎確診個案



全民檢測｜華昇董事長胡定旭：預計日做逾50萬測試 為開關做準備

【13:54】港府公布兩星期後展開全民自願免費新冠病毒檢測，委託三間內地在港化驗機構負責做測試。有份參與的華昇診斷中心董事長、醫管局前主席胡定旭受訪時表示，在中山紀念公園體育館內將設16間氣膜實驗室，預計本周內可裝好硬件，日後投入服務時每日可做13萬個單管測試，如將樣本「五合一」檢測則可日做逾50萬個測試。

胡定旭認為，若有約600萬市民接受測試，料已有足夠數據找出社區的隱形帶病毒者，望市民踴躍參與，他又指測試是為了「開關」做準備，如武漢亦是做了大型測試後，發現整個城市只得數百名帶病毒者，其他人對武漢人的恐懼才消失。

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新冠肺炎｜中環外傭如常聚會個別群組多於兩人 外傭︰假期很重要

【13:31】近日相繼有兩名轉工印傭確診，記者今日（9日）早上到外傭假日聚集熱點中環一帶視察，中環港鐵站內，高峰時有過百名外傭聚集，部分人甚至擺攤進行買賣，有職員在場驅趕。有外傭表示，得知有印傭確診消息，自己亦感到擔心，但坦言假期是十分重要，難得有一日可以與朋友相聚，「我們視朋友如同家人」，強調會做好防疫措施。

新冠肺炎｜機動部隊23歲男警初步確診 工作沒有接觸公眾

【12:04】警方表示，一名駐守機動部隊的23歲男警初步確診，他於昨日（8日）自行前往指定診所接受病毒檢測，之後收到通知病毒病呈陽性反應。該名男警正在接受機動部隊訓練，沒有進行與公眾接觸的工作，於過去14日沒有外遊記錄，他最後一日上班日為8月7日。

↓↓政府跨部門昨向外傭宣傳2人限聚令及口罩令↓↓

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專訪｜袁國勇稱全民檢測屬好事：一早日驗7500人就唔會今日局面

【12:00】7月本港新冠肺炎第三波疫情爆發，一個月內增加2,700宗，約40長者病歿，但仍未看到何日可回到零新增。「應該做嘅一早做咗，就唔會有今日嘅局面！」香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受《香港01》專訪時，對政府拒擴大病毒檢測以找出隱性患者，仍有點氣憤。

這趟疫情終令政府痛定思痛，特首林鄭月娥上周五（7日）公布全民自願檢測計劃，700萬人都可參加，比袁在3月提出每日化驗7500個樣本為多。他指現時提高檢測數量是好事，形容是「打破咗過去4、5個月的悶局」。

專訪｜第三波暴升2700確診 袁國勇促落實三策略防冬季爆疫

【12:00】本港第三波新冠肺炎疫情持續一個多月，近6天才有回落跡象。這效果得來不易，包括食肆禁止晚市堂食、限聚令收緊至2人、強制戴口罩，以至加大檢測量至近萬個樣本等。這些措施背後，源於眾多本地個案來自食肆、院舍及街市等。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇，接受《香港01》專訪指出，大家如抱着疫症過後就鬆懈的思維，便需多花幾十億元，又要做全民檢測，反問是否要付出此代價。他呼籲社會要警惕，冬天疫情可能更嚴峻，必須做好三大防備，包括邊境控制、高危點防控、足夠檢測數量，「一定要落實，唔係把口講咗就算。」

【10:43】醫管局發言人表示，4名確診2019冠狀病毒病病人於今晨離世；4人均有長期病患，入院後情況持續惡化。

4人分別屬明愛醫院的90歲女病人（個案編號：2269），於7月22日因腹痛入院，於今日凌晨零時十一分離世。



北區醫院的88歲女病人（個案編號：2429）於7月23日因發燒及咳嗽入院，於今日凌晨三時五十七分離世。



屯門醫院的78歲女病人（個案編號：2955）於7月27日因發燒及咳嗽入院，於今日早上五時三十七分離世



瑪麗醫院的81歲男病人（個案編號：3714）於8月4日因確診感染2019冠狀病毒病入院，於今日上午七時五十二分離世。



連同上述4名病人，本港至今共51名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世；其中第2955個案78歲女患者屬屯門康和護老中心黃金分院院友，該院舍累計錄7宗死亡個案。

新冠肺炎｜住所全覽 康城站三屋苑有新患者 太古城唐宮再多2人

【02:08】衞生防護中心昨晚更新確診者住所資料，顯示有3名新確診者都居於港鐵康城站一帶的中產住宅，分別居於晉海、領都、峻瀅，當中居於峻瀅的個患者，是直銷公司Star Global群組的一名22歲女子。

另外，有患者住在深水埗區的星匯居，也有患者住在黃埔花園3期翠楊苑，亦有兩名患者居於太古城金殿臺唐宮閣，另有一人住在順利紀律部隊宿舍。九龍城區的隆基大樓D座和深水埗區的白田邨麗田樓都各增3宗個案。

新冠肺炎｜患者曾到食肆增25間 旺角蘇媽蘇媽、IFC翡翠拉麵上榜

【00:42】新冠肺炎疫情持續。衞生署周六（8日）晚更新確診個案行程，新增25間食肆有患者足跡，遍布全港，其中多間連鎖食肆再有分店上榜，如「薩莉亞意式餐廳」的大埔大元街市及荃灣荃薈分店；位於IFC的「翡翠拉麵小籠包」繼3月上榜後，今再有確診者足跡；另外旺角上海街618號的「蘇媽．蘇媽馬來西亞茶餐室」首上榜。

昨日總覽：新冠肺炎・8.8｜累計個案衝破4000關口 東區醫院或爆院內傳播

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