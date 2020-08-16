新冠肺炎．最新｜增74宗個案　葵涌碼頭增34確診累計55職員染疫

新冠肺炎第三波疫情未緩和，衞生署今日（15日）公布，新增74宗確診個案，較昨日大幅反彈，累計4,481宗，另半日初步確診約20宗。 葵涌貨櫃碼頭群組惡化，單日再增34人染疫，當中承辦商宏記港務操作公司增33人染病，累計有55名碼頭職員染疫。 至於旺角長旺道長興大廈，2樓另一個有出租予印傭暫住的單位，有一名印傭確診(#4471)。當局調查後得知，2樓單位負責人，與早前有印傭確診的9樓宿舍屬同一人。目前2樓單位仍有4名外傭接受檢疫，亦有一宗與個案相關的初步陽性個案。新確診的印傭(#4471)，8月1已到新僱主鑽石山家工作，僱主家人要檢疫。當局將派員到長興大廈，為所有住戶派樽檢測。

新冠肺炎｜市民無視封灘令 闖泳灘釣魚游泳無人理：都係游一陣啫

【17:40】康文署因應疫情，暫停開放轄下所有泳灘。惟政府防疫措施仍無阻市民享受美好假期，記者今（16日）中午12時許到屯門黃金海岸視察，泳灘入口雖已被職員用鐵欄圍住，並貼上告示指泳灘已關閉，惟不見康文署職員在附近巡邏；人流雖比以往少，但仍有一家大小外出享天倫樂，甚至仍有市民無視圍欄，闖入泳灘游泳。

【17:08】張竹君指，一名東華學院護士學生確診(#4393)，發病當日有考試，但全程都有口罩，有同學送他回家。學校方面會向師生派樽檢測，目前會再研究，送涉事學生回家的朋友情況，再決定是否需要檢疫。病人僭伏期較少外出，8日曾與其他人士有聚會，認為是一個高危活動，有可能安排參與該聚會的7至8人送檢疫中心。

至於葵涌碼頭爆發群組，張竹君指，有個案的家人同樣確診，群組已二代傳播。至今已有55名貨櫃碼頭員工染疫，其中「宏記」員工佔41宗。她指，過去其他家人聚會，好多「百分之百中招」，因無病毒的免疫力，加上生活上近距離接觸，送到檢疫中心後，都會找出隱性個案，例如老人院群組等。因病毒的傳染性非常之高，發現好高比例都受感染。

張竹君指，關閉碼頭是「好大件事」，目前會盡量擴大檢測會否有地方爆發。（羅君豪攝）

【16:56】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報80宗個案，再多2名患者死亡（#2794、#2806），累計69人死。截至今早9時，有761名病人分別在醫管局19間醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，當中27人情況危殆、42人情況嚴重、692人情況穩定。另有61名病人康復出院。負壓病床數目是1247張，使用率55.3%；負壓病房數目是685間，使用率63.2%。

庾慧玲指，有傳媒報道，有工會向部分前線工作人員做問卷調查，醫管局希望澄清，該局感染控制專家是參考外國標準，目前該局個人防護裝備存量足夠4個月使用，處理高風險醫療程序員工，一定可獲分配到個人防護裝備。而醫管局亦設緊急應變特別津貼，向長時間在高風險工作員工提供特別津貼，通常編更會安排員工連續14日在同一區域工作，以便取得津貼。

她續指，聯網總監會考慮情況，向醫院不同部門發放津貼，員工如擔心受感染，隨時可去員工診所安排測試。如因工作被列密切接觸、需要檢疫，不須扣假，她提醒員工避免一齊食飯，減低感染風險。

本港新增74宗個案，出現爆發的葵涌碼頭有34人染疫，33人於宏記工作。（羅君豪攝）

【16:39】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增74宗確個案，個案編號為#4408至#4481。新增個案中，4宗為輸入個案，包括一名菲傭，及3名印度來港人士。至於70宗本地個案中，50宗為有關連個案，20宗感染源頭未明。本地感染個案中，14宗涉家人群組或朋友聚會。另外，今日暫時有約20多宗初步陽性個案。

張竹君續指，當局已向葵青貨櫃碼頭群組派樽檢測，陸續已收到結果，當中有34宗個案，其中33宗涉「宏記港務操作有限公司」，很多感染者沒有病徵，已陸續送相關員工到檢疫中心。

至於旺角長旺道長興大廈，2樓另一個有出租予印傭暫住的單位，有一名曾住的印傭確診(#4471)。當局調查後得知，2樓單位負責人，與早前有印傭確診的9樓宿舍屬同一人。目前2樓單位仍有4名外傭接受檢疫，亦有一宗與個案相關的初步陽性個案，涉事單位負責人，亦多一名家人確診。至於新確診的印傭(#4471)，8月1已到新僱主的鑽石山家中，僱主家人要檢疫。當局亦會為所有長興大廈住戶派樽檢測。

