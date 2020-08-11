新冠肺炎・最新｜單日增33宗確診　廣華染疫75歲男不治　累計59死

第三波新冠肺炎疫情持續，截至今日（10日）凌晨，單日新增33宗確診，是連續28日的最低，累計增至4,182宗；另昨有約50宗初步確診。 廣華醫院新增2人確診1人初步確診，初步確診的護士數日前有流鼻水等輕微病徵，但繼續上班，最後昨日上班。

【22:08】醫管局表示，今日再多一名病人死亡，即單日錄得4死。死者是一名75歲確診男病人（個案編號：4146）於今日下午離世，該名75歲男病人是一名確診患者(#3714) 的密切接觸者，於7月22日因上呼吸道感染入院，於8月9日病毒測試結果為陽性，病情隨後持續惡化，延至今日下午12時46分離世。

院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有59名確診病人於公立醫院離世。

翻查資料，上述個案的患者，是廣華醫院早前6名染病的病人之一。

【21:30】一名43歲男子因違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），今日於東區裁判法院被判處120小時社會服務令。該宗案件為《規例》的首宗定罪個案。該名男子被揭發於3月4日在瑪麗醫院求診時，向一名醫生提供有關外遊紀錄的虛假資料。他被控違反《規例》第4條，今日於東區裁判法院被判處120小時社會服務令。

根據《規例》，任何人士向衞生主任或於專業執業過程中行事的醫生，提供虛假或具誤導性資料屬刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁六個月。

新冠肺炎｜43歲男向醫生供假外遊紀錄 成首宗違599D章定罪個案

新冠肺炎｜楊屋道街市凍肉檔店員確診 街坊：未來一周不再來

新冠肺炎｜確診外傭曾居長興大廈 街坊：衛生差 街市檔販無口罩

【19:12】機場管理局公布，收到兩個工程承建商通知，一名負責道路工程的員工和一名負責三跑道系統工程的員工，均被列為緊密接觸者，須接受隔離及病毒檢測。相關的員工將會接受病毒檢測，而涉事工作範圍亦會清潔及消毒。

新冠肺炎｜廣華三病房均有人染疫 袁國勇料因一患者轉病房

新冠肺炎｜增33宗確診 曾住旺角宿舍印傭確診 已到大角嘴僱主家

新冠肺炎｜鴻裕大廈存在環境污染 張竹君指社區仍有隱形傳播

▼廣華醫院現多宗個案 袁國勇到場調查▼

+ 6 + 5 + 4

【16:59】張竹君指，整體數字有所下降，證明社交距離措施有效。

▼鴻裕大廈A座爆疫13宗確診▼

+ 11 + 10 + 9

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。

截至今日（11日）凌晨，單日新增33宗確診，其中1宗輸入個案，另外有50多宗初步確診。

廣華醫院新增2宗確診（#4164、#4167），另外有1宗E7外科病房護士初步確診。初步確診護士同住大廈有人確診，醫管局正追查廣華醫院確診個案有無關聯；該護士昨日最後返工，之前有流鼻水的病徵，但繼續返工。廣華醫院多宗個案，港大教授袁國勇已到醫院調查。

再有印傭確診（#4159），曾住多個地方。上月離開舊僱主，但未清楚何時離職。7月16至23日，曾到筲箕灣照顧一個年長婆婆；7月23至8月3日，住過旺角的祥興大廈9樓宿舍，宿舍10人同住；8月3至6日為新僱主工作，先住在大角咀中原樓，8月2日不舒服，僱主帶她去測試，並轉到中堅樓住。

葵涌貨櫃碼頭在增加1宗確診（#4181和3宗初步陽性。

長沙灣鴻裕大廈派樽測試，發現多幾個個案，多數無病徵，其中一位幫手做清潔。

新冠肺炎｜政府將建亞博臨時醫院 一文看清本港還剩多少負壓病床

【15:07】據悉，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇到廣華醫院，視察院內環境的新型冠狀病毒傳播風險。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

【14:36】醫院管理局發言人今日（八月十一日）公布，有兩名確診2019冠狀病毒病病人於今日離世。連同上述兩名病人，至今共有58名確診病人於公立醫院離世。

基督教聯合醫院一名87歲女病人（個案編號：2951），於七月二十七日因持續咳嗽入院，今日中午十二時二十八分離世。東區尤德夫人那打素醫院一名80歲男病人（個案編號：3367），於七月三十日因肺部感染、發燒及咳嗽入院，今日下午一時二十分離世。



