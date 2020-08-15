全民檢測｜政府欲招2000私家醫生採咽喉拭子　醫生憂採樣受感染

本港新冠肺炎疫情未受控，政府將推出全民檢測。西醫工會會長楊超發稱，政府希望找2000名醫生協助採咽喉拭子，最快於8月24日展開計劃。他表示，診所的負壓設備不達標，而且不少醫生在商廈內執業，空氣不流通，坦言擔心醫生在過程中受感染。至於政府是否會為私家醫生提供薪金、保護裝備及保險等等細節，則仍待政府回覆。

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最快8月24日開展

西醫工會會長楊超發稱，政府於本周三（12日）與西醫工會、香港醫務委員會執照醫生協會、卓健及盈健醫療集團等開會，邀請私家西醫、牙醫，甚至中醫等，協助全民檢測咽喉拭子採樣。

「政府想畀啲自己採樣唔放心，或者有困難嘅市民，搵醫生幫手採。」他透露，政府希望找2000名醫生，最快於8月24日展開計劃。

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保險、細節未有交代

他表示，醫生只會負責採樣的部份，市民仍需自行領取及交回咽喉拭子套裝。醫院人員在負壓病房進行採樣程序，在過程中穿上全套保護衣；但診所的負壓設備不達標，而且不少醫生在商廈內執業，空氣不流通，坦言擔心醫生在過程中受感染。商廈業主亦未必接受大量市民進內取樣。他稱，政府仍未就醫生的採樣地點下定案，或會物色球場、商場平台等較通風的地方。至於政府是否會為私家醫生提供薪金、保護裝備及保險等等細節，則未有在會上交代，需待政府回覆。

被問到醫生是否會為採樣收費，楊超發表示，業界不希望在正常診症時間協助市民採樣，以免出現交叉感染風險。他估計大部份醫生會在下午1至4時，或者晚上額外加開時段，亦會增加人手等成本。

西醫工會會長楊超發。（資料圖片 / 林若勤攝）