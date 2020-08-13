大學聯招放榜｜狀元黃摰毅獲中大理學取錄　未來向生物科研發展

撰文： 最後更新日期： 2020-08-13 14:55

大學聯招今日放榜，中大公布，該狀元為聖保羅男女中學的黃摰毅，入讀理學，計劃專修細胞及分子生物學，完成課程或到外國攻讀博士課程，期望貢獻生物科研的發展。

聖保羅男女中學的黃摰毅氛中大理學，計劃專修細胞及分子生物學。（中大提供）

七位中學文憑試狀元中，有四人獲港大取錄，當中三人將修讀內外全科醫學士科，另一人獲取錄工學士；中大則取錄一位狀元。中大今日公布，來自聖保羅男女中學的狀元黃摰毅，入讀理學，計劃專修細胞及分子生物學。校方形容，黃摰毅對科學有敏銳的觸覺，求學時參加比賽，對生物科產生極大興趣，去年赴匈牙利參加國際生物奧林匹克比賽取得銀獎。

黃摰毅特別對腦部研究着迷，開設網上頻道，專門分享及研究腦部分子細胞的課題。考試因疫情一再延期，備試倍添壓力，但亦啟發他靈活學習，運用對腦部運作的認識，分時段專注修習不同學科，適時休息、看小說等放鬆心情，增加溫習效率。校方指，他計劃日後到外國攻讀博士課程，期望貢獻生物科研的發展。

大學聯招今屆有41,664人申請，其中有15,642人成功獲八大或公開大學的學士學位取錄。中大今年共取錄2,958名聯招生，收生人數為自2012年首屆文憑試推出以來最多。