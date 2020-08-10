新冠肺炎．最新｜食肆晚市禁堂食、2人限聚令、口罩令延至下周二

新冠肺炎在本港持續蔓延，至昨日累計宗數增至4,080宗，今日增69多宗確診個案，連續8日少於100宗，累計增至4,149宗。 一系列社交距離措施包括2人限聚令、食肆晚市不准堂食等，將於周二晚屆滿，預料政府因應疫情走勢，將延長相關措施生效時限。

新冠肺炎｜據悉亞博二號館最快周三啟用 可提供多400床位

【21:15】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，政府目前使用亞洲國際博覽館部份展館改裝成採集樣本、檢疫或社區治療用途。消息指，亞博二號展館最快可於本周三（12日）啟用，提供約400張病床位，屆時整體社區治療設施床位將增至900張。

新冠肺炎｜居灣仔西伯利亞雪橇犬病毒檢測呈陽性 無出現病徵

【20:48】漁農自然護理署表示，再有一隻狗隻的樣本對2019冠狀病毒病病毒的測試呈陽性反應。有關個案涉及一隻居於灣仔的西伯利亞雪橇犬，由主人為確診個案的密切接觸者，狗隻本月5日被送到漁護署接受檢疫，樣本對病毒測試呈陽性反應，但現時沒有任何病徵。

新冠肺炎｜二人限聚令、禁晚市堂食、強制戴口罩等措施延至下周二

【20:16】食物及衞生局公布，食肆晚市禁堂食及13類處所必須關關、2人限聚令及口罩令，上述指示及指明將由本三（12日)零時零分起生效，為期七天，直至8月18日。

局方指，本港的2019冠狀病毒病疫情近日持續嚴峻，儘管過去一星期本港每天新增確診個案宗數稍為回落，但整體數字仍然處於高位，死亡率亦持續攀升。當中，約40%本地個案的源頭不明，顯示社區有持續的隱形傳播鏈，仍有相當高大規模爆發的風險。然而整體市面仍有大量人流，周末室內戶外公眾地方人多聚集，市民抗疫疲勞明顯。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

新冠肺炎｜有線實習女記者確診 一同工作攝影師車長共三人染疫

【19:43】有線電視報道，該台一名女實習記者確診新冠肺炎，是繼一名攝影師及外判車長後，第三名患者。她與二人早前一同拍攝一個樓盤節目，當時訪問的室內設計師早於他們之前確診，他們曾一起吃飯。

新冠肺炎｜康文署動植物公園外判保安員確診 8月1日最後上班

【18:54】康文署表示，一名於中西區香港動植物公園工作的外判保安員確診新冠肺炎。她最近一次上班日期為8月1日，早前因身體不適前往求醫，於昨日（9日）獲通知確診，目前在醫院接受隔離治療。

翻查資料，一名同樣在該處工作的康文署工人上周四（6日）亦初步確診。康文署自7月16日至今日，已累計公布16宗確診或初步確診個案。

新冠肺炎｜上環安盛外傭宿舍爆疫 兩外傭仍獨留宿舍曾外出買外賣

【18:25】現場消息指，安盛僱傭中心現有兩個印傭仍然留宿，據了解，其中一人剛獲悉確診。記者現場所見，僱傭中心門外掛有「休息」門牌，但按門鐘後仍有外傭隔著鐵閘應門。據了解，早前有留宿印傭確診後，衛生署已帶走8名同住傭工檢疫，但有兩人未帶走，僅要求她們「交樽」檢測，有人曾離開宿舍外出購買食物。

同一大廈的商戶炮轟衛生署辦事不力，憂慮涉事外傭增社區傳播風險。據了解，逗留外傭宿舍的其中一人，已獲通知證實確診。HK01正向衞生署查詢事件。

【17:30】運輸署表示，由明日（8月11日）起，為的士及公共小巴司機提供的病毒檢測服務，將擴展至渡輪營辦商、香港鐵路有限公司（港鐵公司）及香港電車有限公司（電車公司）的僱員。檢測屬自願性質，費用全免。每名參與者只可透過計劃做一次檢測，如的士或公共小巴司機已透過上兩輪計劃進行檢測，無需重複參與是次服務。

新冠肺炎｜交通業免費檢測擴大 周二起涵蓋港鐵、渡輪及電車僱員

【17:40】澳門當局表示，從8月12日零時開始，持回鄉證、中國護照和中國旅遊證件人士，從澳門進入內地人士，14日內無外國或其他境外地區旅居史（包括香港及台灣），持有7日內核酸檢測結果陰性證明，不用再實施隔離14天。

