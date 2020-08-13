新冠肺炎・最新｜82歲屯門康和男院友不治　累計66人死亡

本地第三波疫情仍未受控，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增69宗確診個案，個案編號#4245至#4313。新增個案包括4宗輸入個案，65宗屬本地感染個案，當中多達33宗感染源頭未明。 荃灣享和街張大偉僱傭中心多兩名印傭確診，個案編號#4248及#4249。至於另一名確診印傭#4159，曾入住的旺角長旺道長興大廈9樓單位，原本找不到負責人，負責人的一名家人今日確診，編號為#4264。張竹君指，由於長興大廈9樓單位無登記入住者資料，負責人亦不承認單位有出租，現時仍正了解情況。粉嶺塘坑水務署地盤及葵涌貨櫃碼頭，則各多一宗確診。另外，今日暫時有約20宗初步確診個案。

【22:07】屯門醫院發言人公布，一名確診82歲男病人（個案編號：2745）於今日離世。病人有長期病患，於7月26日因發燒和咳嗽入住屯門醫院接受治療，其後情況持續惡化，延至今日晚上9時12分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述個案，至今共有66名確診病人於公立醫院離世。

翻查資料，上述患者是屯門康和護老院院友，亦是該院舍群組第10名死者。

【21:00】政府發言人今日重申，普及社區檢測計劃只檢測病毒，所有檢測均只會在香港進行，檢測樣本亦不會送出香港以外，在完成檢測用途後便會銷毁。發言人強烈譴責有人在網上散播謠言，指檢測樣本會送出境外，刻意歪曲事實，企圖污蔑檢測計劃。政府發言人強調，在普及社區檢測計劃下，檢測樣本與登記個人資料會分開處理，所以完全不涉私隱問題。

新冠肺炎｜建制倡全民檢測呈陰性者獲健康碼 政府：兩個計劃不同

民建聯、經民聯等多個建制派政黨，近日提倡政府推行全民自願檢測時，結果呈陰性者可獲發健康碼，並可容許這些市民去食肆、商場等地方。政府發言人澄清，普及社區檢測計劃與健康碼是兩個完全不同的計劃，不存在接受檢測人士持陰性檢測結果會獲發健康碼，甚或可在特定時段到指定地方活動。

【20:40】食物安全中心表示，已即時向深圳及巴西有關當局了解事件，並與本地主要進口商及零售商跟進。初步調查發現，有關批次雞翼沒有在港發售。為審慎起見，中心已即時加強從進口及批發層面抽取來自巴西的冷藏雞肉樣本作新型冠狀病毒檢測，並已即時暫停辦理相關廠房（註冊號：SIF601）的禽肉進口許可證申請。

中心發言人表示，根據現有科學資料，目前沒有證據顯示人類會透過食物感染新型冠狀病毒。而世界衞生組織亦認為，人類不太可能透過食物而感染新型冠狀病毒。

【20:30】因應政府宣布延長政府僱員特別上班安排，香港郵政公布8月17日至23日的郵政服務安排。富山郵政局、樂富郵政局及黃大仙郵政局將會於下星期重開，彩虹邨郵政局、竹園郵政局、牛池灣郵政局及慈雲山郵政局將會繼續暫停服務。

其餘全線郵政局則會於星期一、三、五回復正常營業時間，而早前因應有郵差確診而關閉作清潔消毒的灣仔郵政局亦會於下星期重開，流動郵政局會繼續暫停服務。

新冠肺炎｜全線郵局一三五回復正常營業時間 黃大仙區重開三郵局

本港新增69宗確診，另有約20宗初步確診。（歐嘉樂攝）

【18:26】中電表示，8月11日接獲承辦商通知，一名在龍鼓灘發電廠飯堂廚房工作的承辦商員工初步確診，經再測試後到晚上正式確診。涉事員工於8月11日早上仍有上班，進入發電廠前曾探熱，工作期間亦有佩戴外科口罩。他於當天中午接獲檢測結果後，已立即回家，並於當天入院接受治療。

中電已為龍鼓灘發電廠飯堂、青山發電廠飯堂以至附近相關設施，包括洗手間、更衣室及公司巴士等，進行消毒及深層清潔。龍鼓灘發電廠飯堂亦已暫停開放。一同在飯堂工作的2名中電員工及16名承辦商員工，全部檢測結果均為陰性。

新冠肺炎｜深圳驗出巴西雞翼驗有病毒 肉商、醫生促港府加強監控

【16:57】深圳市龍崗區早前經排查發現，一個從巴西進口的急凍雞翼表面樣本，病毒檢測呈陽性。張竹君指，留意到凍肉問題，由於凍肉是未熟的食材，煮熟食用應無問題，但建議市民要注意「當這些是『污糟』」，接觸凍肉後不要接觸眼耳口鼻，以及要洗手。

張又指，當局昨出發出新聞稿，指8月15日起由內地機場出發航班旅客，可於香港轉機。由於中國疫情已「無咩個案」，估計措施對港影響不大，而且轉機人士直接離開，不應逗留香港超過24小時。

至於有意見建議香港推「健康碼」式的識別，豁免部分社交限制措施。張竹君指，不清楚相關資料，未能評論。

庾慧玲表示，現時留醫患者中，有32人情況危殆，50人情況嚴重，775人情況穩定。（歐嘉樂攝）

【16:52】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報69宗個案，累計65人死。截至今早9時，有857名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中32人情況危殆，50人情況嚴重，775人情況穩定。負壓病床數目是1245張，使用率為 61.4%；負壓病房數目是683間，使用率為 70.9%。

