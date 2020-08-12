新冠肺炎・最新｜疫情反覆今增62宗確診　中央圖書館職員染疫

本港第三波疫情仍然反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日（12日）凌晨零時 ，過去24小時新增62宗確診，較昨日的33宗增加近一倍。新增個案中，其中1宗為輸入個案，61宗為本地個案，當中33宗與早前個案相關，包括24宗涉及家庭、朋友聚會。無源頭個案則佔28宗，另有30多宗初步確診。 葵涌碼頭今日新增5宗確診，至於粉嶺唐坑地盤有兩人入入住檢疫中心後確診 (#4189#4201)。至於印傭宿舍亦多一宗(#4199)，涉事印傭7月24日離開舊僱主，於7月25至31日住在銅鑼灣希雲大廈7樓，與其他5位外傭同住。該印傭8月1日已到新僱主，位於西貢大環的家中工作，8月1至10日與新僱主同住，有11名緊密接觸者，會送入檢疫中心。衞生署亦會安排外傭宿舍的同住外傭接受病毒測試。至於早前初步確診的機動部隊警員，當局已收到樣本，料今日會列確診。 醫管局表示，今日暫有4名確診個案不治，累計死亡人數為63人。

【20:41】康文署表示，一名於香港中央圖書館10樓工作的圖書館職員確診。她最近一次上班日期為8月6日，圖書館所有設施已在7月15日暫停服務。她是確診者的密切接觸者，故需要入住檢疫中心並進行病毒測試，並於今日獲通知確診。該員工最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫探測，體溫正常。康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒香港中央圖書館的相關樓層和所有公共設施。

新冠肺炎｜康文署中央圖書館職員確診 上周四最後上班

【19:52】大新銀行表示，杏花邨分行一名員工確診。該行於今日接獲確診員工通知後，已立即通知涉事分行職員，並即時安排他們家居隔離14天。該行正徹查並將盡快通知，最近曾與該員工有緊密接觸的銀行客戶。

新冠肺炎｜衞生署私營醫療機構牌照科護士初確診 昨日仍上班

【17:40】衞生署表示，轄下私營醫療機構規管辦公室牌照科，一名護士初步確診。基於公共衞生考慮，該員工曾工作的地點，包括位於灣仔愛群道愛群商業大廈10樓1008室，和太古城太古灣道14號4樓402室的辦事處已即時關閉，徹底清潔和消毒，直至另行通知。



涉事護士負責處理私營醫療機構牌照申請，她昨日（11日）晚上，接獲衞生防護中心通知初步確診。該護士最近沒有外遊紀錄，昨日仍有上班，執行職務前量體溫亦正常，工作時一直有佩戴口罩及遵守防疫措施。她在過去14天工作期間，主要在辦公室工作，無需接觸公眾，亦沒有到私營醫療機構巡察。私營醫療機構規管辦公室牌照科辦事處關閉期間，公眾人士可透過電子牌照系統（www.orphf.gov.hk）並以郵寄方式遞交牌照申請。

新冠肺炎｜單日增62宗 張竹君：每日數字有波動 無源頭個案仍多

【17:06】張竹君表示，現時每日確診數字有浮動，與交樣本及檢測時間有關係。雖然整體數字正緩慢下跌，但下跌速度較慢，而新初步確診個案，亦有很多感染源頭未明，目前疫情仍未算徹底回落。

張又指，一名衞生署護士初步確診，該護士主要於辦公室工作，無接觸公眾或病人，當局稍後會交代詳情。

至於內地《環球時報》引述一名接近香港國際機場人士透露，香港機場將很快恢復到中國內地的轉機服務。張竹君表示，現時未有相關資料，無法評論。

庾慧玲指，東區醫院及聯合醫院，分別有一名內科護士及精神科職員初步確診。（羅君豪攝）

【16:50】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，903名確診病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博的社區治療設施接受治療。其中30人危殆、55人嚴重，818人情況穩定。截至今早9時，負壓病床及負壓病房，使用率分別為62.7%及71.4%。

庾慧玲續指，東區醫院內科一護士初步確診，在內科病房工作，最後上班日是8月10日通宵更。涉事護士8月11日早上急症室求醫初步確診，工作病房最近無接收確診病人，不需處理高風險程序，所住大廈有確診個案。 工作時有戴口罩，無病人為密切接觸者 ，但有13名同事曾一同用餐，需列為密切接觸者。工作病房已停收新症。

聯合醫院精神科亦有一職員初診確診，8月10日工作期間低燒，於精神科病房工作時有合適裝備，近日無接觸確診病人或高風險醫療程序。涉事病房廿多名病人已接受檢測，全部結果為陰性，全部環境樣本結果亦為陰性。院方會為該病房其他職員檢測，5名同事曾一齊用膳，列密切接觸者需檢疫，有關設施已清潔消毒。

