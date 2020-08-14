憂市民再遭白衣人襲擊　劍擊隊女成員藏自製發射器等罪成囚6周

劍擊港隊女成員被發現去年721白衣人襲擊事件後一星期，在元朗西鐵站已停止服務後，在站的樓梯口被搜出自製發射器及30粒波子，她今（14日）在屯門裁判法院被裁定公眾地方藏有攻擊性武器罪成。辯方求情稱被告因擔心市民會再遭白衣人襲擊，才攜帶急救用品以備助人，又稱她因忘記拾背包，才會誤帶涉案物品帶在身上。裁判官葉啟亮最終判被告入獄6星期，但准她保釋以候上訴。

女被告劉曉敏（24歲）今被裁定於去年7月29日在元朗站H出口樓梯間，管有攻擊性武器，即一包30粒波子及一個自製發射器。該自製發射器為膠水樽的上半部，樽口駁上氣球。辯方庭外透露被告會就定罪及刑期提出上訴。

辯稱用品是訓練營道具

被告在審訊時曾辯稱涉案的波子，原本準備用於大學劍擊訓練營的夾波子遊戲，而該所謂發射器則是製作水彈時使用的注水器。惟葉官認為該發射器無助汽球注水，並指被告早前試玩遊戲時曾使用其他道具。被告曾稱她忘記執拾背包，以致該兩物仍留在袋中，又說怕家人誤當垃圾扔掉，而把物品放入背包。惟葉官不解為何只有該兩樣物品留在背包內。

被告劉曉敏被發現藏自製發射器及波子等，在屯門法院被裁罪成，判囚6星期。(資料圖片)

官認為說法不合情理

此外，被告稱訓練營原於去年10月左右舉辦，為免後來工作忙碌，遂把握暑期時間準備。葉官指她與籌備成員見面時，卻不著急拿出製成的用具示範用法，認為其說法自相矛盾。再者，被告及籌備成員同意遊戲道具不難製作，卻提早數個月製成，做法亦不合情理。由於辯方證人證詞反覆不定，法庭拒信納他們的供詞。

西鐵已停止服務卻留在現場

葉官續指，當時西鐵已停止服務，被告仍逗留現場，並攜有大量護具，加上事前聽聞白衣人會再出現的傳言，反映她預料到或會出現混亂場面。故裁斷涉案物品必然是被改裝用以傷人。控方專家證人亦測試過該自製發射器可把波子彈出。

女警作供欠妥善但屬一時之失

至於辯方早前質疑女警作供期間曾偷看記事冊副本，並非誠實證人。裁判官指該女警做法欠妥，但這是她入職後首次出庭作供，認為只屬一時之失，且女警看過文件後，證供無大改變，信納她是可信的證人。

被告稱721有人受襲心痛不已

辯方大律師郭憬憲呈上數封求情信，強調被告的友人在721事件中受驚，其他市民被白衣人打至頭破血流，她為此心痛不已，遂於案發當日帶急救用品以備施援。被告在信中表示助人心切，又指忘記執拾背包才會攜有涉案物品，自言做法不智。

案件編號：TMCC1653/2019