過去24小時有40名病人在亞博社區治療設施留醫，11位不同原因轉到醫院治療。

新冠肺炎｜增69宗包括張大偉僱傭中心2名印傭 無源頭個案多長者

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增69宗確診個案，個案編號#4245至#4313。新增個案包括4宗輸入個案，包括兩名菲律賓籍外傭，一名埃塞俄比亞機師，曾到過非洲及巴西，另有1人印度回港。

65宗本地感染個案中，32宗與早前確診個案有關連，33宗無源頭。27宗涉家人群組或聚會。荃灣張大偉僱傭中心群組多兩名印傭確診，個案編號#4248及#4249。至於另一名確診印傭#4159，曾入住的旺角長旺道長興大廈9樓單位，原本找不到負責人，負責人的一名家人今日確診，編號為#4264。

張續指，現時仍了解長興大廈單位資料，由於入住者無登記，無外傭入住資料，負責人亦不承認單位有出租。粉嶺塘坑水務署地盤及葵涌貨櫃碼頭，各增多一宗確診。另外，今日暫時有約20宗初步個案。

新冠肺炎｜貨櫃碼頭爆疫 張竹君：或更衣室內毛巾、衣物觸碰中招

張竹君稱，確診男警個案, 早前已要求接觸者不要「周圍走」，而一同受訓的100多名機動部隊警員檢測結果呈陰性。對於貨櫃碼頭持續有爆發，張認為，貨櫃碼頭範圍大，確診者亦於不同貨櫃碼頭工作，病毒可能來自社區感染，緊密接觸，或於一同食飯或更衣時傳播。

張竹君表示，雖然初步確診個案降至20多宗，但每天有變化，難言疫情有變化。（歐嘉樂攝）

【16:13】聯合醫院發言人今日（13日）公布，一名74歲確診女病人（個案編號：1940）於今日離世。病人本身有長期病患，於7月17日因持續咳嗽及呼吸困難，入院接受治療，情況持續惡化，延至今日下午2時35分離世。至今共有65名確診病人於公立醫院離世。翻查資料，涉事患者原居於彩雲二邨豐澤樓。

新冠肺炎｜水務署粉嶺配水庫工程工地增1人染疫 至今累計5人確診

【15:41】水務署今日（13日）表示，接獲建造粉嶺塘坑3號食水配水庫工程的承建商通知，其分包商再有1名員工確診。該分包商至今累計有5人確診並正接受治療。水務署稱，上述工地包括工地辦公室已暫停運作並全面清潔及消毒。

新冠肺炎｜政府延長公務員在家工作至8.23 下周或逐步恢復服務

【15:05】政府宣布，政府僱員特別上班安排將會延長一星8月23日，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。

新冠肺炎｜屯門康和護老中心一名女院友不治 累計64人死亡

【14:58】屯門醫院一名確診2019冠狀病毒病88歲女病人（個案編號：2701）於今日離世，病人有長期病患，於7月25日因發燒入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午1時13分離世。翻查資料，女病人屬屯門康和院友。連同上述個案，至今共有64名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

新冠肺炎｜港台廣播大廈一名外判清潔女工確診 8月6日最後上班

【13:22】消息指，港台廣播大廈一名外判清潔工人確診新型肺炎，最後上班日為8月6日；其工作範圍包括廣播大樓女廁，會進行深層清潔。

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新冠肺炎｜華大火眼實驗室總指揮曹蘇傑：推薦以口咽拭子自採樣

【13:17】特區政府早前宣布推行免費自願全民檢測，又選定了位於西營盤的中山紀念公園體育館，供華大基因設立臨時氣膜實驗室。

華大基因香港「火眼實驗室」前線總指揮曹蘇傑昨日（12日）接受新華社訪問時指，全部檢測儀器本周內均可入場，若使用混檢方式，檢測能力可提升至每天30萬至50萬。他又指，會推薦以口咽拭子採樣，雖然需要大量醫護人員近距離接觸受檢測者，但認為樣本準確程度較高。

新冠肺炎│民政竹園北邨收咽拭子樣本 市民「靠估」採樣感迷惘

【13:13】至於竹園北邨松園樓，居民早前亦獲發咽拭子採樣套裝。有居民今日（13日）交回樣本時表示，有部分人指影片教學指引清晰，也有人認為不清楚採樣做法，要和家中長者上網搜集資料，感到迷惘；亦有指咽拭子樣本不算難卻又稱不上容易，「準唔準確都係咁，亂嚟，斷估無痛苦」。

新冠肺炎｜大同新邨居民交咽拭樣本：匙羹頂住舌 唔知啱唔啱

【13:07】民政事務總署日前（11日）宣布將擴大社區檢測計劃範圍，大同新邨大公樓居民，可於今日（13日）到附近的林百欣中心歸還檢測樣本。雖然有咽拭子操作指南，有市民坦言，自行採集樣本過程困難，更未知是否成功，需要「用匙羹頂住舌頭」，並覺得不太舒服，甚至有嘔吐感。居民希望會有專業人士協助採樣；亦有居民指雖然自行採樣順利流暢，但對是否正確，感「唔知篤得準唔準」。

【12:54】消息指，本港今日新增60多宗確診個案

新冠肺炎｜內地機場出發旅客8月15日起可經香港轉機或過境

【02:10】機場管理局宣布，由中國內地機場出發的旅客，於今年8月15日至10月15日期間，可經香港國際機場轉機或過境到其他航點，惟前往中國內地各目的地的轉機及過境服務仍然暫停。

確診大廈｜患者住所曝光 興華邨美華樓增4個案 廣華護士居名城

確診餐廳｜增41家食肆曾有患者到訪 六公館、羲和雅苑上榜

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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