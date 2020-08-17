新冠肺炎．最新｜消息︰全民檢測料延8.31啟動　傾向全由醫護採樣

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，昨日（16日）確診數字出現反彈，新增74宗確診個案，累計4,481宗確診，逼近4500大關，至今累計69人死。而截至昨午，本港有20多宗初步確診個案。 葵涌貨櫃碼頭群組累計錄得63宗確診個案，昨單日急增34宗個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「宏記港務操作有限公司」的休息室有逾百人共用，員工會在內吃飯、洗澡、用廁所及睡覺，形容為「重災區」，至今已有41名宏記員工確診。 另外，一名曾入住長興大廈2樓的印傭（個案編號#4471）昨日確診，單位與同大廈爆疫的9樓外傭宿舍屬同一負責人，印傭其新僱主一家需送往檢疫；另負責人亦再多一名家人確診。

【13:02】西醫工會會長楊超發引述政府最新電郵內容透露，全民檢測計劃需延期至最快8月31日才展開，為期兩周，分布於18區的採樣中心朝八晚八運作，傾向全部由醫護採樣，毋須市民自行採集。政府早前稱目標是有500萬市民接受檢測，楊估計，中心每小時需採集150至200人的樣本才能達標。

【12:15】消息指，今天新增40多宗確診個案。

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新冠肺炎｜許樹昌：疫情仍然反覆 不認同放寬晚市堂食

【12:00】消息指，政府將開寬食肆晚市安排。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）於電台節目表示，現時疫情仍然反覆，從抗疫角度而言，個人認為仍未是時候放寬食肆安排，但會尊重政府決定，政府需考慮市民、食肆需要。不過他強調，即使容許晚市堂食，仍需維持每桌二人的規定，而且應限制用餐時間在1至1.5小時內。

新冠肺炎｜貨櫃碼頭群組爆發 許樹昌：休息室狹窄 環境或受污染

【09:28】葵涌貨櫃碼頭群組昨日（16日）新增34宗個宗，累計55名碼頭職員染疫。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）於電台節目表示，由於工人休息室環境狹窄，空氣未必流通，相信現時的群組爆發，與環境受到污染有關。他建議，碼頭大爆發的位置，應暫停運作消毒。

職工盟統籌幹事王宇來表示，碼頭的員工休息室環境擠逼「床貼床」，工人會流輪使用碌架床，「張床永遠唔會凍」。他直言：「極之懷疑室內人傳人」，工人亦心知或會爆發疫情。他認為，現時碼頭受疫情影響的部分，應暫時停止運作消毒，並更改工作流程，減少過多人流聚集的情況。

全民檢測｜蔡堅憂巿民自行採樣會弄傷喉嚨 或會不準確

【09:00】港府快將推出全民自願病毒檢測，消息指當局將招募約2,000名私家醫護人員，於18區設立採樣中心。醫學會會長蔡堅今日（17日）早上接受港台節目訪問時表示，上周有曾與其他醫學團體開會討論，政府邀請請醫護人員協助，例如老人家等未能自行採樣的巿民。他表示，會議期間未有講實要多少人手，但估計醫學生、護士學生均預計包括在招募範圍。

周日（8月16日）黃金海岸情況：

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昨日總覽：

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2000元罰款具阻嚇難負擔 中環聚會外傭稱會嚴守限聚令

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8月16日外傭中環聚集情況：

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