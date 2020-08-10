新冠肺炎．最新｜增69宗個案　外傭群組多4同住宿舍者中招

新冠肺炎在本港持續蔓延，至昨日（9日）再公布多72宗確診個案，累計宗數增至4,080宗，再多5人死亡，累計52人因病不治。今日增60多宗確診個案，連續8日少於100宗。 一系列社交距離措施包括2人限聚令、食肆晚市不准堂食等，將於周二晚屆滿，預料政府因應疫情走勢，將延長相關措施生效時限。

【17:30】運輸署表示，由明日（8月11日）起，為的士及公共小巴司機提供的病毒檢測服務，將擴展至渡輪營辦商、香港鐵路有限公司（港鐵公司）及香港電車有限公司（電車公司）的僱員。檢測屬自願性質，費用全免。每名參與者只可透過計劃做一次檢測，如的士或公共小巴司機已透過上兩輪計劃進行檢測，無需重複參與是次服務。

新冠肺炎｜交通業免費檢測擴大 周二起涵蓋港鐵、渡輪及電車僱員

【17:40】澳門當局表示，從8月12日零時開始，持回鄉證、中國護照和中國旅遊證件人士，從澳門進入內地人士，14日內無外國或其他境外地區旅居史（包括香港及台灣），持有7日內核酸檢測結果陰性證明，不用再實施隔離14天。

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【17:15】張竹君透露，確診的78歲男醫生，居於屯門康德花園，據了解有做足專業防感染措施，例如睇症時都會戴口罩，但由於社區始終有「好多個案」，故現時很難判斷其感染途徑。她又提到，倘老人院沒有醫生外展診症，大部份老人家就要去急症室，故只能加強預防感染。

張竹君重申，雖然確診數字緩慢下降，但看不到有任何空間去放寬防疫措施。

她又補充，今日暫時有2、30宗初步確診個案。

【17:10】庾慧玲指，如果政府正式推出「全民檢測」，相信有能力可應付新增患者，而醫管局現時正積極研究改裝亞博館2號館的情況，可再增加400張病床，至於「方艙醫院」則希望可配合時間，現正研究細節中。

張竹君指，據她了解專家仍在討論用何方法採樣、提高準確性。

【17:00】張竹君補充，編號#4099、即78歲確診私家醫生，是老人院的醫療服務提供者，故會去多家不同的安老院看病，「通常有需要就會去睇症，所以會去好多地方。」

她又提到，疫情是否緩和、確診宗數會否再下降，要視乎很多因素，例如患者是否會有病徵便立即看醫生、大家保持社交距離、以及防疫措施是否有效等，但她承認現時疫情緩和走勢「有啲慢」，「現時街上面仍有好多人。」

【16:40】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，截至今早9時，再多70名病人康復出院，有1052名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中36人情況危殆，59人情況嚴重，957人情況穩定。

截至今早9時，負壓病床數目是1245張，使用率為64.5%；負壓病房數目是683間，使用率為69.8%。

庾慧玲表示，廣華醫院有一名62歲男病人，上周六因發燒、流感，到廣華急症室求醫，昨日提交檢測樣本證實初步確診，雖然並非主院病人，但翻查資料後發現，病人8月2日曾因為腸胃問題入住過內科病房，並於8月3日因發燒接受病毒測試，由於屬陰性，故轉監測病房轉至普通病房，並於8月4日出院。由於他居住的大廈有確診個案，病發前亦曾在社區出沒，故要追查他的感染源。而該名病人的太太是醫院員工，已為密切接觸者須檢疫隔離。

庾慧玲亦指，昨日確診的廣華70歳男病人，與他相關的54歲密切接觸病人今日確診。院方會就此作出調查。

另有一名62歲男子，因為頭暈於8月8日到聯合醫院急症室求醫，雖然沒有發燒，但因有氣促，接受測試，其後確診。與他同住一個觀察病房的病人，屬於密切接觸者，需要接受檢疫。庾慧玲強調，相關醫院員工有裝備、沒有高風險行為，故沒有同事列為密切接觸者。

此外，明愛醫院一名31歲護士，昨日開始有咳，失去味覺，遂去了急症室求診，於昨晚確診，翻查後指其過去14日沒照顧確診者，8月8日是最後上班日子。庾慧玲又指，同事有齊全裝備，故沒有病人列為密切接觸者。不過，有5位同事一曾起吃飯，屬於密切接觸者，故需要接受檢疫。另有一名於屯門醫院工作的員工與她同住，故亦列為密切接觸者須檢疫。

