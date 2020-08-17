新冠肺炎．最新｜增44宗　葵涌碼頭多兩人染疫　康復IT男疑再中招

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日新增44宗確診，新增個案中，13宗為輸入個案，包括8名印度來港人士。至於31宗本地個案中，20宗為有關連個案，11宗感染源頭未明。本地感染個案中，16宗涉家人群組或朋友聚會。 至於出現爆發的葵涌貨櫃碼頭，今日再多2人確診，包括1名吊車司機及1名貨車司機，分別於4號及8號碼頭工作。「重災區」宏記港務則再多1名職員檢測呈初步陽性，並出現發燒已送院治療。而旺角長興大廈2樓宿舍，則多一名印傭確診。 張竹君又公布指，一名曾於3月底確診、在港從事IT的33歲男士，4月中康復後，於本月經倫敦前往西班牙旅遊，隨後返港進行檢測後，再驗出呈陽性結果，當局需再為其進行測試。

本港新增44宗確診，一名已康復的33歲男子疑赴西班牙後再染疫。（盧翊銘攝）

新冠肺炎｜廣華醫院71歲男病人初步確診 曾與兩名確診者同一病格

【17:00】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報76宗個案，至今有69名確診者死亡。同時有783 名病人分別在醫管局醫院、鯉魚門社區隔離中心及亞博社區治療設施留醫，29人情況危殆、39人情況嚴重、715人情況穩定。另有 50名病人康復出院，至今累計3599名及1名疑似病人出院。同期間，負壓病床數目是1247張，使用率為57 %；負壓病房數目是685間，使用率為66%。截至今日中午，有167 名病人在亞博社區治療設施接受治療。

劉指，廣華醫院昨日有一名71歲男病人初步確診。該名男人曾入住外科病房，曾與兩名確診病人（# 4100及4167）入住同一病格，因此他被列作密切接觸者，直至現時初步確診。劉又指，該病人在本月9日起已在醫院接受檢疫。他分別在8月9及12做過兩次過測試，但兩次結果都呈陰性，直至昨日再做測試，結果初步陽性。

另外，鯉魚門社區隔離設施今日起會暫時改為備用，以便進行改善工程，例如加裝WI-FI及提升電力系統，方便醫護遙距診症。

新冠肺炎｜2度確診？ IT男4月中康復 月初遊西班牙後呈疑再感染

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增44宗確個案，個案編號為#4402至#4525。新增個案中，13宗為輸入個案，包括8名印度來港人士。至於31宗本地個案中，20宗為有關連個案，11宗感染源頭未明。本地感染個案中，16宗涉家人群組或朋友聚會。

至於出現爆發的葵涌貨櫃碼頭，今日再多2人確診，包括1名吊車司機及1名貨車司機，分別於4號及8號碼頭工作。至於「重災區」宏記港務則再多1名職員檢測呈初步陽性，出現發燒已送院治療。而旺角長興大廈2樓宿舍，則多一名印傭確診。

張竹君又公布指，曾於3月底確診、在港從事IT的33歲男士，4月中康復後，於本月經倫敦前往西班牙旅遊，隨後返港進行檢測後，再驗出呈陽性結果，當局需再為其進行測試。

新冠肺炎〡禁堂食令、限聚令等措施再延長 至8月25日

【15:43】政府下午宣佈，延長各項防疫措施7天，直至8月25日。各項防疫措施將會維持，包括晚市禁堂食安排會持續。政府發言人指，現時抗疫措施沒有放鬆餘地。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 9 + 8 + 7

新冠肺炎｜「宏記」工作易手 工會憂新貨櫃休息室空間狹窄再爆疫

【15:26】葵涌碼頭出現爆發群組，宏記港務至少41人染疫，全公司120名職員需要隔離檢疫，期間宏記負責的工作改由另一間公司接手。據悉，接手公司的數十名員工已投入工作，承辦商亦另行設置新的貨櫃休息室，接手員工日薪更獲加200元；不過有工會質疑，新休息室的空間仍然十分狹窄，面積僅得400多呎，質疑會造成二次爆發，促增加休息室數量。

