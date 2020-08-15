新冠肺炎｜晚市禁堂食一個月　張竹君：不明個案仍高　無放寬空間

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情未止，今天（15日）單日新增46宗個案，其中39宗屬本地感染，無源頭個案仍有12宗，佔30%。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，疫情正緩慢回落，但實際數字仍高，而且無源頭個案仍多，她認為政府的限制措施無放寬空間，「放寬措施嘅話，預咗會有反彈。」

適逢周末，張竹君呼籲市民應減少外出，「如果周末再多咗人（外出），對疫情有影響，隨時會有反彈，最近確診個案社交活動無停，都有啲擔心。」

適逢周末，張竹君呼籲市民應減少外出。　（廖雁雄攝）

今天單日增46宗確診，當中有39宗屬本地感染，無源頭個案仍有12宗，佔30%；另有約30宗初步確診個案。

張竹君指，疫情正緩慢回落，但實際數字仍高，而且無源頭個案仍多，反映有隱形傳播，直言不認為有空間放寬限制措施，包括堂食禁令等，又指一旦放寬，疫情很可能會大反彈。她稱，政府會考慮不同因素，而從公共衛生角度，愈少個案愈好。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+9
+8
+7

被問到今天不少市民外出逛街，對疫情有甚麼影響，張竹君指，第三波疫情下，雖然已多番呼籲市民留在家中，減少外出及在家工作，但仍有不少人外出，影響到疫情下降的趨勢，「慢咗好多」，她擔心周末再有人外出，疫情隨時有反彈，「最近（確診）個案社交活動無停，有一齊聚會，都有啲擔心。」

新冠肺炎｜珠海赴澳門復簽後首個周六　關閘、大三巴人流疏落
新冠肺炎｜單日增46宗　葵涌碼頭多3人染疫　宏記港務120人須檢疫
新冠肺炎｜希雲大廈再多一名印傭染疫　上月曾住渣甸街32號宿舍
【新冠肺炎】廣東陸豐現本土病例　全市電影院停業藥店禁售退燒藥
新冠肺炎｜醫療人員總工會提出三大訴求　促醫管局定期為員工檢測
美媒訪問港大前研究員閆麗夢：新冠肺炎病毒　2種病毒改造而成
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。