庾慧玲又公布，於蝴蝶灣的洗衣房有一名外判員工確診，是一名46歲男子，8月8日因為喉嚨痛去了屯門急症求醫，昨日提交深喉唾液樣本後證實初步確診。由於他需要處理傳染病病人污衣、洗衣，但只是將水溶性袋放入洗衣機，亦有佩戴合適裝備例如口罩、帽、袍等，醫管局已到場清潔相關設施，由於其家人亦剛確診，會再看看有沒有關連。

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新冠肺炎｜78歲男醫生確診 潛伏期間曾到10院舍包括大埔康和

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生見記者，指截至今日凌晨零時，過去24小時新增69宗確診個案，個案編號為#4081 至 #4149，當中有2宗屬輸入個案，分別是第4114宗個案的埃塞俄比亞機師，以及第4120宗個案、來自印度的人，於8月5返港，早前已確診的個案#3851、#3852、#3944是其家人。

至於67宗本地個案中，有45宗是與之前確診個案有關連，另有22宗個案未找到源頭。有關連個案中，有30宗個案屬於家人群組或聚會群組。

她特別提到，早前已確診的印傭，即第3909宗個案，早前曾與她一齊入住中介公司宿舍的外傭，本來已到了檢疫中心，今日多3人證實確診，分別是編號#4116、#4118、#4128，她們均入住過上環建安商業大廈，三人都沒有病徵。換言之，至今已有至少5名印傭確診。其中一名確診者，曾做義工幫屯門一位人士搬屋，並居住了幾天，衞生防護中心會追蹤那裡居住的人，並會帶相關人士檢疫。

至於第4083宗個案的外傭，曾於7月29日至31日，居於朋友的僱主於坑口的家中，故亦要找回來接受檢疫。

新冠肺炎｜增69個案外傭群組擴散 上環建安商廈多4同宿傭工染疫

而疑院舍爆發的耆康會啟業護理安老院，昨日初步確診個案已正式確診，編號是#4085。

而葵涌貨櫃碼頭群組再多一宗個案， 編號是#4090，即已有至少8宗個案。

張竹君又提到一宗確診私家醫生個案，患者編號是#4099，是一名會到不同老人院看病的78歲男醫生，他8月5日開始不舒服，到訪過的安老院包括安泰邨服務設施大樓5樓、6樓的忻明居、悅明居，潛伏期亦去過一些其他院舍，例如7月22日去過沙田佳景護老院、大埔康和護老院，7月24日去過葵涌松濤護老院、深水埗樂信護老院、旺角木蘭護老院、新填地街唯愛護老院，他潛伏期的工作主要是在安老院為院友診症、幫工作人員測試等。

【15:55】威爾斯親王醫院發言人公布，一名94歲確診男病人（確診個案第3122號）於今早離世。病人本身有長期病患，於7月30日入院接受治療，他當時發燒，情況穏定，但其後病情持續惡化，至今早11時54分離世。 院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有55名確診病人於公立醫院離世。

翻查資料，該名不治患者居於屯門兆康苑兆基閣。

新冠肺炎｜政府免費為孕婦檢測未見大排長龍 準媽媽：求個安心

【13:10】政府今日開始，由民政事務總署聯同仁濟醫院，為全港孕婦提供一次免費自願病毒檢測服務，名額5,000個，為期一星期。

不過計劃反應冷清，部份自取檢測工具地點都未見大排長龍，有準媽媽前來領取檢測工具時，表明希望「求個安心」，因為倘若醫院要求出示陰性證明時，也可以提早準備。

【12:54】醫院管理局發言人今日（八月十日）公布，有兩名確診2019冠狀病毒病病人於今晨離世。死者分別是東區尤德夫人那打素醫院一名85歲男病人，以及瑪麗醫院一名有長期病患的86歲男病人（個案編號：2793號）。至今共有54名確診病人於公立醫院離世。

其中瑪麗醫院死者是屯門康和護老中心黃金分院院友，該院舍累計錄8死。

新冠肺炎｜業界指近半健身中心未收到政府補助 促准有條件下重開

【12:53】新冠肺炎疫情爆發第三波，政府於上月宣布收緊防疫措施，包括健身室在內的場所要停業。

健身搏擊運動業界大聯盟早前進行問卷調查，並獲得900份回應。當中有七成五健身中心業界稱，中心只能維持營運3個月。有近一半健身中心亦指，直至八月仍未收到第二輪防疫抗疫基金發放的補助，有七成五受訪教練亦稱未取得資助。他們促政府發放第三輪基金，並於有足夠防疫措施下重開。

