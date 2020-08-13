新冠肺炎・最新｜再多一名患者離世　消息：今增60多宗個案　

本地第三波疫情仍未受控，昨日（12日）公布新增個案達62宗，較前日增一倍，本港累計4,244宗確診個案(包括一宗疑似個案)，另有約30宗初步確診。在感染群組中，再多一名曾入住銅鑼灣希雲大廈7樓的外傭確診，葵涌貨櫃碼頭群組亦再多5宗確診，衞生署正陸續派樽測試，料涉及數千人。

【14:58】屯門醫院一名確診2019冠狀病毒病88歲女病人（個案編號：2701）於今日離世，病人有長期病患，於7月25日因發燒入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午1時13分離世。翻查資料，女病人屬屯門康和院友。



連同上述個案，至今共有64名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【13:22】消息指，港台廣播大廈一名外判清潔工人確診新型肺炎，最後上班日為8月6日；其工作範圍包括廣播大樓女廁，會進行深層清潔。

【12:54】消息指，本港今日新增60多宗確診個案

【02:10】機場管理局宣布，由中國內地機場出發的旅客，於今年8月15日至10月15日期間，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點，惟前往中國內地各目的地的轉機及過境服務仍然暫停。

新冠肺炎｜內地機場出發旅客8月15日起可經香港轉機或過境

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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