新冠肺炎｜民政署擴大免費檢測 明天起22幢疫廈涉4.4萬居民可驗

【14:30】食物環境衞生署今日（11日）宣布，因應近日有新型肺炎初步確診個案與楊屋道街巿有關連，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿今日將提早一小時於下午7時關閉，以進行深層清潔消毒工作。

民政事務總署繼8月7日起擴大社區檢測計劃的服務範圍，現因應疫情發展和衞生署的轉介，民政總署會為個別樓宇和屋邨居民提供一次自願性質的免費病毒檢測服務。共涵蓋22幢樓宇及若干村屋，涉及約44 000名居民



涉及的樓宇和屋邨分布多區，包括黃大仙區竹園北邨松園樓、油尖旺區大角咀大同新邨大公樓、沙田區美林邨美楓樓和顯徑邨顯慶樓、元朗區南坑村和天澤邨澤星樓、西貢區將軍澳彩明苑彩富閣和富寧花園第6座、荃灣區象山邨秀山樓、九龍城區德朗邨德瑞樓，以及葵青區長康邨和長青邨青松樓。

新冠肺炎｜鴻裕大廈爆疫每日消毒 仍有居民未領檢測樽憂環境污染

【13:45】長沙灣鴻裕大廈B座及A座先後爆發疫情，其中A座在過去14日累計宗數增至13宗，今日管理處有派人在大廈噴灑消毒劑。仍有居民未能取得檢測樣本樽，亦有住戶憂慮環境污染，但相信與大維修無關。

新冠肺炎｜陳肇始：實施全日禁堂食令 先發現原來好多人仲要返工

【13:00】食物及衞生局局長陳肇始接受有線新聞訪問時承認，全日禁堂食令情況並不理想，更表示，原本以為會有不少打工仔在家工作，「但其實原來有咗全日禁堂食，先發現有好多人仲要返工」。

【12:45】消息指，單日新增30多宗確診，或為27天以來最低。7月15日當局公布19宗確診，16日公布67宗確診，之後數字一直高企，7月22日至8月2日連續12日破百，最高為7月30日公布149宗確診。

新冠肺炎｜水務署粉嶺配水庫工程工地四人染疫 已安排全員檢測

【11:54】水務署表示，接獲其建造粉嶺塘坑三號食水配水庫工程的承建商通知，其分包商有四名員工分別確診和初步確診。承建商已全面清潔及消毒，並安排工程的所有人員接受病毒檢測。

新冠肺炎｜將軍澳醫院79歲男病人昨晚病逝 累計56名患者離世

【10:15】將軍澳醫院一名79歲確診感染2019冠狀病毒病男病人（#2914）於昨晚離世。病人本身帶有長期病患，於7月27日因為持續咳嗽及發燒入院接受治療，期間情況惡化，呼吸衰竭，8月2日轉送深切治療部留醫，延至昨晚11時19分離世。

連同上述個案，至今共有56名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

昨日總覽：新冠肺炎．8.10｜食肆晚市禁堂食、2人限聚令、口罩令延至下周二

新冠肺炎｜張竹君指新增個案緩慢下降 今日初步確診約30宗

新冠肺炎｜78歲男醫生確診 潛伏期間曾到10院舍包括大埔康和

新冠肺炎｜上環安盛外傭宿舍爆疫 兩外傭仍獨留宿舍曾外出買外賣

新冠肺炎｜增69個案外傭群組擴散 上環建安商廈多4同宿傭工染疫

新冠肺炎｜增31食肆確診者曾到訪 IFC太古城Greyhound Café上榜

【01:45】衞生防護中心周一晚上更新確診患者到訪過的地方，新增31間食肆，包括多間連鎖餐廳如麥當勞、美心皇宮、大家樂、魚米、吉野家及星巴克分店；太古城中心二期及中環國際金融中心IFC商場的Greyhound Café都上榜。

另外編號3287的52歲女患者曾到訪屯門及油尖旺7處地方，包括屯門富泰商場的包店先生、漁樂、麥當勞等，她在7月27日已經發病，最後到訪/報告日期為7月31日。

新冠肺炎｜疫廈全覽 鴻裕大廈A座爆疫13宗 彩虹邨金漢樓一日5宗

【00:54】衞生防護中心更新確診者住所資料，發現長沙灣鴻裕大廈A座繼續爆疫，新增兩宗確診個案，在過去14日累計宗數增至13宗。荃灣海天豪苑新增一宗確診，涉及一名一歲女童，被列作與本地個案有流行病學關連，該處早前另有3宗確診個案。此外，黃大仙下邨(二區)龍樂樓及黃大仙彩虹邨金漢樓，單日亦分別增加4宗及5宗確診個案。

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