【12:26】消息指，本港今日增60多宗確診個案，為近8日少於100宗，是近8日第二度6字頭。

新冠肺炎｜孕婦檢測首日無人龍 孕婦：數周後再全民檢測雙重保障

【12:10】本港新冠肺炎疫情持續，政府於本月7日公布推出「孕婦檢測計劃」，計劃夥拍仁濟醫院，為每位孕婦檢測，以便日後入醫院或求診。今日為計劃推出首日，記者到西區社區中心觀察，發現並無出現排隊的情況。有孕婦指領取樣本瓶的流程暢順，需時約30秒，並打算數周後再參與全民自願檢測，以求雙重保障。

袁國勇團隊分析患者基因 證第三波新冠疫情與菲律賓哈薩克有關連

【12:10】本港自7月初迎來新型冠狀病毒肺炎第三波疫情，香港大學微生物學系團隊一項研究，分析7月7至14日32個本地個案患者的基因，發現當中29人的基因序列與4宗來自菲律賓的輸入個案序列相近，另有一家三口的基因序列則與哈薩克的輸入個案最相似，相信第三度疫情並非由之前個案遺下的隱形傳播鏈有關，而是由輸入個案引發。

研究同時發現本港患者獨有的基因突變，在GISAID（全球病毒基因資料庫）亦難以找到，團隊認為反映本地個案與輸入個案仍有重要的差異，兩者之間未知的連繫仍有待研究。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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新冠肺炎｜曾祈殷擔心自行採樣質素參差 建議醫護人員咽拭子採樣

【10:36】本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府日前宣布推出自願性質的普及社區檢測，市民可以免費進行一次檢測，預料最快兩周後開展。食物及衞生局長陳肇始預料有約500萬人參與檢測，指出使用深喉唾液和咽拭子檢測在科學上都各有效用，細節有待敲定。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，擔心市民自行使用咽拭子採樣，樣本質素有參差影響準確度，大大降低全民檢測的成效，建議由醫護人員採樣。

食物及衞生局局長陳肇始預計有500萬人參與普及檢測。（資料圖片）

新冠肺炎︳專家指放寬防疫政策錯誤 陳肇始：係畀到我哋一個經驗

【09:31】本港爆發第三波新冠肺炎疫情，截至昨日（9日）累計宗數增至4,080宗，共52人因病不治。在第三波之前，疫情在5月份起一度回落，但至7月出現大逆轉，有專家批評政府6月放寬防疫政策所致，政府仍曾承認，疫情源頭或來自獲豁免檢疫人士。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）在電台節目指出，本港第三波疫情爆發期間，全球同樣出現大流行，強調政府防疫政策張馳有道，6月份曾出現零感染日子，「社會會有期望放寬，今次係畀到我哋一個經驗」。

全民檢測｜陳肇始預計500萬人參與 或網上登記 採樣方式待敲定

【09:05】本港新冠肺炎疫情持續，政府上周宣布開展全民普及檢測，全港市民可免費進行一次病毒檢驗，屬自願性質，預計兩周內進出。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）在電台節目指出，政府預計會有500萬人參與，由於涉及檢量大，會由政府委聘的三間內地私人構機協助。陳又透露，創科局正研究登記程序，採樣方式則有待敲定。

昨日總覽：新冠肺炎．8.9｜新增72宗確診 威院86歲男病人離世累計52死

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新冠肺炎｜增72宗個案 再有待業印傭確診 曾於荃灣與4外傭同住

新冠肺炎｜私家偵探社定僱傭中心？ 張大偉妻︰十號風球爛咗招牌

【08:00】截至周一（10日）上午8時，全國確診病例89,223宗，累計死亡人數4,692人，疑似病例6宗，治癒病例82,558宗，累計境外輸入2,134宗。

新冠肺炎｜增9餐廳確診者到訪 好運中心吉野家、荃灣大家樂上榜

【01:00】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心周日（9日）公布新增72宗確診個案。衞生防護中心同日晚上更新確診患者到訪過的地方，當中新增9間食肆，包括沙田好運中心吉野家、黃埔花園銀竹苑一粥麵、屯門大興商場翠河餐廳等。

新冠肺炎｜確診患者居住大廈列表更新 順利紀律部隊宿舍再上榜

【00:45】本港新冠肺炎疫情持續蔓延，衞生署昨（9日）公布新增72宗確診個案，累計宗數增至4,080宗。衞生防護中心更新確診者住所資料，發現再多一名確診者居於觀塘順利紀律部隊宿舍6座，該大廈已連續兩日出現確診個案。

此外，葵涌貨櫃碼頭群組至今有5宗確診及1宗初步確診個案，當中至少兩人同屬雅蘭中心稻香群組，亦有兩人當局沒有公布住址。

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