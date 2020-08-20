失業率稍降　疫情至今居劏房肝病婦僅開工4日　慨嘆如大災難　

港人大半年來經歷三波疫情，失業率連月上升，至昨日(19日)公布雖然稍回落0.1個百分點至6.1%，基層生活仍是百上加斤，7月時爆發的第三波疫情，高峰時連續12日新增過百宗個案。居於150呎劏房的羅女士患有肝硬化，由於疫情反覆，近年只兼任裝修雜工，惟今年開工日子大幅減少，至今只得4日工開，日薪更削兩成半。作為長期病患者的她擔心染疫，有時要日換6個口罩才感安心，然而疫情下租金未見減退，羅直言對前途感「渺茫」，「收入又擔心，病毒又更加擔心，身體邊個唔驚呀？死又死唔去。」

剛公布5月至7月失業率稍為下降0.1個百分點至6.1%，然而消費及旅遊相關行業失業率微升至10.8%；餐飲服務活動業失業率為14.6%，依然貼近沙士後的高位；而建造業失業率亦微升至11.3%，為全球金融危機後的高位，不少相關職位至今仍未見曙光。

丈夫任職的士司機 由日賺600跌至收入不足百元

「第一波係擔心……過年時環境還可以，政府又有補貼少少；第二波時老公就開始無生意，4、5月環境好啲，的士公司又唔俾佢開工，一個月先比佢開兩日，話要比返替工開；依家第三波疫情，替工唔開又侷住要我老公開......」羅女士說。7月多日確診個案破百，限聚令收緊至2人、晚市禁堂食，以往的鬧市變得冷清，其任職的士司機的丈夫以前日賺至少600元，但現時每日平均收入不足百元，若當日運氣不好還要「倒貼油錢、車租」。

做裝修雜工 至今僅開工4日



羅女士患有肝硬化，憶起病情嚴重時，感到「天暈地轉，街都落唔到」，由於病情反覆，近年主要從事兼職裝修雜工，但她指今年至今僅得四日工開，日薪更由800元，減至600元，減幅達2成半，「依家壓價壓得犀利」，憤然道：「唔係唔想搵呀，周圍都無工開！」

大半年先後經歷三波疫情，任職裝修業的羅女士今年僅得4日工開。（羅君豪攝）

嘆疫情如「大災難」 日換6口罩才安心



疫情重創各行各業，而第三波疫情高峰時，連日新增過百宗個案，更令她有感如「大災難」，「收入又擔心，病毒又更加擔心，身體邊個唔驚呀？死又死唔去。」她說，由於自己是長期病患者，一旦感染新冠肺炎，風險比常人更高，除上班、買菜外基本不會出門。訪問當日，剛好在她收工後、即今年第4日工作後進行，她數數一日便用上6個口罩，坐車要一次過戴兩個、返工再換兩個，才覺得安心。

「收入又擔心，病毒又更加擔心，身體邊個唔驚呀？死又死唔去。」 劏房戶 羅小姐

疫情下租金不減 感前途「渺茫」憂疫情無了期「輪迴」



疫情下租金未見有減退跡象，夫婦二人現居於葵涌150呎劏房，連水、電費，每月支出要6000元，大半年來靠補貼、坊間及時雨計劃、及向親戚借錢，才勉強交到租，不至於失去容身之處。現時戶口僅剩八千多元，她以「渺茫」形容前途，喃喃自語指「我有咩辦法？有一日過一日」，只能見步行步。羅認為，第三波疫情的爆發，源自政府豁免大量人士，「又唔封關又唔檢疫」，更擔心到冬天時又再爆發，變成無了期的「輪迴」。

葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉促政府推出失業援助金。（羅君豪攝）

「基層街坊在疫情下的影響，唔係疫情最高峰會出現，而係疫情延伸嘅後續，例如失業問題就好影響。」 葵涌劏房居民大聯盟成員 吳堃廉

組織：基層的影響非只在疫情最高峰時出現



葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉指，自新年後一直接到很多街坊求助，即使疫情有起有伏，亦未見求助人數減少，「基層街坊在疫情下的影響、失業問題、防疫物資不足，唔係疫情最高峰會出現，而係疫情延伸嘅後續，例如失業問題就好影響。」吳更指，有業主甚至加租200至500元不等，誇張的更加1000元，「好彩啲就凍租」。他認為，政府應正視基層失業問題，特別針對受疫情影響的工種，如建造、飲食、物流業等，在短期內推出失業援助金，同時加快落租務管制等政策。