新冠肺炎．最新｜消息：今增約70多宗　張竹君再籲市民減少出街

新冠肺炎第三波疫情未緩和，衞生署昨日（15日）公布，上周五（14日）新增46宗確診個案，為近一個單日次低，累計4,407宗，昨半日初步確診約30宗。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指疫情下降緩慢，再次呼籲市民減少出街，否則隨時會有反彈，「最近確診個案社交活動無停。」 葵涌貨櫃碼頭群組惡化，累計增至29人染疫，包括中招員工的親友。當中承辦商宏記港務操作公司共13人染病，全公司120人需檢疫。

【12:09】消息指，今日增約70多宗確診個案。

↓↓上周日外傭中環聚集情況↓↓

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新冠肺炎｜維記牛奶跟車送貨員確診 FB貼圖講防疫 無交代疫情

【06:00】號稱「全港銷量冠軍牛奶品牌」的維記牛奶（The Kowloon Dairy），一名58歲男跟車送貨員工確診新冠肺炎，消息獲衞生署證實，但維記牛奶未有公布，只在昨晚（15日）在Facebook官方專頁貼出一幅寫有「聲明」的圖片，解釋公司的防疫政策，沒有披露有員工染疫。網民留言要求交代，質疑維記牛奶隱瞞。

昨日總覽：新冠肺炎・8.15｜累計確診4407宗 房委會總部首席技術主任染疫

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新冠肺炎｜晚市禁堂食一個月 張竹君：不明個案仍高 無放寬空間

駿洋邨延期交還 準住戶指如判死刑 為上樓被迫同檢疫人士同邨

確診大廈｜新患者居所曝光 貨櫃碼頭「宏記港務」8患者涉8屋邨

【01:10】衞生防護中心周六（15日）公布新增46宗確診個案，晚上更新確診者住所資料。當中有患者居於九龍城區的雅士花園，也有從印度抵港者居於油麻地香港九龍諾富特酒店、尖沙咀帝樂文娜公館。

葵青貨櫃碼頭群組累計有29宗確診個案，衞生防護中心指，當中有8宗確診個案屬於同一間公司，該公司名為「宏記港務操作有限公司」。翻查資料發現，8人全是男性，年齡介乎42至59歲，均居於公屋，但分布於港九新界不同地區。

【00:50】衞生署確認，維記牛奶（The Kowloon Dairy )一名59歲男跟車送貨員工確診，有12名同事被列為密切接觸者，需送往檢疫中心進行檢疫。維記牛奶被揭知而不公布，只在周六晚於Facebook官方專頁，上載一幅聲明圖片，解說公司關注及重視員工健康安全，自疫情開始已加強於廠房及貨車內清潔消毒，隻字沒有提及有員工確診。根據資料，新冠病毒可在低溫下存活數月時間。

新冠肺炎｜單日增46宗 葵涌碼頭多3人染疫 宏記港務120人須檢疫

新冠肺炎｜葵涌貨櫃碼頭料再爆疫 「姑爺屋」可供60司機入住

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確診餐廳｜患者足跡增16間餐廳 豪大大雞排、沙田兩間吉野家上榜

8月16日【00:10】衞生署周六（15日）晚更新確診個案14日內行程，再多16間食肆有患者足跡，遍佈全港。多間連鎖食肆續有分店曾有患者光顧，如位於沙田頌安商場及金禧商場的大家樂，位於馬頭涌道的美心MX，此外位於旺角達利商業大廈的豪大大雞排也上榜。

另外，16間新上榜餐廳當中，有6間源於同一宗個案#4267，並均位於沙田區，患者為73歲男子，他於8月8日開始發病，14日內到過兩間吉野家，分別位於頌安商場和金禧商場的分店。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