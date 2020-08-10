新冠肺炎｜郵政工會晤署長提出四大訴求　爭取解決暫停淋浴安排

新冠肺炎疫情肆虐，香港郵政一名郵差及外判司機染疫，有市民直言「信都唔敢掂」。郵政署工會今日（10日）與香港郵政會晤，期望署方能顧及前線員工的需要，以保障他們工作的安危，更因應疫情檢討工作安排。

工會今日（10日）與郵政署會晤，期望署方能顧及前線員工的需要，以保障他們工作的安危，更因應疫情檢討工作安排。（陳浠文攝）

批評暫停淋浴設施不合邏輯

立法會勞工界議員陸頌雄聯同香港郵務職工會理事長張偉權、香港郵政合約僱員工會理事長杜房喜，以及多名郵務前線人員代表，與郵政署署長會唔，表達員工的訴求，期望署方為他們作出解決方法，並改善員工的工作環境。

早前灣仔派遞局有一名郵差確診，郵政署繼而於8月7日在轄下郵局或派遞局的員工浴室張貼告示，指參考衛生防護中心建議，由即日起暫停淋浴設施，此做法惹起郵政署轄下30間郵局及派遞局同工不滿。香港郵務職工會理事長張偉權批評此做法不合邏輯。

陸頌雄（左）提出四大訴求，要求減少不必要的業務，盡快安排郵政員工優先接受核酸檢測，提供足夠的裝備及盡快解決淋浴設施問題。（陳浠文攝）

促盡快安排郵政員工優先接受核酸檢測

張偉權指郵差同工平時在炎熱天氣下派遞信件，更要走訪各區，甚至被醫管局委託上門派發樣本樽給有機會感染的人士，有機會將病毒帶入屋，擔心會爆發感染。他指工作後洗澡是慣常做法，現署方因衛生防護中心的建議而關閉淋浴設施，是罔顧員工需要。他又坦言，現時郵差的裝備只有口罩、洗手液、消毒酒精紙及眼罩，他期望署方能訂購面罩，以供前線同工有多重保護。

立法會勞工界議員陸頌雄提出四大訴求，減少不必要的業務（推廣、廣告或通郵）、盡快安排郵政員工優先接受核酸檢測、提供足夠的裝備及盡快解決淋浴設施問題。

香港郵政：已開始訂購面罩

香港郵政回應稱，會爭取前線員工優先接受核酸檢測，而行政長官林鄭月娥在上周五（7日）已將郵政行業納入特定群組檢測。此外，在前線員工裝備方面，署方已開始訂購面罩。