新冠肺炎｜聯合及東區醫院護士初步確診 18名一同用膳醫護須隔離

另外，威院隔離房負壓系統，昨日因沙田區供電電壓驟降而受影響。昨日下午兩時許，威院深切治療部兒童隔離病房、燒傷中心、骨科的負壓系統有影響，半小時後陸續恢復正常，深切治療病房內，當時有4個確診者，被轉往另一隔離房留醫。醫護有穿保護裝備，病房門保持關閉，沒有霧化醫療程序。經評估後，料感染風險低。

張竹君表示，確診數字雖緩慢下跌，但速度較慢，新初步確診個案亦多為感染源頭未明，疫情未徹底回落。（羅君豪攝）

新冠肺炎｜增62宗 葵涌碼頭多5宗累計16人染疫 增一名印傭中招

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增62宗確診，其中一宗為輸入個案，61宗為本地個案，當中33宗與早前個案相關，包括24宗涉及家庭、朋友聚會。無源頭個案則佔28宗，另有30多宗初步確診。

葵涌碼頭今日新增5宗確診(#4183#4192#4203#4215#4238)，至於粉嶺唐坑地盤有兩人入入住檢疫中心後確診 (#4189#4201)。至於印傭宿舍亦多一宗(#4199)，涉事印傭7月24日離開舊僱主，於7月25至31日住在銅鑼灣希雲大廈7樓，與其他5位外傭同住。該印傭8月1日已到新僱主的西貢家中工作，8月1至10日與新僱主同住，有11名緊密接觸者，會送入檢疫中心。衞生署亦會安排外傭宿舍的同住外傭接受病毒測試。

張續指，早前確診的另一名印傭#4159，曾入住旺角長旺道長興大廈宿舍，但衞生署追蹤時有困難，警方協助上樓入屋尋找同住外傭。單位有約8名其他住客，但追蹤相關人士不太成功。如僱主有聘請印傭，建議僱主要問新到職家傭，曾否入住旺角長興大廈9樓宿舍，如有住過就要安排測試。

【16:18】醫院管理局公布，再多兩名確診病人於今日離世。至今共有63名確診病人，於公立醫院離世。

發言人指，東區尤德夫人那打素醫院一名78歲男病人（個案編號：4088），於7月29日因自身疾病入院，其後確診，於今日凌晨3時47分離世。



屯門醫院一名93歲女病人（個案編號：3196），於7月29日因咳嗽入院，於今日早上10時5分離世。



兩名病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化。翻查資料，涉事78歲男病人原本住在柴灣富景花園1座，疑在東區醫院住院期間被感染，屬醫院內群組；而93歲女病人則住在元朗南坑村。

【13:03】消息指，ViuTV 昨日（11日）向員工發內部電郵，指一名員工家人初步確診新型肺炎，衞生防護中心已聯絡該員工進行檢測。ViuTV又表示，該名員工沒有出現病徵，主要於九龍灣國際展貿中心辦公室8樓工作；8月10日有到九展辦公室的錄影廠控制室工作，惟沒有進入錄影廠。

【12:49】據了解，東區醫院B5內科病房一名護士初步確診，昨日有上班。

【11:47】醫院管理局公布，有兩名確診病人於今日離世。至今共有61名病人離世。



仁濟醫院一名79歲男病人（個案編號﹕3733），於8月3日因發燒入住明愛醫院，並於8月6日轉至仁濟醫院，於今日凌晨1時04分離世。他住在深水埗和豐大廈，該大廈有至少11名住戶確診。

雅麗氏何妙齡那打素醫院一名91歲女病人（個案編號：2405），於7月23日因發燒入院，今日凌晨1時40分離世。她是救世軍隆亨長者之家的院友，為該院舍首宗離世個案。



兩名病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化。有關醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

【11:15】消息指，截至今日凌晨，單日新增約60宗確診個案，較昨日33宗再有大幅上升。昨日張竹君預告，初步確診約50多宗。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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新冠肺炎｜僱傭代理協會料約2500位住宿外傭難追尋 難料檢測成效

【10:30】傭代理協會主席張結民表示，目前有約4000至5000位轉約外傭等候入境處審批新簽證，現時中介宿舍入住人數是以往的三至四倍。部份俗稱「艇仔」的宿舍，未領有領事館牌照，當局難知悉此類宿舍住址，加上轉職外傭會在不同地方留宿，估計未能能追蹤到約半的外傭位置做檢測，難料檢測措施的最終成效。

新冠肺炎｜何栢良：確診數降未能太樂觀 俄疫苗試驗不及歐美廣泛

【10:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，數字下降的確帶來鼓舞，但未能樂觀，因源頭不明個案的比例仍大。對於俄羅斯搶先在當地註冊全球首個新冠疫苗，何栢良指出，根據俄羅斯數據，僅找來38名成年人接種疫苗，疫苗研發倘在初步階段，反觀歐美國家的臨床試驗較為廣泛，有逾萬人經半年觀察，數字上能給予更大信心。

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