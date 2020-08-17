新冠肺炎｜許樹昌：疫情仍然反覆　不認同放寬晚市堂食

第三波新冠肺炎疫情持續，最近每日新增確診人數，回落至雙位數字，有消息指，政府將開寬食肆晚市安排。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（17日）於電台節目表示，現時疫情仍然反覆，從抗疫角度而言，個人認為仍未是時候放寬食肆安排，但會尊重政府決定，政府需考慮市民、食肆需要。不過他強調，即使容許晚市堂食，仍需維持每桌二人的規定，而且應限制用餐時間在1至1.5小時內。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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太快放寬容易大爆發

許樹昌今早在港台節目《千禧年代》表示，第三波疫情深入社會各階層，繼初期的的士司機群組、安老院群組，再到現時的貨櫃碼頭大爆發，認為疫情已深入社區，情況反覆。對於政府擬重開食肆晚市，他表示有利有弊，例如夜更工作人士，可以安坐進食；但屆時又會更多人外出，尤其政府推出全民自願檢測計劃，放寬後「成效會打多個折扣」。

許樹昌直言，從防疫角度而言，個人認為仍未是時候放寬食肆安排，但理解政府需考慮商界、市民需要，會尊重政府決定。他續指，假如恢復晚市安排，必須繼續加限制，例如維持每桌二人的規定。他又表示，進食時除下口罩始終較高風險，認為可限制進食時間在1至1.5小時。至於其他防疫措施，他認為仍未能放寬，強調疫情未受控，「太快放寬容易大爆發」。