新冠肺炎．最新｜消息：增60多宗確診個案　再多兩名年長患者不治

新冠肺炎在本港持續蔓延，至昨日（9日）再公布多72宗確診個案，累計宗數增至4,080宗，再多5人死亡，累計52人因病不治。今日增60多宗確診個案，連續8日少於100宗。 一系列社交距離措施包括2人限聚令、食肆晚市不准堂食等，將於周二晚屆滿，預料政府因應疫情走勢，將延長相關措施生效時限。

新冠肺炎｜政府免費為孕婦檢測未見大排長龍 準媽媽：求個安心

【13:10】政府今日開始，由民政事務總署聯同仁濟醫院，為全港孕婦提供一次免費自願病毒檢測服務，名額5,000個，為期一星期。

不過計劃反應冷清，部份自取檢測工具地點都未見大排長龍，有準媽媽前來領取檢測工具時，表明希望「求個安心」，因為倘若醫院要求出示陰性證明時，也可以提早準備。

【12:54】醫院管理局發言人今日（八月十日）公布，有兩名確診2019冠狀病毒病病人於今晨離世。死者分別是東區尤德夫人那打素醫院一名85歲男病人，以及瑪麗醫院一名有長期病患的86歲男病人（個案編號：2793號）。至今共有54名確診病人於公立醫院離世。

其中瑪麗醫院死者是屯門康和護老中心黃金分院院友，該院舍累計錄8死。

新冠肺炎｜業界指近半健身中心未收到政府補助 促准有條件下重開

【12:53】新冠肺炎疫情爆發第三波，政府於上月宣布收緊防疫措施，包括健身室在內的場所要停業。

健身搏擊運動業界大聯盟早前進行問卷調查，並獲得900份回應。當中有七成五健身中心業界稱，中心只能維持營運3個月。有近一半健身中心亦指，直至八月仍未收到第二輪防疫抗疫基金發放的補助，有七成五受訪教練亦稱未取得資助。他們促政府發放第三輪基金，並於有足夠防疫措施下重開。

【12:26】消息指，本港今日增60多宗確診個案，為近8日少於100宗，是近8日第二度6字頭。

新冠肺炎｜孕婦檢測首日無人龍 孕婦：數周後再全民檢測雙重保障

【12:10】本港新冠肺炎疫情持續，政府於本月7日公布推出「孕婦檢測計劃」，計劃夥拍仁濟醫院，為每位孕婦檢測，以便日後入醫院或求診。今日為計劃推出首日，記者到西區社區中心觀察，發現並無出現排隊的情況。有孕婦指領取樣本瓶的流程暢順，需時約30秒，並打算數周後再參與全民自願檢測，以求雙重保障。

袁國勇團隊分析患者基因 證第三波新冠疫情與菲律賓哈薩克有關連

【12:10】本港自7月初迎來新型冠狀病毒肺炎第三波疫情，香港大學微生物學系團隊一項研究，分析7月7至14日32個本地個案患者的基因，發現當中29人的基因序列與4宗來自菲律賓的輸入個案序列相近，另有一家三口的基因序列則與哈薩克的輸入個案最相似，相信第三度疫情並非由之前個案遺下的隱形傳播鏈有關，而是由輸入個案引發。

研究同時發現本港患者獨有的基因突變，在GISAID（全球病毒基因資料庫）亦難以找到，團隊認為反映本地個案與輸入個案仍有重要的差異，兩者之間未知的連繫仍有待研究。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

新冠肺炎｜曾祈殷擔心自行採樣質素參差 建議醫護人員咽拭子採樣

【10:36】本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府日前宣布推出自願性質的普及社區檢測，市民可以免費進行一次檢測，預料最快兩周後開展。食物及衞生局長陳肇始預料有約500萬人參與檢測，指出使用深喉唾液和咽拭子檢測在科學上都各有效用，細節有待敲定。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，擔心市民自行使用咽拭子採樣，樣本質素有參差影響準確度，大大降低全民檢測的成效，建議由醫護人員採樣。

食物及衞生局局長陳肇始預計有500萬人參與普及檢測。（資料圖片）

新冠肺炎︳專家指放寬防疫政策錯誤 陳肇始：係畀到我哋一個經驗

【09:31】本港爆發第三波新冠肺炎疫情，截至昨日（9日）累計宗數增至4,080宗，共52人因病不治。在第三波之前，疫情在5月份起一度回落，但至7月出現大逆轉，有專家批評政府6月放寬防疫政策所致，政府仍曾承認，疫情源頭或來自獲豁免檢疫人士。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）在電台節目指出，本港第三波疫情爆發期間，全球同樣出現大流行，強調政府防疫政策張馳有道，6月份曾出現零感染日子，「社會會有期望放寬，今次係畀到我哋一個經驗」。

全民檢測｜陳肇始預計500萬人參與 或網上登記 採樣方式待敲定

【09:05】本港新冠肺炎疫情持續，政府上周宣布開展全民普及檢測，全港市民可免費進行一次病毒檢驗，屬自願性質，預計兩周內進出。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）在電台節目指出，政府預計會有500萬人參與，由於涉及檢量大，會由政府委聘的三間內地私人構機協助。陳又透露，創科局正研究登記程序，採樣方式則有待敲定。

昨日總覽：新冠肺炎．8.9｜新增72宗確診 威院86歲男病人離世累計52死

新冠肺炎｜浩明雅苑86歲確診男病人離世 本港累計52人不治

新冠肺炎｜增72宗個案 再有待業印傭確診 曾於荃灣與4外傭同住

新冠肺炎｜私家偵探社定僱傭中心？ 張大偉妻︰十號風球爛咗招牌

【08:00】截至周一（10日）上午8時，全國確診病例89,223宗，累計死亡人數4,692人，疑似病例6宗，治癒病例82,558宗，累計境外輸入2,134宗。

新冠肺炎｜增9餐廳確診者到訪 好運中心吉野家、荃灣大家樂上榜

【01:00】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心周日（9日）公布新增72宗確診個案。衞生防護中心同日晚上更新確診患者到訪過的地方，當中新增9間食肆，包括沙田好運中心吉野家、黃埔花園銀竹苑一粥麵、屯門大興商場翠河餐廳等。

新冠肺炎｜確診患者居住大廈列表更新 順利紀律部隊宿舍再上榜

【00:45】本港新冠肺炎疫情持續蔓延，衞生署昨（9日）公布新增72宗確診個案，累計宗數增至4,080宗。衞生防護中心更新確診者住所資料，發現再多一名確診者居於觀塘順利紀律部隊宿舍6座，該大廈已連續兩日出現確診個案。

此外，葵涌貨櫃碼頭群組至今有5宗確診及1宗初步確診個案，當中至少兩人同屬雅蘭中心稻香群組，亦有兩人當局沒有公布住址。

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