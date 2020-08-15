新冠肺炎・最新｜增46確診　葵涌碼頭宏記港務13染病　120人隔離

新冠肺炎第三波疫情未緩和，衞生署今日（15日）公布，截至今日凌晨，單日新增46宗確診，其中7宗輸入，39宗本地個案中，有12宗源頭不明。 葵涌貨櫃碼頭增加3宗確診，其中宏記港務操作公司共13人染病，全公司120需檢疫。 今日是政府推出晚市禁堂食令一個月，張竹君指不明個案仍高企，無空間放寬措施。機場今日開始，恢復內地經香港到外地的轉機服務，但海外經港轉機到內地的服務仍暫停。

【16:39】今日是晚市禁堂食令實施一個月，被問及可否放寬時，張竹君表示，確診個案仍然高企，今日依然有12宗源頭不明，比第二波疫情最高峰的時候更好，沒有空間放鬆，擔心放鬆會反彈。被問及今日周末人流比上周多，張竹君指現時不少確診患者，依然有很多社交生活，呼籲市民減少社交接觸。

張竹君昨日首次披露，不會交還駿洋邨，今日被追問會否有新檢疫者入住時，她並無會一個，只着記者向食衛局查詢。

【16:32】衞生署今日（15日）公布，截至今日凌晨，單日新增46宗確診，其中7宗輸入，39宗本地個案中，有12宗源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，葵涌貨櫃碼頭群組新增3宗確診及數宗初步陽性。當局調查發現，貨櫃碼頭中一間公司，宏記港務操作有限公司，有8人確診、5人初步確診，大部份人在休息室逗留、換衫等，是一個高危的地方，全公司120人需要入住檢疫中心。

另外一名安老院個案確診（#4367），是感染群組的尾聲，與編號為#3569的患者同房。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，過去24小時有一名病人死亡，編號為#3785，在東區醫院離世。疫情以來共67人死亡。

駿洋邨延期交還 準住戶指如判死刑 為上樓被迫同檢疫人士同邨

【15:10】火炭駿洋邨自2月起被徵用為檢疫中心，原在本月中將全數交還房委會。不過，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前在記者會上指，據她了解，「暫時不會歸還住。」

輪候公屋7年、獲編配駿洋邨第二座的沈女士，直言獲悉消息後整夜未能入睡，「好似判死刑咁。」她形容半年來心情起伏不定猶如「坐過山車」，批評政府安排離譜，又未有清楚通知準租戶，「拖半年都仲霸住駿洋邨。」駿洋邨當區區議員麥梓健指，昨日曾向房屋署查詢，但對方指將在今日與食衞局開會商討，料於下周一才有回覆。

新冠肺炎｜醫療人員總工會提出三大訴求 促醫管局定期為員工檢測

【14:10】新冠肺炎疫情持續，香港醫療人員總工會今日（15日）向醫管局提出建議，希望舒緩前線壓力及減低醫護確診風險。工會要求醫管局為前線員工提供周期檢測，放寛津貼及擴大遙距醫療視像會診，減少隱形病人到診；工會批評醫療裝備的標準下降，工聯會立法會議員麥美娟提議政府可以考慮向內地輸入醫療裝備。

【13:23】消息指，今天增約40宗確診個案，連續兩日新增宗數「4」字頭。

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禁堂食令一個月｜晚餐只准做外賣 荃灣茶餐廳月蝕3萬變5萬

【12:05】本港新冠肺炎疫情持續，政府自7月15日規定食肆晚間「晚6早5」禁堂食後，亦曾一度於7月29日實施「全日禁堂食令」，僅維持兩日。措施已生效快近一個月，惟本港確診個案仍維持兩位數，距離開放晚間堂食之日，似乎遙遙無期。

有茶餐廳店主透露，目前為疫情爆發以來最壞的時刻，指業主不願減租、不願解僱員工等因素，致由每月蝕3萬元擴大至5萬元。亦有店主維持收支平衡指，認為其他店主不能全怪責政府，亦可能因經營不善、租金過高、資金實力不足等原因而倒閉。

禁堂食令一個月｜尖沙咀多小食店結業 腸粉店：有人扮外賣員騙食

【12:05】本港新冠肺炎疫情持續，政府自7月15日規定食肆晚間「晚6早5」禁堂食後，亦曾一度於7月29日實施「全日禁堂食令」，僅維持兩日。小食店不設座位，僅提供外賣服務，措施理應影響並不大。

