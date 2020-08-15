新冠肺炎・最新｜聯合醫院90歲男病人不治　累計69人死亡

新冠肺炎第三波疫情未緩和，衞生署今日（15日）公布，截至今日凌晨，單日新增46宗確診，其中7宗輸入，39宗本地個案中，有12宗源頭不明。 葵涌貨櫃碼頭增加3宗確診，其中宏記港務操作公司共13人染病，全公司120需檢疫。 今日是政府推出晚市禁堂食令一個月，張竹君指不明個案仍高企，無空間放寬措施。機場今日開始，恢復內地經香港到外地的轉機服務，但海外經港轉機到內地的服務仍暫停。

新冠肺炎｜屯門康和院友及竹園北邨居民 同日入院 今日均告不治

【20:52】基督教聯合醫院公布，一名90歲確診男病人（個案編號：2804）於今晚7時08分離世。他本身有長期病患，於7月28日因發燒、咳嗽及喉嚨痛，入院接受治療，情況持續惡化。

連同上述個案，今日已有兩名病人離世，疫情爆發至今共有69名病人於公立醫院離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

新冠肺炎｜葵涌貨櫃碼頭料再爆疫 「姑爺屋」可供60司機入住

【20:25】葵涌貨櫃碼頭爆疫，裝卸工人承辦商宏記港務操作有限公司，目前共有13宗確診及初步確診個案，估計傳播途徑與休息室有關，120名員工須隔離檢疫。負責管理的現代貨箱碼頭傍晚（15日）回覆查詢表示，現在安排有關工人撤離碼頭及作隔離；碼頭內有2,400名工作人員，料周末期間可能再有更多個案。

有工會表示，貨櫃碼頭設的休息室，通常以兩個貨櫃打通而成，面積介乎300至600平方呎，讓裝卸工人每工作4小時便進內休息一會，不少公司因應疫情已在床之間設隔板。

有在該碼頭工作的人員向《香港01》表示，陸續有衞生署人員到達碼頭。（讀者提供）

【19:40】民政事務總署公布，「2019冠狀病毒病孕婦檢測計劃」延長兩星期至本月29日。署方表示，該計劃夥拍仁濟醫院董事局，於本月10日推出，為孕婦提供一次自願性質的免費病毒檢測服務，由於計劃尚餘名額，為使更多有需要的孕婦受惠，故此延長。



仁濟醫院董事局將統一於仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心（地址：荃灣仁濟街18號仁濟醫院綜合服務大樓地下），向孕婦派發檢測登記表格和咽拭子採樣套裝，或由其家人代領。有關人士領取測試套裝時須出示參與檢測孕婦的懷孕證明，翌日交回表格和樣本進行測試時亦須出示參與檢測孕婦的懷孕證明作核對。檢測承辦商華昇診斷中心會按要求為孕婦發出檢測結果報告，以便一些孕婦作入院分娩之安排。仁濟醫院董事局會將有關報告郵寄予參與檢測的孕婦。

全民檢測｜政府欲招2000私家醫生採咽喉拭子 醫生憂採樣受感染

【19:20】西醫工會會長楊超發稱，政府希望找2000名醫生協助採咽喉拭子，最快於8月24日展開計劃。他表示，診所的負壓設備不達標，而且不少醫生在商廈內執業，空氣不流通，坦言擔心醫生在過程中受感染。至於政府是否會為私家醫生提供薪金、保護裝備及保險等等細節，則仍待政府回覆。

新冠肺炎｜屯門康和院友及竹園北邨居民 同日入院 今日均告不治

【18:22】瑪麗醫院一名78歲男病人（個案編號﹕2794），於7月28日因確診2019冠狀病毒病入院。病人情況持續惡化，於今日下午3時16分離世。他是屯門康和院友。連同這宗個案，至今共有68名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

【18:15】由2020年8月17日起，所有由香港前往北京的航空旅客，須出示由特區政府承認的檢測機構發出的新冠病毒核酸檢測陰性證明。有關檢測須在旅客登機前7日內進行。