新冠肺炎｜澳門將恢復自由行 居民周三起持檢測證明北上免隔離

【17:15】張竹君透露，確診的78歲男醫生，居於屯門康德花園，據了解有做足專業防感染措施，例如睇症時都會戴口罩，但由於社區始終有「好多個案」，故現時很難判斷其感染途徑。她又提到，倘老人院沒有醫生外展診症，大部份老人家就要去急症室，故只能加強預防感染。

張竹君重申，雖然確診數字緩慢下降，但看不到有任何空間去放寬防疫措施。

她又補充，今日暫時有2、30宗初步確診個案。

新冠肺炎｜張竹君指新增個案緩慢下降 今日初步確診約30宗

【17:10】庾慧玲指，如果政府正式推出「全民檢測」，相信有能力可應付新增患者，而醫管局現時正積極研究改裝亞博館2號館的情況，可再增加400張病床，至於「方艙醫院」則希望可配合時間，現正研究細節中。

張竹君指，據她了解專家仍在討論用何方法採樣、提高準確性。

【17:00】張竹君補充，編號#4099、即78歲確診私家醫生，是老人院的醫療服務提供者，故會去多家不同的安老院看病，「通常有需要就會去睇症，所以會去好多地方。」

她又提到，疫情是否緩和、確診宗數會否再下降，要視乎很多因素，例如患者是否會有病徵便立即看醫生、大家保持社交距離、以及防疫措施是否有效等，但她承認現時疫情緩和走勢「有啲慢」，「現時街上面仍有好多人。」

【16:40】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，截至今早9時，再多70名病人康復出院，有1052名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中36人情況危殆，59人情況嚴重，957人情況穩定。

截至今早9時，負壓病床數目是1245張，使用率為64.5%；負壓病房數目是683間，使用率為69.8%。

庾慧玲表示，廣華醫院有一名62歲男病人，上周六因發燒、流感，到廣華急症室求醫，昨日提交檢測樣本證實初步確診，雖然並非主院病人，但翻查資料後發現，病人8月2日曾因為腸胃問題入住過內科病房，並於8月3日因發燒接受病毒測試，由於屬陰性，故轉監測病房轉至普通病房，並於8月4日出院。由於他居住的大廈有確診個案，病發前亦曾在社區出沒，故要追查他的感染源。而該名病人的太太是醫院員工，已為密切接觸者須檢疫隔離。

庾慧玲亦指，昨日確診的廣華70歳男病人，與他相關的54歲密切接觸病人今日確診。院方會就此作出調查。

另有一名62歲男子，因為頭暈於8月8日到聯合醫院急症室求醫，雖然沒有發燒，但因有氣促，接受測試，其後確診。與他同住一個觀察病房的病人，屬於密切接觸者，需要接受檢疫。庾慧玲強調，相關醫院員工有裝備、沒有高風險行為，故沒有同事列為密切接觸者。

此外，明愛醫院一名31歲護士，昨日開始有咳，失去味覺，遂去了急症室求診，於昨晚確診，翻查後指其過去14日沒照顧確診者，8月8日是最後上班日子。庾慧玲又指，同事有齊全裝備，故沒有病人列為密切接觸者。不過，有5位同事一曾起吃飯，屬於密切接觸者，故需要接受檢疫。另有一名於屯門醫院工作的員工與她同住，故亦列為密切接觸者須檢疫。

庾慧玲又公布，於蝴蝶灣的洗衣房有一名外判員工確診，是一名46歲男子，8月8日因為喉嚨痛去了屯門急症求醫，昨日提交深喉唾液樣本後證實初步確診。由於他需要處理傳染病病人污衣、洗衣，但只是將水溶性袋放入洗衣機，亦有佩戴合適裝備例如口罩、帽、袍等，醫管局已到場清潔相關設施，由於其家人亦剛確診，會再看看有沒有關連。

+ 5 + 4 + 3

新冠肺炎｜78歲男醫生確診 潛伏期間曾到10院舍包括大埔康和

（醫生於8月5日起發病，發病後到過位於安泰邨服務設施大樓的聖雅各福群會悅明居及忻明居診症）

（在潛伏期期間，包括在7月22日到過沙田佳景護老院、柔濟安老院、大埔康和護老院及何文田永安老人護老中心；7月24日曾到葵涌松濤護老中心（第一分院）、深水埗樂順護老院、旺角砵蘭街木蘭護老院及油麻地新填地街唯愛護老院）

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生見記者，指截至今日凌晨零時，過去24小時新增69宗確診個案，個案編號為#4081 至 #4149，當中有2宗屬輸入個案，分別是第4114宗個案的埃塞俄比亞機師，以及第4120宗個案、來自印度的人，於8月5返港，早前已確診的個案#3851、#3852、#3944是其家人。