不過記者早前巡視尖沙咀的小食店，厚福街多間店舖都關閉，僅有三間營業，有店主指，禁令實施至今三文治的銷量減半，又指市民不願在街脫口罩進食，生意大受打搫；亦有外賣腸粉店於年初開業，指當時政府部門的員工在家工作，需時兩個多月才取得牌照，而防疫基金設有期限，因此未能及時申請資助，更試過有人假扮外賣員，騙腸粉食。

全民檢測・專訪｜華大或派深圳職員協助 胡定旭指非容許來港執業

【09:10】國家衞健委早前宣布應港府要求，將派出一共60名協助本港擴大檢測的「內地核酸檢測支援隊」來港，其中八人已經抵港，因「國家隊」成員沒有本港的醫務化驗師牌照，政府特別為他們刊憲豁免他們的牌照，有限期為兩個月。

曾任醫院管理局主席，華昇診斷中心董事長胡定旭透露，或會安排華大深圳的員工來港協助檢測，但強調並非為引入內地醫護開先例，相信「國家隊」成員不會留港發展，完成今次工作便會離開香港，「有人肯嚟幫你，點解唔可以呢？」希望大家可以持開放態度，但並非支持內地人員來港執業。他強調，現時來港的只是化驗人員、方艙隊員等，未有任何內地醫護來港。

全民檢測・專訪｜胡定旭：政府改來改去未有細節 贊成暫推健康碼

【09:05】特首林鄭月娥於上周五（7日）公布兩周後將推出全民自願檢測，惟至今仍未交代細節。「國家隊」華大基因旗下的華昇診斷中心，是負責機構之一，董事長胡定旭接受《香港01》專訪時透露，政府原定於昨天（14日）敲定方案，但臨時生變，仍未知安排。他指中山紀念公園體育館的實驗室需要有數百名員工輪更，內地派出的檢測人員及華大於深圳聘請的員工，都有機會到該處工作。

胡定旭相信，全民檢測能有助找出隱形患者，亦可為香港重開邊境做準備，亦贊同建制派政黨建議推出「健康碼」，容許在全民檢測中呈陰性的市民坐公共交通工具、到餐廳用膳。

確診食肆｜增13間餐廳 跑馬地馬場Hong Kong Kitchen上榜

【00:10】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周五（14日）報告周四（13日）錄得48宗確診個案。衞生防護中心周五晚上更新確診患者到訪過的地方，新增13間食肆，包括多間連鎖餐廳如灣仔國泰大廈的麥當勞、屯門良景商場的大快活及元朗T Town South的大家樂。

另外，跑馬地馬場會員看台的第2座Hong Kong Kitchen亦上榜，早前馬會曾公布，一名在競駿會工作的餐飲部員工確診，她在跑馬地馬場的Hong Kong Kitchen工作，曾於8月1日及3日上班。賽馬會表示當日已經關閉餐廳，並幫所有員工做測試，亦已聯絡曾光顧的客人，為顧客支付檢測費用。今日衞生防護中心的資料顯示，曾到訪的是一名10歲男童，不過馬會澄清，衞生署該項資料有誤，曾到Hong Kong Kitchen者實為該染疫員工，二人編號分別為3937及3936。

確診大廈｜五廈單日增逾一宗確診 旺角友誠大廈兩嬰染疫

【00:10】第三波新冠肺炎疫情仍在本地蔓延，衞生防護中心晚上更新確診者住所資料。有數幢大廈同時有多於一宗確診個案，包括九龍城隆基大樓A座、元朗朗屏邨鳳屏樓、旺角友誠大廈、深水埗蘇屋邨海棠樓、慈雲山慈正邨正康樓。其中旺角友誠大廈的新增患者中，個案#4350為一歲女嬰，及個案#4351為2歲男嬰。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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昨日焦點

新冠肺炎｜單日增48宗確診 外傭宿舍、葵涌碼頭群組各增感染個案

新冠肺炎｜衞生署臨時樣本採集中心遷址 下周二起改往機場客運廊

新冠肺炎｜張竹君︰源頭不明個案積積埋埋仲有好多 未能放寬限制

新冠肺炎｜病毒通知app市民反應兩極 張竹君：不用作追蹤接觸者

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