新冠肺炎・直播｜增62宗確診再有轉工印傭中招　葵涌碼頭增5個案

本港第三波疫情仍然反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增62宗確診，較昨日的33宗增加近一倍。新增個案中，其中1宗為輸入個案，61宗為本地個案，當中33宗與早前個案相關，包括24宗涉及家庭、朋友聚會。無源頭個案則佔28宗，另有30多宗初步確診。 葵涌碼頭今日新增5宗確診，至於粉嶺唐坑地盤有兩人入入住檢疫中心後確診 (#4189#4201)。至於印傭宿舍亦多一宗(#4199)，涉事印傭7月24日離開舊僱主，於7月25至31日住在銅鑼灣希雲大廈7樓，與其他5位外傭同住。該印傭8月1日已到新僱主，位於西貢大環的家中工作，8月1至10日與新僱主同住，有11名緊密接觸者，會送入檢疫中心。衞生署亦會安排外傭宿舍的同住外傭接受病毒測試。至於早前初步確診的機動部隊警員，當局已收到樣本，料今日會列確診。 醫管局表示，今日暫有4名確診個案不治，累計死亡人數為63人。

【17:40】衞生署表示，轄下私營醫療機構規管辦公室牌照科，一名護士初步確診。基於公共衞生考慮，該員工曾工作的地點，包括位於灣仔愛群道愛群商業大廈10樓1008室，和太古城太古灣道14號4樓402室的辦事處已即時關閉，徹底清潔和消毒，直至另行通知。



涉事護士負責處理私營醫療機構牌照申請，她昨日（11日）晚上，接獲衞生防護中心通知初步確診。該護士最近沒有外遊紀錄，昨日仍有上班，執行職務前量體溫亦正常，工作時一直有佩戴口罩及遵守防疫措施。她在過去14天工作期間，主要在辦公室工作，無需接觸公眾，亦沒有到私營醫療機構巡察。私營醫療機構規管辦公室牌照科辦事處關閉期間，公眾人士可透過電子牌照系統（www.orphf.gov.hk）並以郵寄方式遞交牌照申請。

【17:06】張竹君表示，現時每日確診數字有浮動，與交樣本及檢測時間有關係。雖然整體數字正緩慢下跌，但下跌速度較慢，而新初步確診個案，亦有很多感染源頭未明，目前疫情仍未算徹底回落。

張又指，一名衞生署護士初步確診，該護士主要於辦公室工作，無接觸公眾或病人，當局稍後會交代詳情。

至於內地《環球時報》引述一名接近香港國際機場人士透露，香港機場將很快恢復到中國內地的轉機服務。張竹君表示，現時未有相關資料，無法評論。

庾慧玲指，東區醫院及聯合醫院，分別有一名內科護士及精神科職員初步確診。（羅君豪攝）

【16:50】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，903名確診病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博的社區治療設施接受治療。其中30人危殆、55人嚴重，818人情況穩定。截至今早9時，負壓病床及負壓病房，使用率分別為62.7%及71.4%。

庾慧玲續指，東區醫院內科一護士初步確診，在內科病房工作，最後上班日是8月10日通宵更。涉事護士8月11日早上急症室求醫初步確診，工作病房最近無接收確診病人，不需處理高風險程序，所住大廈有確診個案。 工作時有戴口罩，無病人為密切接觸者 ，但有13名同事曾一同用餐，需列為密切接觸者。工作病房已停收新症。

聯合醫院精神科亦有一職員初診確診，8月10日工作期間低燒，於精神科病房工作時有合適裝備，近日無接觸確診病人或高風險醫療程序。涉事病房廿多名病人已接受檢測，全部結果為陰性，全部環境樣本結果亦為陰性。院方會為該病房其他職員檢測，5名同事曾一齊用膳，列密切接觸者需檢疫，有關設施已清潔消毒。

另外，威院隔離房負壓系統，昨日因沙田區供電電壓驟降而受影響。昨日下午兩時許，威院深切治療部兒童隔離病房、燒傷中心、骨科的負壓系統有影響，半小時後陸續恢復正常，深切治療病房內，當時有4個確診者，被轉往另一隔離房留醫。醫護有穿保護裝備，病房門保持關閉，沒有霧化醫療程序。經評估後，料感染風險低。

