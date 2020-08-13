航空公司廚工聲稱一時唔開心　寶林邨多戶門口縱火　認罪囚5年

患有適應障礙的航空公司廚工，兩年前因「一時唔開心」，在將軍澳寶林邨寶智樓的不同樓層，連環放火，燒毀布門簾等。他早前承認3項有意圖而縱火罪，法官今(13日)在高等法院判刑時指，被告在住戶眾多的大廈刻意犯案，極不負責任。他更在他人的單位大門外縱火，增加住客逃生的難度，有住所亦因此受傷，需送院接受治療。法官經考慮後，最終決定判他監禁5年。

被告何世文(34歲)有多項不類同的案底。報告顯示被告患有適應障礙，為人自我中心和不負責任，欠缺良好人際關係，報告認為被告再使用暴力的風險不小。

官斥行為極不負責任

法官又指，被告縱火時未有使用助燃劑，惟他在住戶多的大廈刻意縱火，行為極不負責任。同時，他在不同樓層縱火，反映犯案非一時衝動。法官亦斥責他在單位大門外縱火，增加住客逃生的難度，法官不能忽視其罪行可引致嚴重的後果，事實上亦有住客因此受傷。法官遂判被告入獄5年，並需在獄中接受精神及心理治療。

不同層數住戶均有被縱火

案情指，2018年4月22日上午9時許，寶林邨寶智樓8樓的一名女住戶聞到燒焦氣味，開門發現布門簾著火。而在相約時間，10樓一個放在單位外的鞋架傘架亦起火，該女戶主出門救火，因吸入濃煙而送院，而同層住戶則爭相逃走。稍後，另一名居於21樓的住所亦發現，其在走廊的兩件衣物起火，自行踩熄火種。

被告警誡下稱一時唔開心

消防員等到場調查，認為三宗火警都屬蓄意縱火。被告則於4天後在邨內被捕，警誡下稱：「我一時唔開心，先去寶智樓燒人哋啲嘢。」

案件編號：HCCC185/2019