新冠肺炎｜單日增46宗 葵涌碼頭多3人染疫 宏記港務120人須檢疫

新冠肺炎｜希雲大廈再多一名印傭染疫 上月曾住渣甸街32號宿舍

新冠肺炎｜晚市禁堂食一個月 張竹君：不明個案仍高 無放寬空間

【16:39】今日是晚市禁堂食令實施一個月，被問及可否放寬時，張竹君表示，確診個案仍然高企，今日依然有12宗源頭不明，比第二波疫情最高峰的時候更好，沒有空間放鬆，擔心放鬆會反彈。被問及今日周末人流比上周多，張竹君指現時不少確診患者，依然有很多社交生活，呼籲市民減少社交接觸。

張竹君昨日首次披露，不會交還駿洋邨，今日被追問會否有新檢疫者入住時，她並無會一個，只着記者向食衛局查詢。

【16:32】衞生署今日（15日）公布，截至今日凌晨，單日新增46宗確診，其中7宗輸入，39宗本地個案中，有12宗源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，葵涌貨櫃碼頭群組新增3宗確診及數宗初步陽性。當局調查發現，貨櫃碼頭中一間公司，宏記港務操作有限公司，有8人確診、5人初步確診，大部份人在休息室逗留、換衫等，是一個高危的地方，全公司120人需要入住檢疫中心。

另外一名安老院個案確診（#4367），是感染群組的尾聲，與編號為#3569的患者同房。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，過去24小時有一名病人死亡，編號為#3785，在東區醫院離世。疫情以來共67人死亡。

駿洋邨延期交還 準住戶指如判死刑 為上樓被迫同檢疫人士同邨

【15:10】火炭駿洋邨自2月起被徵用為檢疫中心，原在本月中將全數交還房委會。不過，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前在記者會上指，據她了解，「暫時不會歸還住。」

輪候公屋7年、獲編配駿洋邨第二座的沈女士，直言獲悉消息後整夜未能入睡，「好似判死刑咁。」她形容半年來心情起伏不定猶如「坐過山車」，批評政府安排離譜，又未有清楚通知準租戶，「拖半年都仲霸住駿洋邨。」駿洋邨當區區議員麥梓健指，昨日曾向房屋署查詢，但對方指將在今日與食衞局開會商討，料於下周一才有回覆。

新冠肺炎｜醫療人員總工會提出三大訴求 促醫管局定期為員工檢測

【14:10】新冠肺炎疫情持續，香港醫療人員總工會今日（15日）向醫管局提出建議，希望舒緩前線壓力及減低醫護確診風險。工會要求醫管局為前線員工提供周期檢測，放寛津貼及擴大遙距醫療視像會診，減少隱形病人到診；工會批評醫療裝備的標準下降，工聯會立法會議員麥美娟提議政府可以考慮向內地輸入醫療裝備。

【13:23】消息指，今天增約40宗確診個案，連續兩日新增宗數「4」字頭。

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禁堂食令一個月｜晚餐只准做外賣 荃灣茶餐廳月蝕3萬變5萬

【12:05】本港新冠肺炎疫情持續，政府自7月15日規定食肆晚間「晚6早5」禁堂食後，亦曾一度於7月29日實施「全日禁堂食令」，僅維持兩日。措施已生效快近一個月，惟本港確診個案仍維持兩位數，距離開放晚間堂食之日，似乎遙遙無期。

有茶餐廳店主透露，目前為疫情爆發以來最壞的時刻，指業主不願減租、不願解僱員工等因素，致由每月蝕3萬元擴大至5萬元。亦有店主維持收支平衡指，認為其他店主不能全怪責政府，亦可能因經營不善、租金過高、資金實力不足等原因而倒閉。

禁堂食令一個月｜尖沙咀多小食店結業 腸粉店：有人扮外賣員騙食

【12:05】本港新冠肺炎疫情持續，政府自7月15日規定食肆晚間「晚6早5」禁堂食後，亦曾一度於7月29日實施「全日禁堂食令」，僅維持兩日。小食店不設座位，僅提供外賣服務，措施理應影響並不大。

