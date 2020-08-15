新冠肺炎｜晚市禁堂食一個月　張竹君：不明個案仍高　無放寬空間

撰文：鄭翠碧
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新冠肺炎疫情未止，今天（15日）單日新增46宗個案，其中39宗屬本地感染，無源頭個案仍有12宗，佔30%。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，疫情正緩慢回落，但實際數字仍高，而且無源頭個案仍多，她認為政府的限制措施無放寬空間，「放寬措施嘅話，預咗會有反彈。」
適逢周末，張竹君呼籲市民應減少外出，「如果周末再多咗人（外出），對疫情有影響，隨時會有反彈，最近確診個案社交活動無停，都有啲擔心。」
適逢周末，張竹君呼籲市民應減少外出。 （廖雁雄攝）
今天單日增46宗確診，當中有39宗屬本地感染，無源頭個案仍有12宗，佔30%；另有約30宗初步確診個案。
張竹君指，疫情正緩慢回落，但實際數字仍高，而且無源頭個案仍多，反映有隱形傳播，直言不認為有空間放寬限制措施，包括堂食禁令等，又指一旦放寬，疫情很可能會大反彈。她稱，政府會考慮不同因素，而從公共衛生角度，愈少個案愈好。
▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼
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被問到今天不少市民外出逛街，對疫情有甚麼影響，張竹君指，第三波疫情下，雖然已多番呼籲市民留在家中，減少外出及在家工作，但仍有不少人外出，影響到疫情下降的趨勢，「慢咗好多」，她擔心周末再有人外出，疫情隨時有反彈，「最近（確診）個案社交活動無停，有一齊聚會，都有啲擔心。」