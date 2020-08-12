新冠肺炎・最新｜消息：東區醫院內科病房護士初步確診　昨有上班

本港第三波疫情似逐步緩和，每日確診個案宗數正緩慢下降。截至昨日（11日）凌晨，單日新增33宗確診，是近28日內最低，但初步確診個案仍有約50宗。不過，昨日單日再增4人死亡，累計已有59名患者不治。 民政總署與東華三院和旺角街坊會陳慶社會服務中心今日（12日）起，分別向竹園北邨松園樓和大同新邨大公樓的居民派發咽拭子採樣套裝和登記表格，然後陸續擴至其他樓宇和屋邨。

【13:03】消息指，ViuTV 昨日（11日）向員工發內部電郵，指一名員工家人初步確診新型肺炎，衞生防護中心已聯絡該員工進行檢測。ViuTV又表示，該名員工沒有出現病徵，主要於九龍灣國際展貿中心辦公室8樓工作；8月10日有到九展辦公室的錄影廠控制室工作，惟沒有進入錄影廠。

【12:49】據了解，東區醫院B5內科病房一名護士初步確診，昨日有上班。

【11:47】醫院管理局公布，有兩名確診病人於今日離世。至今共有61名病人離世。



仁濟醫院一名79歲男病人（個案編號﹕3733），於8月3日因發燒入住明愛醫院，並於8月6日轉至仁濟醫院，於今日凌晨1時04分離世。他住在深水埗和豐大廈，該大廈有至少11名住戶確診。

雅麗氏何妙齡那打素醫院一名91歲女病人（個案編號：2405），於7月23日因發燒入院，今日凌晨1時40分離世。她是救世軍隆亨長者之家的院友，為該院舍首宗離世個案。



兩名病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化。有關醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

【11:15】消息指，截至今日凌晨，單日新增約60宗確診個案，較昨日33宗再有大幅上升。昨日張竹君預告，初步確診約50多宗。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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新冠肺炎｜僱傭代理協會料約2500位住宿外傭難追尋 難料檢測成效

【10:30】傭代理協會主席張結民表示，目前有約4000至5000位轉約外傭等候入境處審批新簽證，現時中介宿舍入住人數是以往的三至四倍。部份俗稱「艇仔」的宿舍，未領有領事館牌照，當局難知悉此類宿舍住址，加上轉職外傭會在不同地方留宿，估計未能能追蹤到約半的外傭位置做檢測，難料檢測措施的最終成效。

新冠肺炎｜何栢良：確診數降未能太樂觀 俄疫苗試驗不及歐美廣泛

【10:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，數字下降的確帶來鼓舞，但未能樂觀，因源頭不明個案的比例仍大。對於俄羅斯搶先在當地註冊全球首個新冠疫苗，何栢良指出，根據俄羅斯數據，僅找來38名成年人接種疫苗，疫苗研發倘在初步階段，反觀歐美國家的臨床試驗較為廣泛，有逾萬人經半年觀察，數字上能給予更大信心。

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