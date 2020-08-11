前保險經理聘下線虛報工作經驗　詐騙33萬元獎金　判囚5個月

一名安達人壽保險有限公司前經理，因虛報一名男子的工作經驗，欺詐保險公司聘用對方為其下線代理，騙取約33萬元獎金，早前被廉政公署起訴。被告今日（11日）在東區裁判法院被判入獄5個月。裁判官崔美霞判刑時稱，案件是一宗有預謀的欺詐，且違反誠信。

一名前保險經理聘用下線時虛報工作經驗，詐騙保險公司33萬元獎金，於東區裁判法院判囚5個月。（資料圖片）

被告鄺秀美（56歲），為安達前保險經理，早前被裁定一項欺詐罪名成立，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。

案情透露，被告於2014年5月加入安達任職保險經理，根據其僱傭合約，如她截至2016年4月底能維持有9名下線代理，將可享有一筆約33萬元的獎金。

下線不知自己獲聘

據安達規定，被告如欲聘請任何人為其下線代理，須向安達提交載有申請人工作經驗的申請表，並附上相關證明文件。惟被告於2016年初與一名男子商討，招聘對方為其下線代理，雙方沒有達成協議，但被告卻向安達提交一份由她簽署的申請表，列出該男子於2002年至2016年期間曾先後在兩間公司出任經理級職位。

基於相信該申請表所載的資料屬真確無誤，安達於2016年4月26日批准聘請該男子為被告的下線代理。該男子不知道自己獲安達聘用，亦從來沒有在該兩間分別由被告及其兒子擁有及營運的公司工作。

案情透露，被告於2016年4月21日維持有8名下線代理。由於被告截至2016年4月底維持有至少9名下線代理，當中包括上述男子，安達於2016年6月根據僱傭合約，向被告支付了獎金約33萬元。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。安達在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由署理高級檢控官李佩璣代表出庭，並由廉署人員梁保山協助。