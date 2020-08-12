新冠肺炎・最新｜消息：新增約60宗確診　較昨日33宗近倍增

本港第三波疫情似逐步緩和，每日確診個案宗數正緩慢下降。截至昨日（11日）凌晨，單日新增33宗確診，是近28日內最低，但初步確診個案仍有約50宗。不過，昨日單日再增4人死亡，累計已有59名患者不治。

民政總署與東華三院和旺角街坊會陳慶社會服務中心今日（12日）起，分別向竹園北邨松園樓和大同新邨大公樓的居民派發咽拭子採樣套裝和登記表格，然後陸續擴至其他樓宇和屋邨。