張竹君表示，確診數字雖緩慢下跌，但速度較慢，新初步確診個案亦多為感染源頭未明，疫情未徹底回落。（羅君豪攝）

新冠肺炎｜增62宗 葵涌碼頭多5宗累計16人染疫 增一名印傭中招

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增62宗確診，其中一宗為輸入個案，61宗為本地個案，當中33宗與早前個案相關，包括24宗涉及家庭、朋友聚會。無源頭個案則佔28宗，另有30多宗初步確診。

葵涌碼頭今日新增5宗確診(#4183#4192#4203#4215#4238)，至於粉嶺唐坑地盤有兩人入入住檢疫中心後確診 (#4189#4201)。至於印傭宿舍亦多一宗(#4199)，涉事印傭7月24日離開舊僱主，於7月25至31日住在銅鑼灣希雲大廈7樓，與其他5位外傭同住。該印傭8月1日已到新僱主的西貢家中工作，8月1至10日與新僱主同住，有11名緊密接觸者，會送入檢疫中心。衞生署亦會安排外傭宿舍的同住外傭接受病毒測試。

張續指，早前確診的另一名印傭#4159，曾入住旺角長旺道長興大廈宿舍，但衞生署追蹤時有困難，警方協助上樓入屋尋找同住外傭。單位有約8名其他住客，但追蹤相關人士不太成功。如僱主有聘請印傭，建議僱主要問新到職家傭，曾否入住旺角長興大廈9樓宿舍，如有住過就要安排測試。

【16:18】醫院管理局公布，再多兩名確診病人於今日離世。至今共有63名確診病人，於公立醫院離世。

發言人指，東區尤德夫人那打素醫院一名78歲男病人（個案編號：4088），於7月29日因自身疾病入院，其後確診，於今日凌晨3時47分離世。



屯門醫院一名93歲女病人（個案編號：3196），於7月29日因咳嗽入院，於今日早上10時5分離世。



兩名病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化。翻查資料，涉事78歲男病人原本住在柴灣富景花園1座，疑在東區醫院住院期間被感染，屬醫院內群組；而93歲女病人則住在元朗南坑村。

【13:03】消息指，ViuTV 昨日（11日）向員工發內部電郵，指一名員工家人初步確診新型肺炎，衞生防護中心已聯絡該員工進行檢測。ViuTV又表示，該名員工沒有出現病徵，主要於九龍灣國際展貿中心辦公室8樓工作；8月10日有到九展辦公室的錄影廠控制室工作，惟沒有進入錄影廠。

【12:49】據了解，東區醫院B5內科病房一名護士初步確診，昨日有上班。

【11:47】醫院管理局公布，有兩名確診病人於今日離世。至今共有61名病人離世。



仁濟醫院一名79歲男病人（個案編號﹕3733），於8月3日因發燒入住明愛醫院，並於8月6日轉至仁濟醫院，於今日凌晨1時04分離世。他住在深水埗和豐大廈，該大廈有至少11名住戶確診。

雅麗氏何妙齡那打素醫院一名91歲女病人（個案編號：2405），於7月23日因發燒入院，今日凌晨1時40分離世。她是救世軍隆亨長者之家的院友，為該院舍首宗離世個案。



兩名病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化。有關醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

【11:15】消息指，截至今日凌晨，單日新增約60宗確診個案，較昨日33宗再有大幅上升。昨日張竹君預告，初步確診約50多宗。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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新冠肺炎｜僱傭代理協會料約2500位住宿外傭難追尋 難料檢測成效

【10:30】傭代理協會主席張結民表示，目前有約4000至5000位轉約外傭等候入境處審批新簽證，現時中介宿舍入住人數是以往的三至四倍。部份俗稱「艇仔」的宿舍，未領有領事館牌照，當局難知悉此類宿舍住址，加上轉職外傭會在不同地方留宿，估計未能能追蹤到約半的外傭位置做檢測，難料檢測措施的最終成效。

新冠肺炎｜何栢良：確診數降未能太樂觀 俄疫苗試驗不及歐美廣泛

【10:00】港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，數字下降的確帶來鼓舞，但未能樂觀，因源頭不明個案的比例仍大。對於俄羅斯搶先在當地註冊全球首個新冠疫苗，何栢良指出，根據俄羅斯數據，僅找來38名成年人接種疫苗，疫苗研發倘在初步階段，反觀歐美國家的臨床試驗較為廣泛，有逾萬人經半年觀察，數字上能給予更大信心。

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