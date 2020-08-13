東華三院慈善拍賣會　以本土情懷創作手繪滑板　鼓勵傷健共融

東華三院將在本月18日-28日，舉行與蘇富比合辦的「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」。拍賣會將以滑板作這次慈善拍賣的創作媒介，主題會集中於香港情懷及運動精神。供拍賣的手繪滑板合共有57組，由多位來自各地的藝術家、攝影師、演藝名人及東華三院i-d Art（愛不同藝術）傷殘藝術家所創作。東華三院主席文穎怡表示，機構希望跳出過往框架，推出跟往常「不一樣」兼「別出心裁」的慈善項目。

拍賣品當中有6幅作品，是由i-d Art（愛不同藝術）的傷殘人士所繪。患有先天自閉症及輕度弱智的陳詩敏是其中一位創作者，她的作品以葵興遊樂場為主題。

她憶述兒時很喜歡去葵興遊樂場遊玩，故成為了創作泉源。畫中有不少遊樂場設施，包括「氹氹轉」及「搖搖板」。東華三院賽馬會復康中心副院長楊美玲指，詩敏對藝術創作的投入極大，又稱很多殘疾人士其實都不善言詞，但仍可以透過藝術作品對社會作貢獻。

另一位患有智力障礙、年逾70歲的的梁日洪，則以香港美食作主題。將最愛的雲吞麵及燒鵝髀繪畫在滑板上，梁伯伯直言畫畫時最開心，共花5小時創作作品。楊美玲稱，藝術創作對殘疾人士來說是很好的抒發情緒工具，又可以訓練他們的耐性。詩敏的姐姐亦形容詩敏在接觸畫畫後「脾氣少咗，平靜咗」。

90後插畫家 讚殘疾人士創意高

90後的插畫家Vivian Ho（何博欣）先後為東華三院畫了一幅周年誌插畫及七塊滑板。Vivian指她是首次在滑板上繪畫，形容很新奇及具挑戰性，所創作的內容圍繞着香港特色。她認為這次跟東華三院的合作很有意義，希望透過她的畫作想更多人認識東華三院。提到跟殘疾人士的交流，她指殘疾人士的作品在創意上十分高，亦很具個人色彩，對她靈感上的衝擊非常大。她形容自己的作品可能反而有「框框」限制了自己，見識其他人的作品後發現很有得著。

手繪滑板底價5000 助學生發展藝術

東華三院發言人指，拍賣會的手繪滑板分為藝術及非藝術(由非藝術家創作）兩類。非藝術類的底價為5000元或1萬元，藝術類則沒有統一劃分。慈善拍賣會將於本月18日開始，有興趣的市民可以到蘇富比網站參與網上拍賣活動。所籌得善款將不會扣除行政費用，全數撥至東華三院屬校學生之藝術及音樂教育經費，資助學生發展及學習藝術和音樂。