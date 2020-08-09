新冠肺炎｜爆疫護老院與公屋共用升降機　街坊重裝備七日落一次樓

本港新冠肺炎疫情持續，本港今日（9日）再新增72宗確診，當中耆康會啟業護理安老院，除日前有一名院友確診外，再多兩宗確診及一宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，情況若屬全院爆發，全部人或要撤離。 安老院位處啟業邨啟盛樓2樓，該幢樓宇設有三部升降機，其中一部能抵達二樓安老院，與居民共用。有住戶表示，自疫情爆發後，每周僅外出一次買餸補給，坦言對大廈內有安老院出現疫情爆發感憂心；亦有老街坊指，政府應派發樣本瓶讓街坊檢測求安心，並斥責政府的限罩令用途不大。

本港今日（9日）再新增72宗確診個案，當中耆康會啟業護理安老院，除日前有一名院友確診外，再多兩宗確診及一宗初步確診個案。（羅君豪攝）

據住戶指，安老院所在的啓盛樓共有14層，設有三部升降機，其中一部能抵達二樓安老院，亦可到達居民所住的樓層，包括5、11、13樓。但一般而言，安老院職員、長者家屬等行動自如的人士，經由後樓梯離開。街坊亦透露，直至近日仍有送貨員經升降機，運貨至安老院。

住戶得知消息後立即做檢測

住戶林女士拖著購物車，穿著一身嚴密的防護裝備，包括手套、面罩、太陽帽等，當她看到大廈門外停泊救護車，高呼「好驚呀，好驚呀！」她表示，自疫情爆發後，每周僅外出一次買餸補給，主要購買如凍肉、瓜菜等可長期擺放的食物，而她兩名仍在學的兒女，在停課後已沒有外出。

她坦言，雖然居於啓盛樓高層單位，但擔心飛沫會向上飄散，因此數日前得知安老院有一名院友確診後，已立即到九龍灣健康中心取樣本瓶檢測，幸好結果為陰性。對於安老院可能出現爆發，她又再次高呼「真係好驚呀」，指回家後將立即消毒及清洗衣服，「返到去飯都唔煮呀，洗晒衫揼晒裝備先再煮！」

老街坊籲政府派發樣本瓶安排檢測

居於啓業邨38年、不願露面的住戶黃婆婆，透過記者得知消息後，表示不擔心會受感染，因院友使用的升降機不會到達所住樓層，又指「幾十歲人死就死囉！」

但她指，安老院出現確診個案已有數天，認為政府應派發樣本瓶讓街坊檢測求安心。她亦斥政府的限罩令用途不大，雖然街坊均遵守規矩佩戴口罩、但邨內仍不時有煙民脫下口罩吸煙，「乜政府唔畀食煙咩？嘥氣啦！」