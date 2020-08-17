新冠肺炎．最新｜確診個案勢破4500宗　貨櫃碼頭續增多人染疫

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，昨日（16日）確診數字出現反彈，新增74宗確診個案，累計4,481宗確診，逼近4500大關，至今累計69人死。而截至昨午，本港有20多宗初步確診個案。

葵涌貨櫃碼頭群組累計錄得63宗確診個案，昨單日急增34宗個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「宏記港務操作有限公司」的休息室有逾百人共用，員工會在內吃飯、洗澡、用廁所及睡覺，形容為「重災區」，至今已有41名宏記員工確診。

另外，一名曾入住長興大廈2樓的印傭（個案編號#4471）昨日確診，單位與同大廈爆疫的9樓外傭宿舍屬同一負責人，印傭其新僱主一家需送往檢疫；另負責人亦再多一名家人確診。