全民檢測｜延期至最快8月31日展開 料18區各中心每小時需採200樣

【13:02】西醫工會會長楊超發引述政府最新電郵內容透露，全民檢測計劃需延期至最快8月31日才展開，為期兩周，分布於18區的採樣中心朝八晚八運作，傾向全部由醫護採樣，毋須市民自行採集。政府早前稱目標是有500萬市民接受檢測，楊估計，中心每小時需採集150至200人的樣本才能達標。

【12:42】司法機構表示，接獲衞生防護中心通知，一名確診者曾於7月30日到訪遺產承辦處。該處今日（17日）會關閉，進行清潔和消毒，明日（18日）重開。已領取籌號使用相關服務的法庭使用者，請於明日按司法機構網頁的「高等法院各登記處實時輪候情況」前往高等法院大樓低層3樓遺產承辦處，不需再次輪候籌號。至於其他位於高等法院大樓內的登記處服務則不受影響。如有查詢，可致電遺產承辦處熱線28401683。

【12:15】消息指，今天新增40多宗確診個案。

確診大廈｜貨櫃碼頭群組7人報稱居碼頭內 兩染疫女幼童居田景邨

確診餐廳｜增11家食肆上榜 貨櫃碼頭群組患者到過多區餐廳

新冠肺炎｜許樹昌：疫情仍然反覆 不認同放寬晚市堂食

【12:00】消息指，政府將開寬食肆晚市安排。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）於電台節目表示，現時疫情仍然反覆，從抗疫角度而言，個人認為仍未是時候放寬食肆安排，但會尊重政府決定，政府需考慮市民、食肆需要。不過他強調，即使容許晚市堂食，仍需維持每桌二人的規定，而且應限制用餐時間在1至1.5小時內。

新冠肺炎｜貨櫃碼頭群組爆發 許樹昌：休息室狹窄 環境或受污染

【09:28】葵涌貨櫃碼頭群組昨日（16日）新增34宗個宗，累計55名碼頭職員染疫。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）於電台節目表示，由於工人休息室環境狹窄，空氣未必流通，相信現時的群組爆發，與環境受到污染有關。他建議，碼頭大爆發的位置，應暫停運作消毒。

職工盟統籌幹事王宇來表示，碼頭的員工休息室環境擠逼「床貼床」，工人會流輪使用碌架床，「張床永遠唔會凍」。他直言：「極之懷疑室內人傳人」，工人亦心知或會爆發疫情。他認為，現時碼頭受疫情影響的部分，應暫時停止運作消毒，並更改工作流程，減少過多人流聚集的情況。

周日（8月16日）黃金海岸情況：

+ 4 + 3 + 2

全民檢測｜蔡堅憂巿民自行採樣會弄傷喉嚨 或會不準確

【09:00】港府快將推出全民自願病毒檢測，消息指當局將招募約2,000名私家醫護人員，於18區設立採樣中心。醫學會會長蔡堅今日（17日）早上接受港台節目訪問時表示，上周有曾與其他醫學團體開會討論，政府邀請請醫護人員協助，例如老人家等未能自行採樣的巿民。他表示，會議期間未有講實要多少人手，但估計醫學生、護士學生均預計包括在招募範圍。

昨日總覽：

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新冠肺炎｜市民無視封灘令 闖泳灘釣魚游泳無人理：都係游一陣啫

全民檢測｜張竹君：細節留待專家商討 重申現時不應放寬措施

新冠肺炎｜增74宗個案 貨櫃碼頭急增34人確診 宏記港務成重災區

新冠肺炎｜長興大廈再有住宿舍印傭確診 與9樓爆疫宿舍同負責人

全民檢測｜政府或每區設10街站 聘私家醫護採樣時薪最高800元

2000元罰款具阻嚇難負擔 中環聚會外傭稱會嚴守限聚令

【新冠肺炎】食環署街市生意一落千丈 生果檔主：賣一半爛一半

新冠肺炎｜維記牛奶跟車送貨員確診 FB貼圖講防疫 無交代疫情

8月16日外傭中環聚集情況：