至於67宗本地個案中，有45宗是與之前確診個案有關連，另有22宗個案未找到源頭。有關連個案中，有30宗個案屬於家人群組或聚會群組。

她特別提到，早前已確診的印傭，即第3909宗個案，早前曾與她一齊入住中介公司宿舍的外傭，本來已到了檢疫中心，今日多3人證實確診，分別是編號#4116、#4118、#4128，她們均入住過上環建安商業大廈，三人都沒有病徵。換言之，至今已有至少5名印傭確診。其中一名確診者，曾做義工幫屯門一位人士搬屋，並居住了幾天，衞生防護中心會追蹤那裡居住的人，並會帶相關人士檢疫。

至於第4083宗個案的外傭，曾於7月29日至31日，居於朋友的僱主於坑口的家中，故亦要找回來接受檢疫。

新冠肺炎｜增69個案外傭群組擴散 上環建安商廈多4同宿傭工染疫

而疑院舍爆發的耆康會啟業護理安老院，昨日初步確診個案已正式確診，編號是#4085。

而葵涌貨櫃碼頭群組再多一宗個案， 編號是#4090，即已有至少8宗個案。

張竹君又提到一宗確診私家醫生個案，患者編號是#4099，是一名會到不同老人院看病的78歲男醫生，他8月5日開始不舒服，到訪過的安老院包括安泰邨服務設施大樓5樓、6樓的忻明居、悅明居，潛伏期亦去過一些其他院舍，例如7月22日去過沙田佳景護老院、大埔康和護老院，7月24日去過葵涌松濤護老院、深水埗樂信護老院、旺角木蘭護老院、新填地街唯愛護老院，他潛伏期的工作主要是在安老院為院友診症、幫工作人員測試等。

【15:55】威爾斯親王醫院發言人公布，一名94歲確診男病人（確診個案第3122號）於今早離世。病人本身有長期病患，於7月30日入院接受治療，他當時發燒，情況穏定，但其後病情持續惡化，至今早11時54分離世。 院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有55名確診病人於公立醫院離世。

翻查資料，該名不治患者居於屯門兆康苑兆基閣。

新冠肺炎｜政府免費為孕婦檢測未見大排長龍 準媽媽：求個安心

【13:10】政府今日開始，由民政事務總署聯同仁濟醫院，為全港孕婦提供一次免費自願病毒檢測服務，名額5,000個，為期一星期。

不過計劃反應冷清，部份自取檢測工具地點都未見大排長龍，有準媽媽前來領取檢測工具時，表明希望「求個安心」，因為倘若醫院要求出示陰性證明時，也可以提早準備。

【12:54】醫院管理局發言人今日（八月十日）公布，有兩名確診2019冠狀病毒病病人於今晨離世。死者分別是東區尤德夫人那打素醫院一名85歲男病人，以及瑪麗醫院一名有長期病患的86歲男病人（個案編號：2793號）。至今共有54名確診病人於公立醫院離世。

其中瑪麗醫院死者是屯門康和護老中心黃金分院院友，該院舍累計錄8死。

新冠肺炎｜業界指近半健身中心未收到政府補助 促准有條件下重開

【12:53】新冠肺炎疫情爆發第三波，政府於上月宣布收緊防疫措施，包括健身室在內的場所要停業。

健身搏擊運動業界大聯盟早前進行問卷調查，並獲得900份回應。當中有七成五健身中心業界稱，中心只能維持營運3個月。有近一半健身中心亦指，直至八月仍未收到第二輪防疫抗疫基金發放的補助，有七成五受訪教練亦稱未取得資助。他們促政府發放第三輪基金，並於有足夠防疫措施下重開。

【12:26】消息指，本港今日增60多宗確診個案，為近8日少於100宗，是近8日第二度6字頭。

新冠肺炎｜孕婦檢測首日無人龍 孕婦：數周後再全民檢測雙重保障

【12:10】本港新冠肺炎疫情持續，政府於本月7日公布推出「孕婦檢測計劃」，計劃夥拍仁濟醫院，為每位孕婦檢測，以便日後入醫院或求診。今日為計劃推出首日，記者到西區社區中心觀察，發現並無出現排隊的情況。有孕婦指領取樣本瓶的流程暢順，需時約30秒，並打算數周後再參與全民自願檢測，以求雙重保障。

