新冠肺炎｜晚市禁堂食一個月　張竹君：不明個案仍高　無放寬空間

新冠肺炎疫情未止，今天（15日）單日新增46宗個案，其中39宗屬本地感染，無源頭個案仍有12宗，佔30%。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，疫情正緩慢回落，但實際數字仍高，而且無源頭個案仍多，她認為政府的限制措施無放寬空間，「放寬措施嘅話，預咗會有反彈。」

適逢周末，張竹君呼籲市民應減少外出，「如果周末再多咗人（外出），對疫情有影響，隨時會有反彈，最近確診個案社交活動無停，都有啲擔心。」