沈祖堯明年赴新加坡　接任南洋理工大學醫學院院長：永遠深愛香港

中文大學前校長沈祖堯在社交網站貼文，稱會在明年三月起，到新加坡南洋理工大學接任醫學院院長和高級副校長一職。他強調，自己的離開「絶對不是轉投客隊，倒戈相向」，亦不是與香港告別，而是希望推動兩地在教育和科硏上有更多更好的合作，為人類健康謀福祉。在文末中他更直言：「香港，永遠是我深愛的家。」

沈教授是香港中文大學第7任校長，過去深受同學歡迎。（李澤彤攝）

「要離開生於斯長於斯的香港」

沈祖堯指，明年將到新加坡南洋理工大學，接任醫學院院長和高級副校長一職。他表示，雖略帶興奮，但坦言不捨，「我很快便要與多年並肩作戰的醫療服務團隊及研究夥伴分隔兩地，也要離開生於斯長於斯的香港。」

他強調，今次並不是與香港告別，其家人、母親住在香港，還叮囑他的內子給他在家留點飯菜，又指自己會常常回來。

向香港醫療團隊致敬

臨別之際，沈祖堯又向香港的醫療團隊致以最高的敬意，稱無論是2003年沙士一役，還是今天的新冠狀病毒，其專業水平、用心服務和無私奉獻的精神，都能帶領香港克服重重困難，「謝謝你們，並請你們多多保重。」

沈祖堯表示，南洋理工是舉世知名的優秀大學，近年更成為全球名列前矛的學府，是發展醫學人工智能的理想平台，十分配合其研究興趣，又指香港和新加坡的高等教育，有許多相似之處，同時亦各有特色，希望日後能善用在新加坡和香港的工作經驗，推動兩地在教育和科硏上有更多更好的合作，為人類健康謀福祉。