全民檢測｜政府或每區設10街站 聘私家醫護採樣時薪最高800元

【15:21】政府擬最快於8月24日開展自願全民新型冠狀病毒檢測計劃，當局將招募約2,000名私家醫護人員，於18區設立採樣中心。另有消息指，政府傾向在醫護協助下，為市民採集鼻腔及咽喉樣本各一，再做混樣檢測。

西醫工會會長楊超發透露，港府曾發出電郵招攬工作人員，據港府最新電郵透露，會分別以時薪800元、600元及300元，招募醫護人員出任採樣中心主管、副主管及收集員，招募對象包括醫生、牙醫、護士、中醫、醫學生及學護等，預計全港18區，各區有約100人當值，分佈於每區的約10個街站工作。

2000元罰款具阻嚇難負擔 中環聚會外傭稱會嚴守限聚令

【14:21】上周日多個政府部門於中環一帶，展開聯合巡查行動，至少9名外傭違「限聚令」遭票控。記者今日（16日）早上到中環一帶視察，雖然趁假日到場的外傭人數較以往少，但中環皇后像廣場、遮打道行人專用區仍有不少外傭聚集，大部分外傭亦有遵守2人限聚令。有外傭表示，2,000元罰款是相當多的金額，如不幸罰款會無法匯錢給家人，但亦明白措施為控制疫情，自己會與朋友保持適當社交距離。

↓↓今日外傭中環聚集情況↓↓

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【新冠肺炎】食環署街市生意一落千丈 生果檔主：賣一半爛一半

【12:39】不少街市接連爆疫，生意也一落千丈。食環署下街市亦面臨苦況，有花園街生果檔主指兩輪基金都未受惠，連月來生意連三成都無：「夏天熱，生果賣一半，爛一半。」有菜檔檔主亦表示，原先有七成生意來自附近酒樓和食肆，政府限聚令和禁堂食等政策實行後，生意只剩下兩、三成，「根本蝕少當贏。」

【12:09】消息指，今日增約70多宗確診個案。

↓↓上周日外傭中環聚集情況↓↓

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新冠肺炎｜維記牛奶跟車送貨員確診 FB貼圖講防疫 無交代疫情

【06:00】號稱「全港銷量冠軍牛奶品牌」的維記牛奶（The Kowloon Dairy），一名58歲男跟車送貨員工確診新冠肺炎，消息獲衞生署證實，但維記牛奶未有公布，只在昨晚（15日）在Facebook官方專頁貼出一幅寫有「聲明」的圖片，解釋公司的防疫政策，沒有披露有員工染疫。網民留言要求交代，質疑維記牛奶隱瞞。

昨日總覽：新冠肺炎・8.15｜累計確診4407宗 房委會總部首席技術主任染疫

全民檢測｜政府招2000醫生助採咽喉拭子 西醫工會：最快24日展開

新冠肺炎｜晚市禁堂食一個月 張竹君：不明個案仍高 無放寬空間

駿洋邨延期交還 準住戶指如判死刑 為上樓被迫同檢疫人士同邨

確診大廈｜新患者居所曝光 貨櫃碼頭「宏記港務」8患者涉8屋邨

【01:10】衞生防護中心周六（15日）公布新增46宗確診個案，晚上更新確診者住所資料。當中有患者居於九龍城區的雅士花園，也有從印度抵港者居於油麻地香港九龍諾富特酒店、尖沙咀帝樂文娜公館。

葵青貨櫃碼頭群組累計有29宗確診個案，衞生防護中心指，當中有8宗確診個案屬於同一間公司，該公司名為「宏記港務操作有限公司」。翻查資料發現，8人全是男性，年齡介乎42至59歲，均居於公屋，但分布於港九新界不同地區。

【00:50】衞生署確認，維記牛奶（The Kowloon Dairy )一名59歲男跟車送貨員工確診，有12名同事被列為密切接觸者，需送往檢疫中心進行檢疫。維記牛奶被揭知而不公布，只在周六晚於Facebook官方專頁，上載一幅聲明圖片，解說公司關注及重視員工健康安全，自疫情開始已加強於廠房及貨車內清潔消毒，隻字沒有提及有員工確診。根據資料，新冠病毒可在低溫下存活數月時間。

新冠肺炎｜單日增46宗 葵涌碼頭多3人染疫 宏記港務120人須檢疫

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新冠肺炎｜房屋署何文田總部首席技術主任確診 同層月內第三宗

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確診餐廳｜患者足跡增16間餐廳 豪大大雞排、沙田兩間吉野家上榜

8月16日【00:10】衞生署周六（15日）晚更新確診個案14日內行程，再多16間食肆有患者足跡，遍佈全港。多間連鎖食肆續有分店曾有患者光顧，如位於沙田頌安商場及金禧商場的大家樂，位於馬頭涌道的美心MX，此外位於旺角達利商業大廈的豪大大雞排也上榜。

另外，16間新上榜餐廳當中，有6間源於同一宗個案#4267，並均位於沙田區，患者為73歲男子，他於8月8日開始發病，14日內到過兩間吉野家，分別位於頌安商場和金禧商場的分店。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