袁國勇團隊分析患者基因 證第三波新冠疫情與菲律賓哈薩克有關連

【12:10】本港自7月初迎來新型冠狀病毒肺炎第三波疫情，香港大學微生物學系團隊一項研究，分析7月7至14日32個本地個案患者的基因，發現當中29人的基因序列與4宗來自菲律賓的輸入個案序列相近，另有一家三口的基因序列則與哈薩克的輸入個案最相似，相信第三度疫情並非由之前個案遺下的隱形傳播鏈有關，而是由輸入個案引發。

研究同時發現本港患者獨有的基因突變，在GISAID（全球病毒基因資料庫）亦難以找到，團隊認為反映本地個案與輸入個案仍有重要的差異，兩者之間未知的連繫仍有待研究。

新冠肺炎｜曾祈殷擔心自行採樣質素參差 建議醫護人員咽拭子採樣

【10:36】本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府日前宣布推出自願性質的普及社區檢測，市民可以免費進行一次檢測，預料最快兩周後開展。食物及衞生局長陳肇始預料有約500萬人參與檢測，指出使用深喉唾液和咽拭子檢測在科學上都各有效用，細節有待敲定。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，擔心市民自行使用咽拭子採樣，樣本質素有參差影響準確度，大大降低全民檢測的成效，建議由醫護人員採樣。

食物及衞生局局長陳肇始預計有500萬人參與普及檢測。（資料圖片）

新冠肺炎︳專家指放寬防疫政策錯誤 陳肇始：係畀到我哋一個經驗

【09:31】本港爆發第三波新冠肺炎疫情，截至昨日（9日）累計宗數增至4,080宗，共52人因病不治。在第三波之前，疫情在5月份起一度回落，但至7月出現大逆轉，有專家批評政府6月放寬防疫政策所致，政府仍曾承認，疫情源頭或來自獲豁免檢疫人士。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）在電台節目指出，本港第三波疫情爆發期間，全球同樣出現大流行，強調政府防疫政策張馳有道，6月份曾出現零感染日子，「社會會有期望放寬，今次係畀到我哋一個經驗」。

全民檢測｜陳肇始預計500萬人參與 或網上登記 採樣方式待敲定

【09:05】本港新冠肺炎疫情持續，政府上周宣布開展全民普及檢測，全港市民可免費進行一次病毒檢驗，屬自願性質，預計兩周內進出。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）在電台節目指出，政府預計會有500萬人參與，由於涉及檢量大，會由政府委聘的三間內地私人構機協助。陳又透露，創科局正研究登記程序，採樣方式則有待敲定。

昨日總覽：新冠肺炎．8.9｜新增72宗確診 威院86歲男病人離世累計52死

新冠肺炎｜浩明雅苑86歲確診男病人離世 本港累計52人不治

新冠肺炎｜增72宗個案 再有待業印傭確診 曾於荃灣與4外傭同住

新冠肺炎｜私家偵探社定僱傭中心？ 張大偉妻︰十號風球爛咗招牌

【08:00】截至周一（10日）上午8時，全國確診病例89,223宗，累計死亡人數4,692人，疑似病例6宗，治癒病例82,558宗，累計境外輸入2,134宗。

新冠肺炎｜增9餐廳確診者到訪 好運中心吉野家、荃灣大家樂上榜

【01:00】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心周日（9日）公布新增72宗確診個案。衞生防護中心同日晚上更新確診患者到訪過的地方，當中新增9間食肆，包括沙田好運中心吉野家、黃埔花園銀竹苑一粥麵、屯門大興商場翠河餐廳等。

新冠肺炎｜確診患者居住大廈列表更新 順利紀律部隊宿舍再上榜

【00:45】本港新冠肺炎疫情持續蔓延，衞生署昨（9日）公布新增72宗確診個案，累計宗數增至4,080宗。衞生防護中心更新確診者住所資料，發現再多一名確診者居於觀塘順利紀律部隊宿舍6座，該大廈已連續兩日出現確診個案。

此外，葵涌貨櫃碼頭群組至今有5宗確診及1宗初步確診個案，當中至少兩人同屬雅蘭中心稻香群組，亦有兩人當局沒有公布住址。

↓↓9/8周日外傭放假 執法部門執行限聚令情況↓↓

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新冠肺炎｜中環至少9名外傭違限聚令遭票控 需向朋友借錢繳罰款

新冠肺炎｜印傭假日聚集銅鑼灣強調保持清潔：係回教徒日沖5次涼

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新冠肺炎｜外傭中介宿舍300呎住廿人 關注團體促正視減爆疫風險

↓↓衞生署晚上搬走耆康會啟業護理安老院院友↓↓

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新冠肺炎｜耆康會啟業護理安老院再多三人中招 全院撤離檢疫

新冠肺炎｜廣華病人第3次檢測「陰轉陽」 8同房病人列緊密接觸者

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