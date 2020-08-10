新冠肺炎｜78歲男醫生確診　潛伏期間曾到10院舍包括大埔康和

本港新冠肺炎疫情仍未受控，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（10日）再新增69宗個案，連續8日少於100宗。 其中一名患者是一名居於屯門康德花園的78歲男私家醫生，於傳染期間到過安泰邨聖雅各福群會復康服務忻明居及悅明居看診。他亦曾於潛伏期間，到過至少八間院舍，包括沙田佳景護老院、沙田柔濟安老院、何文田永安護老中心，以及曾有院友確診的大埔康和護老中心。後來他亦到過葵涌松濤護老中心，深水埗樂順護老院、旺角木蘭護老院，以及新填地街唯愛護老院，防護中心會為院友及員工進行病毒檢測。

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張竹君表示，第4099宗個案是一名78歲的男私家醫生，專門為不同院舍看診。他居於屯門北康德花園，在8月5日開始感不適。他曾於傳染期間到過位於安泰邨服務設施大樓5樓、6樓的兩間院舍，分別是的聖雅各福群會復康服務忻明居及悅明居，為院友看病。衞生防護中心會為院友及職員檢測。

患者亦於潛伏期間曾到多間老人院看病。他曾在7月22日到訪沙田佳景護老院、沙田柔濟安老院、何文田永安護老中心，以及曾有院友確診的大埔康和護老中心。後來他亦到過葵涌松濤護老中心，深水埗樂順護老院、旺角木蘭護老院，以及新填地街唯愛護老院，防護中心會為院友及員工進行病毒檢測。

大埔康和護老中心上月曾有兩名住在同一病區的院友確診，被問到男醫生是否有機會於該處被傳染。張竹君稱，患者到老人院診症時，有穿著適當的防護裝備。他於7月22日到過該院，8月5日發病，目前很難判斷感染源頭。她不希望老人家需要親身到急症室求醫，強調老人院的外展醫療服務難以暫停。

東區醫院、廣華醫院疑出現院內傳播 共5人中招

另外，張竹君稱，東區有懷疑與醫院相關的個案，個案編號為4087、4088及4096。而廣華醫院監察病房亦懷疑出現傳播，患者編號為4100及4146。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，廣華醫院一名62男病人，上周六因發燒、流感到廣華急症室求醫，昨日初步確診。他曾於8月2日因為腸胃問題入住外科病房，翌日他發燒，轉到監測病房及接受病毒檢測，結果是陰性，他再轉到普通外科病房，於8月4日出院。患者所住的大廈有確診，病發前有到社區。他的太太是醫院員工，被列為密切接觸者。另外，廣華醫院昨日一名70男病人確診，一名54歲密切接觸者今日確診，院方會調查個案是否相關。