新冠肺炎｜禁堂食一個月食肆蝕20萬零補貼　斥政府漠視新餐廳需要

第三波疫情持續未退，政府早前宣布於7月15日起餐飲業處所晚間禁堂食，措施推行近一個月，有餐廳負責人指生意大跌超過七成，但礙於餐廳在3月才開業，不符合第二輪防疫基金提供補貼的要求，至今未能獲得政府任何補貼。 負責人批評政策未有顧及新開張的商戶需要，而且餐廳申請牌照需時，以2月底劃界不合理。他又說，自禁堂食令推行後，餐廳損失達20萬元，若措施扔持續，餐廳將難以捱下去，只剩下結業一途。 （全城抗疫系列之三）

早於4月底，餐廳受防疫措施影響，下午人流疏落。（資料圖片／黃寶瑩攝）

利先生於大角嘴開設的餐廳於3月開業，一開張即撞正疫情爆發，加上租金壓力、一系列的防疫措施，當時餐廳生意大跌六成，更曾經每晚只得1000元收入。為顧及營運開支，他們推出各項優惠，希望能捱過難關；當時他曾向記者坦言與其等政府協助，寧靠自己「捱得辛苦」渡過難關。

晚間禁堂食 生意跌七成

政府於上月中再度收緊防疫措施，包括晚上6時至翌晨5時不得供應堂食，而日間處所內的入座人數不得超過一半。利先生坦言此舉對餐廳打擊甚大，加上餐廳位於工業區，午市生意主要靠附近寫字樓，惟隨着更多公司推行在家工作，不僅令生意進一步大減七成，於晚市禁堂食令推出一個月期間更損失近20萬元。

利先生批評政府發放抗疫基金的準則不合理。（資料圖片／黃寶瑩攝）

獲批牌照需時 批以2月底畫界不合理

政府早前針對受影響的餐飲業，推出的第二輪防疫抗疫基金，不過要求申請人在2月29日前持有食環署發出的有效食物業牌照。由於利先生的餐廳於3月開業，未符合申請資格。但他指出，自己其實早於去年11月籌備開業，當時仍未爆發疫情，並早於12月已提交申請，惟由申請到獲批牌照需時。他對相關措施大表無奈，認為政府應顧及新開業商戶需要，以2月29日劃界的做法不合理。

政府分別在2月14日及4月8日宣布推出兩輪防疫抗疫基金。首輪針對餐飲業的措施以宣布當日、即2月14日為界線，只要在當日或之前持有食環署發出的有效8類指定食物業牌照，並在遞交申請當日仍然營運，即符合申請資格。不過，次輪的補助則以2月29日為界線，申請人須在當日或之前持有食環署發出的有效食物業牌照，才符合申請基金的資格。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