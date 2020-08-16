市民匯豐轉Citibank開戶分散存款　張華峰：多不制裁普羅大眾

《港區國安法》在港實施，美國制裁香港及內地11名官員。有市民憂慮波及非美資銀行，近期有人紛紛稱到美資Citibank花旗銀行開戶，有網民在網上社交平台發帖文，聲稱預約辦理開戶需等逾兩周，惟消息未獲銀行證實。 《香港01》記者日前到旺角花旗銀行分行視察，發現有市民直接到分行辦理開戶手續。多名受訪者現時都是滙豐銀行客戶，擔心滙豐受到中英兩個夾擊而影響客戶存款，又憂慮部分本港銀行會被制裁，故決定將大部分存款轉移至美資銀行戶口，藉此分散風險，「以免辛苦儲落嘅被充公」。 立法會金融服務界議員張華峰反駁指，一般普羅大眾鮮有會被制裁及凍結銀行戶口，倘出現上述情況，猶如將整個社會經營的自由貿易推翻，市民毋須憂心。

隨著《港區國安法》在港實施，美國制裁中港官員，有網民認為將儲蓄存入美資銀行才安全。（黃寶瑩攝）

滙豐捲入政治漩渦 網民再度倡到美資銀行開戶

反修例風波去年6月在港爆發，當時有網民在網上發帖文，揚言港元聯繫匯率或與美元脫鉤，港幣將貶值，遂呼籲市民將港元兌換美金或開立外資銀行戶口「自保」，故各大網上社交平台均充斥開立須知的帖文。惟一年過去，聯繫匯率依舊不變。

隨着《港區國安法》今年6月底生效，加上滙豐銀行早前表態支持《港區國安法》，但同時又捲入華為孟晚舟案，滙豐銀行被夾擊。故近日各大社交平台，再度出現不少開立外資銀行戶口的教學帖文，且指出現時在網上預約開戶手續最快均要等兩周。

市民鄭先生稱，擔心現時持有滙豐銀行帳戶日後或被制裁，故傾向分散風險開立美資銀行帳戶。（黃寶瑩攝）

滙豐客戶到花旗開戶口：憂滙豐受中英兩國制裁

記者上周六（15日）於旺角的花旗銀行分行視察，確實陸續有市民前來辦理開戶手續。當中鄭先生約11時許完成手續。他表示因擔心現時滙豐銀行戶口，日後或被中方制裁，故傾向分散風險，開立美資銀行戶口，且會安排家人陸續辦理開戶手續。

另一開戶的阮先生亦指，就滙豐銀行捲入政治漩渦，未知英國政府會如何處理，憂慮在港的滙豐銀行或受影響，經衡量各方因素，認為香港大部分銀行均屬中資公司，形容在「無得再揀」的情況下，花旗銀行屬美資公司會較安全，故辦理開戶手續後，將會把大部分存款轉移至新帳戶，一度稱「廢事辛苦搵嘅被充公」。他續指，除考慮轉移資金，亦會因應本港政治環境，適時決定移民。

張華峰：一般普羅大眾鮮有被凍結銀行戶口

立法會金融服務界議員張華峰表示，香港始終屬自由經濟社會，除非美國當局有特定針對的人士，否則一般普羅大眾的星斗市民鮮有會被制裁及凍結銀行戶口。倘出現上述情況，他批評「係非常霸道、違反自由市場體系」，稱此舉猶如將整個社會經營的自由貿易推翻。

故張華峰表示，市民不需擔心銀行戶口會被凍結，因美國倘宣布制裁指定銀行，一般均不會影響銀行客戶，除非是指名道姓針對某些人士，否則極少會受影響。