新冠肺炎・最新｜消息：今增40多宗確診個案 　連續12日低於百宗

第三波疫情未緩和，衞生防護中心昨日（13日）公布新增69宗確診個案，當中包括印傭、警員、葵涌貨櫃碼頭工人等，累計染疫人數增至4,313人，另有約20宗初步確診。

昨日亦錄得3宗死亡個案，本港累計已有66人染疫不治。其中，屯門康和護老院黃金分院，累計已有10人死亡。