不過記者早前巡視尖沙咀的小食店，厚福街多間店舖都關閉，僅有三間營業，有店主指，禁令實施至今三文治的銷量減半，又指市民不願在街脫口罩進食，生意大受打搫；亦有外賣腸粉店於年初開業，指當時政府部門的員工在家工作，需時兩個多月才取得牌照，而防疫基金設有期限，因此未能及時申請資助，更試過有人假扮外賣員，騙腸粉食。

全民檢測・專訪｜華大或派深圳職員協助 胡定旭指非容許來港執業

【09:10】國家衞健委早前宣布應港府要求，將派出一共60名協助本港擴大檢測的「內地核酸檢測支援隊」來港，其中八人已經抵港，因「國家隊」成員沒有本港的醫務化驗師牌照，政府特別為他們刊憲豁免他們的牌照，有限期為兩個月。

曾任醫院管理局主席，華昇診斷中心董事長胡定旭透露，或會安排華大深圳的員工來港協助檢測，但強調並非為引入內地醫護開先例，相信「國家隊」成員不會留港發展，完成今次工作便會離開香港，「有人肯嚟幫你，點解唔可以呢？」希望大家可以持開放態度，但並非支持內地人員來港執業。他強調，現時來港的只是化驗人員、方艙隊員等，未有任何內地醫護來港。

全民檢測・專訪｜胡定旭：政府改來改去未有細節 贊成暫推健康碼

【09:05】特首林鄭月娥於上周五（7日）公布兩周後將推出全民自願檢測，惟至今仍未交代細節。「國家隊」華大基因旗下的華昇診斷中心，是負責機構之一，董事長胡定旭接受《香港01》專訪時透露，政府原定於昨天（14日）敲定方案，但臨時生變，仍未知安排。他指中山紀念公園體育館的實驗室需要有數百名員工輪更，內地派出的檢測人員及華大於深圳聘請的員工，都有機會到該處工作。

胡定旭相信，全民檢測能有助找出隱形患者，亦可為香港重開邊境做準備，亦贊同建制派政黨建議推出「健康碼」，容許在全民檢測中呈陰性的市民坐公共交通工具、到餐廳用膳。

確診食肆｜增13間餐廳 跑馬地馬場Hong Kong Kitchen上榜

【00:10】新冠肺炎第三波疫情嚴峻，衞生署周五（14日）報告周四（13日）錄得48宗確診個案。衞生防護中心周五晚上更新確診患者到訪過的地方，新增13間食肆，包括多間連鎖餐廳如灣仔國泰大廈的麥當勞、屯門良景商場的大快活及元朗T Town South的大家樂。

另外，跑馬地馬場會員看台的第2座Hong Kong Kitchen亦上榜，早前馬會曾公布，一名在競駿會工作的餐飲部員工確診，她在跑馬地馬場的Hong Kong Kitchen工作，曾於8月1日及3日上班。賽馬會表示當日已經關閉餐廳，並幫所有員工做測試，亦已聯絡曾光顧的客人，為顧客支付檢測費用。今日衞生防護中心的資料顯示，曾到訪的是一名10歲男童，不過馬會澄清，衞生署該項資料有誤，曾到Hong Kong Kitchen者實為該染疫員工，二人編號分別為3937及3936。

確診大廈｜五廈單日增逾一宗確診 旺角友誠大廈兩嬰染疫

【00:10】第三波新冠肺炎疫情仍在本地蔓延，衞生防護中心晚上更新確診者住所資料。有數幢大廈同時有多於一宗確診個案，包括九龍城隆基大樓A座、元朗朗屏邨鳳屏樓、旺角友誠大廈、深水埗蘇屋邨海棠樓、慈雲山慈正邨正康樓。其中旺角友誠大廈的新增患者中，個案#4350為一歲女嬰，及個案#4351為2歲男嬰。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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昨日焦點

新冠肺炎｜單日增48宗確診 外傭宿舍、葵涌碼頭群組各增感染個案

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